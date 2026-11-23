Últimas noticias Una escapada entre bodegas subterráneas y el mejor lechazo asado de España

Lucía Alfonso González

Obras de El Greco, Goya y Caravaggio, y Patrimonio de la Humanidad: la catedral más bonita del mundo está en España y tiene uno de los grandes retablos del barroco europeo

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Hay templos que se visitan en media hora y otros en los que podrías pasarte un día entero, y este es uno de ellos. Su arquitectura nació con un marcado acento francés, pero durante siglos fue sumando toques mudéjares, renacentistas y barrocos, hasta convertirse en un libro abierto de la historia del arte. Cada época dejó su huella sin borrar la anterior, y ahí está precisamente su magia: en esa acumulación de estilos y lenguajes que hace que cada rincón cuente una historia distinta.

Dentro, el asombro va de sala en sala. Hay un retablo que tardó doce años en completarse, a caballo entre la arquitectura y la escultura, considerado una de las cumbres del barroco churrigueresco. Hay una pieza de orfebrería forjada a principios del siglo XVI que deja sin palabras a quien la ve de cerca. Y hay una sacristía convertida en pinacoteca, donde conviven algunos de los nombres más grandes de la pintura europea, imprescindible para entender cómo llegó el gran arte a España. Todo ello en una ciudad que es, en sí misma, un símbolo de tres culturas. ¿Sabes ya de qué templo hablamos? Dale al play y descúbrelo.