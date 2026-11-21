Si no nos crees, ve a verlo tú mismo, porque te garantizamos que te va a imponer: en Ávila, el perímetro medieval sigue ahí entero, cerrando el casco antiguo con sus 2.516 metros de recorrido, 87 torreones semicirculares y nueve puertas. La propia UNESCO, que declaró la ciudad Patrimonio Mundial en 1985, destaca que son las fortificaciones más completas de España y un ejemplo único en toda Europa.

La muralla románica mejor conservada de Europa está en España: tiene 87 torreones semicirculares y sus muros envuelven un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad / Istock

Aunque sus cimientos esconden restos de época romana (de hecho, si te fijas bien en el granito verás estelas funerarias antiguas reutilizadas en los muros), la muralla que puedes recorrer hoy en día es más bien el resultado de las obras de los siglos XI y XII. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, Castilla necesitaba blindar estas tierras estratégicas, y el resultado fue este cuadrilátero de paredes de doce metros de alto y tres de grosor que ha llegado hasta nuestros días sin perder ni un solo tramo.

Adriana Fernández

Nueve puertas y 1.700 metros para caminar por las alturas

Lo primero que tienes que hacer al llegar es subir al adarve, y así vas a entender perfectamente la escala real de la fortaleza. Aunque el perímetro total supera los dos kilómetros y medio, se puede caminar por lo alto de los muros a lo largo de unos 1.700 metros. Vas a poder asomarte por un lado a los tejados y campanarios del casco histórico y por el otro al campo abierto.

A pie de calle están las nueve puertas. Las dos más espectaculares son la Puerta del Alcázar, que da directa a la plaza de Santa Teresa (la de toda la vida del Mercado Grande), y la de San Vicente, flanqueadas ambas por enormes torreones gemelos unidos por un arco. Tampoco te pierdas accesos como la Puerta del Carmen, la del Rastro o la de la Malaventura, que te van enseñando caras muy distintas del recinto según rodeas la ciudad.

La muralla de Ávila / Istock / leezsnow

Una vez cruzas hacia el interior, vas a ir dándote cuenta de que en Ávila la defensa lo condicionaba todo. El mejor ejemplo es la catedral del Salvador, levantada a partir del siglo XII y considerada una de las primeras catedrales góticas del país. Su ábside principal, conocido como el cimorro, está literalmente incrustado en la propia muralla y es un elemento defensivo más.

Catedral de Ávila / Istock / Juanhdez

Callejeando por el centro te irás topando con casonas nobles como la de los Dávila, en la misma plaza de la catedral, y seguirás inevitablemente los pasos de Teresa de Jesús, nacida aquí en 1515. Su casa natal es ahora un convento dedicado a su figura que no te puede perder antes de salir de nuevo fuera de los muros para acercarte a la basílica de San Vicente, una joya del románico que merece una visita tranquila.

Antes de dar por terminada la escapada, cruza al otro lado del río Adaja y sube hasta los Cuatro Postes. Desde este humilladero formado por cuatro columnas de piedra tienes la panorámica completa de todo el recinto amurallado. Si puedes cuadrarlo a última hora de la tarde, cuando el sol baja, ideal, porque te vas a llevar una de las mejores fotos de todo el viaje.

De vuelta hacia el centro, el cuerpo te va a pedir reponer fuerzas con la cocina de la tierra. En Ávila no puedes perderte platos como unas judías de El Barco bien calentitas para entrar en calor, un chuletón de ternera avileña hecho a la brasa y, para acompañar el café, una cajita de yemas de Santa Teresa.