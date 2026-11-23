La ciudad favorita de la clase media para el puente de diciembre es "la capital del pincho": dos calles llenas de bares, vino de Rioja en cada barra y el Camino de Santiago cruzando el centro
En pleno centro de la ciudad, esta calle de 300 metros alberga más de 60 bares donde irse de pinchos con un buen vino.
Una ciudad no demasiado grande, de poco más de 150.000 habitantes, capital de una de las provincias donde mejor se come de España -aunque todavía haya muchos que no lo sepan- y conocida como "la capital del pincho". No es Valladolid, ni San Sebastián, ni siquiera Granada; se trata de Logroño, en La Rioja. Esta es la urbe que elige la clase media española para el puente de diciembre. Porque lo tiene todo y, al mismo tiempo, es la gran olvidada del norte.
La tradición de los pinchos se atribuye más a esta zona del país. Pero cuando se trata de encontrar la máxima expresión de los mismos, entonces tenemos que irnos hasta la calle Laurel de Logroño: apenas 300 metros y 60 bares con un pincho estrella y carácter propio. Los datos son sorprendentes, pero más aún lo es el ambiente y la gastronomía que allí sirven, siempre acompañada, por supuesto, de uno de los mejores vinos del país, vino de Rioja.
Cada bar con su pincho estrella
En la calle Laurel pocos son los que se sientan y menos los que se quedan todo el día en el mismo bar. Cada uno tiene su especialidad y eso es lo que anima a viajeros y oriundos a moverse de punto a punto para degustarlas todas. El Bar Soriano, abierto desde 1972, es famoso por su emblemático champi, champiñones a la plancha con gambas. En el Blanco y Negro, los zorropitos -bocaditos rellenos de jamón y pimiento- son la gran estrella.
El Bar Jubera sirve unas patatas bravas clásicas con salsa casera picante; en La Tavina, un crujiente de careta de cerdo y gilda; en el Bar Lorenzo 'Tío Agus', un pincho de pan con salsa secreta y lomo de cerdo en lo alto; y en el Bar El Perchas, orejita de cerdo rebozada o picante. Todos estos pinchos entran muchísimo mejor con un vino de la DOCa Rioja: tintos jóvenes, crianzas, reservas, blancos, rosados, semidulces... Todos son una auténtica delicia.
Este punto de Logroño lleva años sorprendiendo a viajeros de todo el mundo, aunque en sus inicios era muy diferente. En el siglo XVI ya se llamaba así, pero se encontraba en el antiguo barrio judío junto a la muralla, alejada del centro. Cuando se derribó en 1862, Logroño se reconfiguró por completo y la calle Laurel acabó ubicándose en el centro. A día de hoy, también se conoce como "la Senda de los Elefantes", porque se dice que se acaba "con trompa" (ebrio).
Una de las paradas más importantes del Camino Francés
Se puede viajar a Logroño exclusivamente para hacer turismo de pinchos y vino, pero también se puede visitar como parada del Camino de Santiago Francés o incluso teniendo esta ciudad como punto de partida. El peregrino ve la urbe por primera vez al descender el Monte Cantabria, que hoy funciona como un maravilloso mirador en cuya cima hay restos prerromanos. Es el barrio de San Antonio el que recibe al caminante y lo conduce al Puente de Piedra.
Desde ahí, ya se pueden observar las torres que sobresalen de la fachada norte del casco antiguo. Al cruzar el río Ebro, aparece un edificio que se asoma sobre el agua, la Casa de las Ciencias, un espacio municipal donde aprender y disfrutar. Así como las antiguas casas de arbitrios del siglo XIX, que se encargaban de cobrar tributo a los que quisieran acceder, y que se han convertido en la Oficina de Información al Peregrino para prestar ayuda a los caminantes.
En la calle Sagasta se alza la iglesia de Santiago, cuyos cimientos datan del año 884, aunque el edificio actual es del siglo XVI. Una estatua del santo recibe al visitante en la portada y luego en el retablo mayor. Destacan también la concatedral de Santa María de la Redonda y la ermita de San Gregorio. También la Fuente del Peregrino, la plaza de la Oca o la del Parlamento giran en torno al Camino, que es, junto a los pinchos y el vino, lo más importante de Logroño.
- Todos van a la costa gallega por el marisco, pero el pulpo más famoso de España se cocina en un pueblo de interior: una fiesta de Interés Turístico Nacional con decenas de toneladas en un fin de semana y un templo de granito único
- Casi 80 bares y tabernas en 150 metros: la meca del tapeo en España está a los pies de un Patrimonio Mundial, donde se comen los 'tigres, cocodrilos', y el mejor marisco del Atlántico
- El pueblo gallego ideal para recorrer a pie y comer “las mejores almejas de España”: pazos señoriales, un casco histórico protegido y viñedos junto al Atlántico
- Entramos en el pueblo de los mantecados más cotizados de España: el 'Balcón de Andalucía' en lo alto de un cerro, un castillo medieval y el olor a canela de cada diciembre
- El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer 'el mejor pescado a la brasa del mundo': viñedos de txakoli colgados sobre el Cantábrico y un monte con forma de ratón
- Entramos en la ruta de los 70 túneles: un desfiladero de infarto que los expertos llaman 'la mejor ruta de senderismo de España' por su impactante paisaje de montaña
- La calle donde mejor se come de Europa está en España y se llama 'la senda de los elefantes': más de 60 bares en 200 metros, un pincho por barra y vino de Denominación de Origen Rioja
- La calle en la que mejor se come de España es 'el paraíso de la tortilla de patatas': es una de las zonas con más ambiente de tapeo, cañas y coctelería de la ciudad