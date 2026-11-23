Una ciudad no demasiado grande, de poco más de 150.000 habitantes, capital de una de las provincias donde mejor se come de España -aunque todavía haya muchos que no lo sepan- y conocida como "la capital del pincho". No es Valladolid, ni San Sebastián, ni siquiera Granada; se trata de Logroño, en La Rioja. Esta es la urbe que elige la clase media española para el puente de diciembre. Porque lo tiene todo y, al mismo tiempo, es la gran olvidada del norte.

La tradición de los pinchos se atribuye más a esta zona del país. Pero cuando se trata de encontrar la máxima expresión de los mismos, entonces tenemos que irnos hasta la calle Laurel de Logroño: apenas 300 metros y 60 bares con un pincho estrella y carácter propio. Los datos son sorprendentes, pero más aún lo es el ambiente y la gastronomía que allí sirven, siempre acompañada, por supuesto, de uno de los mejores vinos del país, vino de Rioja.

Sara Fernández García

Cada bar con su pincho estrella

En la calle Laurel pocos son los que se sientan y menos los que se quedan todo el día en el mismo bar. Cada uno tiene su especialidad y eso es lo que anima a viajeros y oriundos a moverse de punto a punto para degustarlas todas. El Bar Soriano, abierto desde 1972, es famoso por su emblemático champi, champiñones a la plancha con gambas. En el Blanco y Negro, los zorropitos -bocaditos rellenos de jamón y pimiento- son la gran estrella.

El tradicional champi con un buen vino de Rioja / Istock / mathes

El Bar Jubera sirve unas patatas bravas clásicas con salsa casera picante; en La Tavina, un crujiente de careta de cerdo y gilda; en el Bar Lorenzo 'Tío Agus', un pincho de pan con salsa secreta y lomo de cerdo en lo alto; y en el Bar El Perchas, orejita de cerdo rebozada o picante. Todos estos pinchos entran muchísimo mejor con un vino de la DOCa Rioja: tintos jóvenes, crianzas, reservas, blancos, rosados, semidulces... Todos son una auténtica delicia.

La calle Laurel de Logroño, famosa por sus tapas / Istock / Hyoungho Lee

Este punto de Logroño lleva años sorprendiendo a viajeros de todo el mundo, aunque en sus inicios era muy diferente. En el siglo XVI ya se llamaba así, pero se encontraba en el antiguo barrio judío junto a la muralla, alejada del centro. Cuando se derribó en 1862, Logroño se reconfiguró por completo y la calle Laurel acabó ubicándose en el centro. A día de hoy, también se conoce como "la Senda de los Elefantes", porque se dice que se acaba "con trompa" (ebrio).

Una de las paradas más importantes del Camino Francés

Se puede viajar a Logroño exclusivamente para hacer turismo de pinchos y vino, pero también se puede visitar como parada del Camino de Santiago Francés o incluso teniendo esta ciudad como punto de partida. El peregrino ve la urbe por primera vez al descender el Monte Cantabria, que hoy funciona como un maravilloso mirador en cuya cima hay restos prerromanos. Es el barrio de San Antonio el que recibe al caminante y lo conduce al Puente de Piedra.

El Puente de Piedra a la llegada a Logroño por el Camino Francés / Istock / Iakov Filimonov

Desde ahí, ya se pueden observar las torres que sobresalen de la fachada norte del casco antiguo. Al cruzar el río Ebro, aparece un edificio que se asoma sobre el agua, la Casa de las Ciencias, un espacio municipal donde aprender y disfrutar. Así como las antiguas casas de arbitrios del siglo XIX, que se encargaban de cobrar tributo a los que quisieran acceder, y que se han convertido en la Oficina de Información al Peregrino para prestar ayuda a los caminantes.

La concatedral de Santa María de la Redonda en Logroño / Istock / Sergio Formoso

En la calle Sagasta se alza la iglesia de Santiago, cuyos cimientos datan del año 884, aunque el edificio actual es del siglo XVI. Una estatua del santo recibe al visitante en la portada y luego en el retablo mayor. Destacan también la concatedral de Santa María de la Redonda y la ermita de San Gregorio. También la Fuente del Peregrino, la plaza de la Oca o la del Parlamento giran en torno al Camino, que es, junto a los pinchos y el vino, lo más importante de Logroño.