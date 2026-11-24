Para nuestros viajeros más mayores, la jubilación es una de las mejores etapas para descubrir mundo y viajar a aquellos lugares que por falta de tiempo o acumulación de trabajo no has tenido ni la oportunidad ni el tiempo para poder descubrir. Muchos deciden traspasar el charco y visitar lujosos destinos como Portugal, Montenegro o México, aunque otros prefieren lo mediterráneo y cultural como Zaragoza, León y Oviedo.

Sara Fernández García

Pero hay un destino que hace que los jubilados cambien las famosas ciudades culturales españolas como Zaragoza por pueblos llenos de encanto y cultura, como es el ejemplo de Sos del Rey Católico, el pueblo de piedra famoso donde nació el Fernando el Católico y escenario de “la vaquilla” de Berlanga. Se trata de un municipio de la comarca de las Cinco Villas, al noroeste de la provincia zaragozana y cerca de Navarra.

Sos del Rey Católico, España / Istock / bxx

Un parador junto a la muralla y calles empedradas en cuesta

Sos del Rey Católico es una de las villas medievales mejor conservadas de Aragón. Este pueblo de piedra de menos de seiscientos habitantes se ha convertido en un refugio ideal frente al ritmo alterado de la ciudad. Cada vez son más los jubilados que deciden cambiar Zaragoza por este pueblo atraídos por su rico patrimonio histórico y cultural, aparte de su famoso parador junto a la muralla y sus calles empedradas en cuesta. En 1968, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, que destaca del resto de la zona.

Sos del Rey Católico, Zaragoza / Istock / Nacho Criado

Una de las primeras paradas obligatorias es el Palacio de Sada y Centro de Interpretación de Fernando II de Aragón, se trata de una casa solariega gótica donde nació Fernando el Católico el 10 de marzo de 1452. Además, hay un espacio museístico sobre el monarca y una oficina de turismo. Muy cerca, la Iglesia de San Esteban y su cripta, un templo románico que conserva la pila bautismal donde fue bautizado el rey y una cripta subterránea con valiosas pinturas murales góticas del siglo XIV.

Palacio de Sada y Centro de Interpretación de Fernando II de Aragón / Sos del Rey Católico

La muralla y los siete portales, son otro de sus encantos, el recinto amurallado mantiene siete puertas de acceso, destacando el Portal de la Reina, llamado así porque por él entró Doña Juana Enríquez antes de dar a luz a Fernando el Católico. Y no te puedes ir de aquí sin visitar su famoso castillo de la Peña Feliciana, situado en el punto más elevado de la roca sobre la que se asienta la villa; conserva su Torre del Homenaje y te da las mejores vistas panorámicas del caserío y el valle.

La Muralla y los siete portales / Sos del Rey Católico

Una película que marcó la historia del pueblo

La vaquilla de 1985, dirigida por Luis García Berlanga y escrita junto a Rafael Azcona, es una de las sátiras antibelicistas más célebres del cine español y un acontecimiento que marcó para siempre en la memoria contemporánea. Aunque en la ficción el pueblo no lleve su nombre real, Berlanga eligió esta villa porque su arquitectura intacta de piedra, sus cuestas y sus soportales encajaban sin apenas necesidad de decorados artificiales con el ambiente rural de los años treinta.

El rodaje reunió en las calles de la villa a figuras esenciales de la comedia española como Alfredo Landa, José Sacristán, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, o Agustín González. En cuanto a sus escenarios principales, la Plaza de la Villa (convertida en la plaza de toros improvisada), los soportales, el entorno de las murallas y varias calles empedradas aparecen tal cual se conservan.