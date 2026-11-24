El norte de España esconde una región con un paisaje de praderas verdes, colinas redondeadas, montañas cubiertas de vegetación, nieblas bajas y pequeñas casas rurales dispersas por las laderas. Un paisaje cien por cien atlántico que, con solo mirarlo, nos lleva de viaje hasta la Irlanda más profunda.

Montañas cubiertas de vegetación, nieblas bajas y pequeñas casas rurales / Istock

Lo interesante es que, lejos de ser solo un parecido razonable en el sentido más estético posible, son muchos los factores que parecen enlazar con la cultura tan típicamente irlandesa que ha dado forma a su paisaje durante los últimos siglos. Y, en el caso de los Valles Pasiegos, la zona a la que nos estamos refiriendo, tiene mucho que ver con la tradición ganadera, la arquitectura centenaria y la propia forma de habitar la montaña que ha ido moldeando sus valles y sus colinas durante los últimos siglos.

Adriana Fernández

Cinco motivos por los que parece Irlanda

Los Valles Pasiegos están en el centro-sur de Cantabria, en una zona que ocupa las cuencas de los ríos Pas, Pisueña y Miera. Y podemos hablar de tres valles principales, reconocidos como los Valles Pasiegos: Pas, Pisueña y Miera. Y junto a ellos, o mejor dicho, dentro de ellos, tres villas históricas: Vega de Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera.

Cantabria tiene algo, o mucho, que recuerda a Irlanda / Istock

Y aunque la identidad de esta zona de España es única, se pueden resumir en cinco los elementos que explican la semejanza visual:

Las colinas verdes: los prados tapizan las montañas y crean un paisaje ondulado, con suaves pendientes que recuerdan a la campiña irlandesa.

El mosaico de praderas: las fincas ganaderas están separadas por muros de piedra, setos y pequeños cercados.

La humedad y las nieblas: el clima atlántico favorece una vegetación exuberante y una atmósfera cambiante, con nubes bajas que se enganchan en las montañas.

Las casas aisladas: en lugar de concentrarse exclusivamente en grandes núcleos urbanos, muchas construcciones rurales aparecen desperdigadas por las laderas.

El paisaje ganadero: vacas pastando en praderas de montaña forman parte de la imagen cotidiana de ambos territorios.

Valles Pasiegos, la región montañosa de España cubierta de prados que recuerda a Irlanda / Istock

Trashumancia y cabañas pasiegas

Este es, probablemente, el elemento que convierte a los Valles Pasiegos en un territorio verdaderamente singular. Se calcula que hay unas 10000 cabañas pasiegas repartidas por las montañas. Y aunque algunas de ellas se han reconvertido en fabulosas casas rurales para vivir una experiencia pasiega, lo que realmente hay detrás de cada una de ellas es el testimonio de un sistema ganadero que ha modelado el paisaje durante siglos.

Más de 10000 cabañas ancestrales dispersas por los valles / Istock

Si hay tantas construcciones dispersas por las laderas es por la forma de trabajar el ganado en esta región y que gira en torno al concepto ancestral de la ‘muda pasiega’: las familias tenían varias cabañas a distintas altitudes y se desplazaban con sus vacas a lo largo del año para aprovechar los pastos disponibles, de manera que en invierno vivían en las cabañas de las zonas bajas y en primavera subían a pastos de mayor altitud; en verano alcanzaban las brañas y los pastizales de montaña y en otoño regresaban progresivamente a las zonas bajas. Es lo que se entiende como trashumancia de corto recorrido, en la que se trasladaba no solo el ganado, sino también la vivienda familiar.

Los sobaos, el dulce de las montañas

Es la cuna de uno de los dulces típicos de España: los sobaos pasiegos. Su origen está en precisamente en estos valles de Cantabria: nacieron como una receta doméstica de aprovechamiento (masa de pan sobrante, con azúcar y mantequilla) y terminaron convirtiéndose en uno de los dulces más reconocibles de la gastronomía cántabra. Y es que, lejos de ser ‘solo’ un bizcocho de mantequilla, hoy están reconocidos bajo una Indicación Geográfica Protegida europea, que reconoce su vinculación con un territorio y establece unas condiciones específicas de elaboración.