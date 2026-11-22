Mientras medio país empieza a sacar los abrigos más gordos y a encender la calefacción, nosotros soñamos con bajar a Cádiz en diciembre. Aquí el invierno se vive al ladito del Atlántico y aprovechando esos mediodías despejados en los que todavía apetece sentarse en una terraza sin pasar frío. No es raro que Lord Byron la bautizara en su día como "la Sirena del Océano": encajada en una estrecha lengua de tierra rodeada de agua por casi todas partes y con una luz que engancha en cualquier época del año.

Uno de los paseos marítimos más bonitos de España en una de las ciudades más bellas / Istock / Kavalenkava Volha

Además, recorrer su casco histórico es de lo más cómodo porque todo queda a mano y se hace andando sin necesidad de tocar el coche. En una misma mañana puedes caminar por un paseo marítimo abierto al océano y también meterte por callejuelas estrechas con casi 3.000 años de historia, desde los primeros navegantes fenicios hasta los comerciantes que hicieron fortuna cruzando el Atlántico.

Adriana Fernández

Un invierno suave para pasear junto al Atlántico

El clima, claro está, tiene buena parte de la culpa de que tantos viajeros elijan esta ciudad para una escapada de final de año. Según los registros de AEMET, diciembre mantiene una temperatura media de casi 14°C, con máximas que rondan los 17°C y mínimas que apenas bajan de los 11°C. Eso sí, mete un paraguas en la maleta porque también es uno de los meses más lluviosos del año, aunque en cuanto asoma el sol la ciudad se echa entera a la calle.

La cúpula dorada de la Catedral de Cádiz / Istock / TONO BALAGUER

Para estirar las piernas junto al agua, arranca en la Alameda Apodaca, un paseo ajardinado con bancos de cerámica y árboles junto a la bahía. Si sigues bordeando la costa llegas enseguida al parque Genovés, un jardín botánico de casi 29.000 metros cuadrados lleno de especies traídas de medio mundo, y de ahí sales directo a la playa de La Caleta, situada entre los castillos de Santa Catalina y San Sebastián. Esta pequeña playa urbana es la clásica postal gaditana, especialmente si la pillas al atardecer antes de continuar rodeando la ciudad por el paseo del Campo del Sur.

La playa de La Caleta en el casco urbano de Cádiz / Istock / Iakov Filimonov

De la antigua Gadir fenicia al Teatro Romano

Cádiz fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Gadir alrededor del siglo IX antes de Cristo, lo que la convierte en uno de los asentamientos más antiguos de Europa occidental. Para comprobarlo en persona, acércate al yacimiento arqueológico de Gadir, situado justo debajo del Teatro del Títere, para ver trazados de calles y viviendas fenicias levantadas en dos terrazas e incluso las huellas de animales que quedaron marcadas en el barro hace milenios, además de conocer la historia de Mattan, un vecino que murió en un incendio en el siglo VI a.C.

A pocos minutos a pie entras en el barrio del Pópulo, el rincón más antiguo de la ciudad actual. Sus arcos medievales y callejones estrechos desembocan en el Teatro Romano, levantado en el siglo I a.C. por orden de Lucio Cornelio Balbo el Menor. Al ver sus casi 120 metros de diámetro y capacidad para más de 10.000 espectadores, te puedes hacer un poco a la idea del peso que llegó a tener la ciudad en tiempos del Imperio.

El siglo de oro americano, la Catedral y el tapeo en La Viña

Gran parte de esa elegancia monumental que hoy ves viene de los siglos XVII y XVIII, cuando el puerto gaditano se convirtió en la puerta principal del comercio con América y recibió en 1717 el traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla. De aquella época dorada sobreviven palacios de cargadores a Indias y decenas de torres mirador desde las que se vigilaba la llegada de los barcos. La más famosa es la Torre Tavira, instalada en la casa palacio de los marqueses de Recaño, donde hoy puedes subir a ver su Cámara Oscura y disfrutar de una vista de 360 grados sobre los tejados.

El Paseo Marítimo de Cádiz que recuerda a La Habana / Istock / Didenko Sergey

Muy cerca sobresale la tan conocida catedral de Cádiz, empezada en 1722 y terminada más de un siglo después, con esa mezcla tan suya de barroco y neoclásico rematada por su inconfundible cúpula de azulejos. A dos pasos tienes la plaza de las Flores y el Mercado Central, abierto desde 1838, el sitio perfecto para probar la gastronomía local entre puestos de pescado fresco de la bahía y frito.

Calle histórica del centro de Cádiz / Istock / HORST GERLACH

Para rematar el día de la mejor manera, piérdete por las calles del barrio de La Viña, el antiguo barrio de pescadores y cuna del Carnaval que conserva ese ambiente de taberna de toda la vida donde sentarse a pedir unas tortillitas de camarones, un cartucho de cazón en adobo o un buen plato de atún de almadraba.