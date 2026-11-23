Si en algo coincidimos todos los españoles en Nochevieja es en ir corriendo a poner Antena 3 para ver cuál es el famoso vestido de la Pedroche, algo que ya se ha convertido en una tradición que da la bienvenida al Año Nuevo. La primera vez que vimos a Cristina Pedroche dando sus primeras Campanadas fue en La Sexta junto al periodista Frank Blanco para despedir el año 2014. Al año siguiente, dio el salto a Antena 3 junto a Carlos Sobera, cadena donde ha continuado haciéndolo, pero a partir de 2016 de la mano del chef Alberto Chicote.

Adriana Fernández

Más de una década en la Puerta del Sol da para mucho y es que, aparte del trato profesional, ya no solo en las Campanadas, sino en programas como Top Chef o Zapeando, se consideran grandes amigos. Y es que hasta sus raíces son cercanas: ambos son madrileños y solo los separan 10 kilómetros, ambos se encuentran entre el cerro de las “siete tetas” y la pradera que inspiró a Goya. Por un lado, Cristina nació y se crio en Vallecas, concretamente en el barrio de Entrevías, y Chicote, por otro, nació en la capital, pero se crio en el barrio de Carabanchel Alto.

Edificios antiguos de Madrid / Istock / PocholoCalapre

"Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija siento que nunca he salido"

No es la primera vez que Pedroche habla de su barrio y nos cuenta lo que significa para ella. Hace más de un año en Zapeando, lo resumió en una frase muy sencilla, "es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija siento que nunca he salido”, algo que nos ha dejado ver lo unida que está a sus raíces. Entrevías nació en los años cincuenta para dar techo a las familias que llegaban del campo a una capital que crecía cada vez más rápido.

Su salto a la fama En marzo de 2024, este barrio llegó a boca de todos gracias a su éxito en Netflix con la serie “Entrevías”, pero al contrario de la ficción, es un barrio tranquilo con numerosos espacios verdes que muy pocos barrios de Madrid pueden aprovechar.

Si tenemos que destacar algo eso es el Parque Forestal de Entrevías, el gran tesoro natural del sur de la capital. Aquí podrás encontrar numerosa biodiversidad desde pinares, cedros y cipreses para poder realizar largas caminatas y numerosas rutas en bici. Además, podrás ver sus famosos dos lagos, su gran paseo botánico y un mirador desde donde podrás ver toda la zona sur de Madrid. Si conoces a Cristina, sabrás su amor hacia el Estadio de Vallecas y su equipo, un orgullo al que la madrileña siempre ha reivindicado y no ha expresado su verdadero amor. Y para terminar la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida, lugar donde la presentadora ha bautizado a sus dos hijos.

Parque Forestal de Entrevías / wikicommons/Olga Berrios

Chicote: “solo un chico de barrio”

Alberto Chicote, el famoso chef y presentador de la televisión, nació y creció en el barrio de Carabanchel Alto, un barrio obrero al que siempre ha estado muy vinculado y del que siempre ha hablado con mucho orgullo ”mi barrio sigue siendo mi barrio, y eso no va a cambiar nunca". Muchas veces recuerdo lo complicado que fue vivir allí durante su juventud, "mi barrio era un barrio muy cabrón. Mucha de la gente que yo conocí, que iba conmigo al colegio, en los años 80 cayó y murió víctima de la heroína y de las drogas", comentó en una entrevista para un medio digital en marzo de 2025.

Estación de metro de Carabanchel Alto en la ciudad de Madrid / Istock / sanniely

Si tenemos que destacar algo de este distrito es la famosa pradera de San Isidro, uno de los espacios culturales e históricos más emblemáticos de Madrid que llegó a inspirar al gran Goya. Según la tradición, San Isidro Labrador golpeó una roca en este cerro con su aguijada e hizo brotar un manantial de agua milagrosa para calmar la sed de su amo, Iván de Vargas. Desde los siglos XVI y XVII es un punto de encuentro al aire libre, famoso por las meriendas campestres, sus trajes de chulapas y chulapos, los bailes y la venta de productos típicos como las rosquillas y los botijos.

Tradición y elegancia, chulapas en la Pradera de San Isidro de Madrid / Istock / Emilia Salafranca Barrios

En el barrio, cada rincón es un recuerdo de su niñez, como ir con su madre a comprar leche a la famosa vaquería; jugar en el pinar de san José, un bosque centenario de pino piñonero de unas 27 hectáreas situado al suroeste de Madrid o ir a estudiar en el colegio Amorós. En este pequeño barrio, fue precisamente donde nació su vocación por la cocina, viendo a su madre Angelines cocinar a diario.