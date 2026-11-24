La estación de tren impresiona por sus dimensiones, su belleza y la historia que guarda bajo sus vías. En pleno Pirineo oscense, el viajero choca con una fachada que no encaja con la idea que uno tiene de una estación de pueblo. Mide 241 metros de largo, 12 de ancho, tiene 365 ventanas (una por cada día del año) y 75 puertas en cada lado. Es, sencillamente, desproporcionada para el lugar en el que se encuentra, y esa desproporción es justo lo que la hizo singular. ¡Es alucinante!

Canfranc (Huesca) / Istock / Rudolf Ernst

Durante décadas, Canfranc fue escenario de despedidas, reencuentros y viajes internacionales; hoy, sus antiguos andenes reciben a huéspedes privilegiados que llegan por un motivo muy distinto: dormir en uno de los hoteles más icónicos de España. La histórica estación internacional, en Huesca, ha recuperado su esplendor convertida en un alojamiento de lujo que combina patrimonio ferroviario, gastronomía de altura y paisajes de montaña.

Sara Fernández García

La historia de la estación de tren por la que pasó oro nazi

Inaugurada en 1928, la estación nació con la ambición de convertirse en un gran enlace entre España y Francia a través de los Pirineos. Su monumental edificio, de inspiración francesa y dimensiones poco habituales para una infraestructura ferroviaria, llegó a ser uno de los símbolos del ferrocarril en Aragón. Sin embargo, su historia estuvo marcada por los conflictos políticos y los cambios en las comunicaciones europeas.

La estación de tren de Canfranc (Huesca) / Istock / Rudolf Ernst

Durante la Segunda Guerra Mundial, con la parte francesa ocupada por los nazis, por Canfranc circulaban trenes cargados de wolframio gallego camino de las fábricas de armamento alemanas, mientras en sentido contrario entraban vagones con oro del Tercer Reich. Según la investigación del historiador Ramón J. Campo Fraile, 86 toneladas de oro nazi pasaron por la estación entre 1942 y 1943, un dato que permaneció oculto hasta que, en el año 2000, un conductor de autobús encontró por casualidad los documentos que lo probaban.

La aduana, controlada por agentes de las SS y de la Gestapo, convivía con refugiados judíos que intentaban cruzar al otro lado, lo que le valió a la estación el sobrenombre de "la Casablanca de los Pirineos". Finalmente, el renacimiento llegó, por fin, en 2023. El edificio histórico reabrió en enero de ese año como Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, tras una increíble restauración que recuperó su valor arquitectónico y cultural, con la gestión del grupo Barceló y un acuerdo de alquiler a 69 años con el Gobierno de Aragón.

El interior de la estación de tren de Canfranc (Huesca) / Istock / Rudolf Ernst

Un hotel de lujo con dimensiones impresionantes

La estación, declarada Bien de Interés Cultural en 2002, ha recibido reconocimiento internacional por su transformación y su nueva etapa como hotel. Asimismo, el hotel cuenta con 104 habitaciones y sus restaurantes ocupan dos vagones de tren restaurados en Madrid, siguiendo el estilo clásico de los trenes del siglo XX. El hotel ha sido distinguido como mejor hotel de montaña del mundo en los World Luxury Awards y cuenta con dos Llaves Michelin, y entre sus huéspedes ya figuran nombres como Jesús Calleja o Joan Manuel Serrat. Cruzar sus puertas es encontrarse con una decoración que recupera el espíritu de los grandes viajes ferroviarios.

Vagones de tren en la estación de tren de Canfranc (Huesca) convertidos en una experiencia gastronómica / Istock / Rudolf Ernst

Los tonos cálidos, la madera, el latón y los detalles art déco conviven con elementos que recuerdan el pasado del edificio. De hecho, el proyecto de interiorismo, firmado por el estudio Ilmiodesign, recibió un reconocimiento en los premios Interihotel de 2023 por su trabajo de conservación y diseño. Las habitaciones y suites siguen esa misma línea: materiales nobles, una estética elegante y vistas al entorno pirenaico. También hay espacio para desconectar después de una jornada explorando las montañas: dispone de una zona wellness con piscina climatizada y tratamientos de masaje.

Y sí, después de todo lo que te estamos contando, te imaginarás que no es una experiencia para todos los bolsillos. Las tarifas pueden rondar los 500 euros por noche, aunque varían según la temporada y el tipo de habitación. A cambio, ofrece algo difícil de encontrar en otros alojamientos: la posibilidad de pasar la noche en una estación histórica, rodeada de montañas y convertida en uno de los hoteles más especiales del país.