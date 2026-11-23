No son pocas los templos católicos en el mundo que guardan en su interior algún animal disecado. Lo que no es tan común es que en su interior habiten animales vivos, y no únicamente cuando se montan los belenes vivientes en Navidad o se bendice a los animales de compañía en San Antón. En mitad del Camino de Santiago hay una catedral, la de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, que guarda entre sus muros un gallo, una gallina y una historia de desamor.

La plaza principal y la catedral de Santo Domingo de la Calzada / Istock / S. Greg Panosian

Esta curiosa catedral, declarada Monumento Nacional, está situada en la plaza del Santo, que era, a su vez, el centro neurálgico de la localidad antiguamente. Desde fuera, se observa la Torre Exenta, apodada como "la moza de La Rioja", que marca el "skyline" de Santo Domingo de la Calzada desde el siglo XVIII. Sus ocho campanas y su reloj siguen funcionando a día de hoy. Al otro lado, se encuentra el Parador, antiguo Hospital de Peregrinos.

Sara Fernández García

La leyenda milagrosa del peregrino, el gallo y la gallina

Cuando el Camino todavía no gozaba de la popularidad actual, en el siglo XIV, una familia alemana emprendió la ruta del Camino Francés -declarado hoy Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- para peregrinar hasta Santiago de Compostela. Hicieron una parada en una pequeña posada de Santo Domingo. La hija de los dueños se enamoró perdidamente del joven germano, pero al no ser un amor correspondido le acusó de robo y lo condenaron a la horca.

Santo Domingo de la Calzada es parada del Camino de Santiago / Istock / Richard Semik

En su zurrón descubrieron una copa de plata, que nadie sabía que había escondido la muchacha. Sus padres rogaron a Santo Domingo para que no lo ejecutaran. Para su sorpresa, funcionó: cuando lo descolgaron, la soga se había aflojado y estaba vivo. Los vecinos no les creyeron y el corregidor se burló diciendo que el chico tenía tanta vida como el gallo y la gallina que estaba a punto de comerse. Entonces, las aves revivieron y huyeron de allí.

El interior de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada / Istock / S. Greg Panosian

Esta historia sirvió para que el papa Clemente VI autorizara la presencia de un gallo y una gallina vivos en el año 1350, para recordar el milagro del peregrino ahorcado. De ahí que se escuche el dicho popular "Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada". La Catedral del Salvador es, por tanto, hogar de estas dos aves, que siempre están en un gallinero gótico del siglo XV. Al entrar a la catedral, lo primero que se escucha son sus cacareos.

El gallinero gótico donde viven el gallo y la gallina / Istock / Richard Semik

Un pueblo que gira en torno a un santo

De aquella leyenda nacieron también los ahorcaditos, los dulces más típicos de la localidad que tienen la forma de la vieira del Camino de Santiago. Se elaboran con hojaldre rellenos de crema de almendra. Además, gracias a todo el folclore a su alrededor, la historia fue reconocida como Bien de Interés Cultural inmaterial, con el nombre de El Milagro del Ahorcado y del Gallo y la Gallina. Pero el atractivo de la catedral va más allá de la leyenda.

La fachada principal de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada / Istock / nito100

El retablo mayor es una auténtica joya dorada de la escultura renacentista española y en la cripta se conserva el sepulcro de Santo Domingo. En 2019, en conmemoración del milenario de su nacimiento, se decidió recubrir los muros de la cripta con unos mosaicos hechos por el artista esloveno Marko Rupnik, que cuentan la historia del santo, quien impulsó la vida religiosa centrada en la oración, el estudio teológico y la predicación itinerante.

El retablo mayor de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada / Istock / Richard Semik

Hay una tradición ligada al sepulcro que se ha consolidado con el tiempo -está documentada desde 1350- y se conoce como "dar las vueltas al Santo". Consiste en girar doce veces alrededor del sepulcro rezando un padrenuestro, un avemaría y un gloria. Aquellos que lo hacen esperan que sus plegarias se cumplan, como se cumplieron las de aquellos alemanes que rogaron por el alma de su hijo. Es algo que se traslada a las calles en mayo en honor a Santo Domingo.