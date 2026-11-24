De color oro, es la ciudad perfecta para vivir, o al menos, para visitar durante un fin de semana. La hospitalidad de su gente, las terrazas donde disfrutar de la gastronomía andaluza y la hermosura e historia de sus monumentos son motivos más que suficiente para atraer a los viajeros en cualquier época del año. En Navidad el casco histórico renace con su alumbrado, aunque quizás lo que más brilla en la capital andaluza es la belleza de su patrimonio, cuyas joyas han llegado a ser destacadas por el Libro Guinness de los Récords.

Sevilla / Istock / MarioGuti

Sí, hablamos de Sevilla. En pleno centro histórico de Sevilla, pegada al Real Alcázar y al Archivo de Indias, hay una mole de piedra que lleva más de cinco siglos sin dejar indiferente a nadie. No hace falta ser experto en arquitectura para notarlo nada más cruzar la Puerta del Perdón: la Catedral de Santa María de la Sede no se mide como las demás catedrales. Sus enormes dimensiones, su riqueza artística y una historia que atraviesa distintas civilizaciones la convierten en una visita imprescindible.

Lucía Alfonso González

La catedral gótica más grande del mundo: por qué merece este reconocimiento

Con unos 135 metros de longitud, alrededor de 76 de anchura y una altura máxima próxima a los 42 metros, la Catedral de Sevilla figura entre los grandes templos del mundo. Y para sorpresa de algunos, su origen no está en el cristianismo. En el siglo XII, cuando Sevilla formaba parte del territorio musulmán de Al-Ándalus, el califa almohade Abu Yacub Yusuf ordenó levantar una gran mezquita en la ciudad. Las obras comenzaron en 1172 y se prolongaron durante las décadas siguientes.

La catedral de Sevilla / Istock / alxpin

El edificio contaba con numerosas naves, arcos de herradura y un amplio patio, siguiendo los modelos arquitectónicos de la época. La conquista cristiana de Sevilla por Fernando III de Castilla, en 1248, cambió el destino del templo. La antigua mezquita fue consagrada como iglesia y, durante los años posteriores, se adaptaron algunos de sus espacios al culto cristiano. Sin embargo, el terremoto de 1356 dañó seriamente el edificio y terminó impulsando una transformación mucho más ambiciosa. En 1401 se tomó la decisión de construir una nueva catedral sobre los restos de la mezquita.

El resultado fue una de las grandes obras del gótico europeo. Además, su construcción coincidió con una etapa de enorme prosperidad para Sevilla, que se convirtió en uno de los principales centros comerciales vinculados a los territorios americanos. En 1988 el Libro Guinness de los Récords certificó que la Catedral de Santa María de la Sede era la catedral de mayor superficie construida del mundo, con 10.422,46 metros cuadrados. Dentro, lo primero que atrapa al visitante es el Retablo Mayor, una pared de madera dorada que ocupa toda la cabecera del templo.

El interior de la catedral de Sevilla / Istock / Felipe Rodriguez

Está considerado el retablo más grande de la cristiandad y se construyó en distintas fases a lo largo de casi un siglo. La catedral alberga, también, una importante colección artística con obras de maestros como Murillo y Goya, junto a esculturas de destacados artistas de la escuela sevillana. A lo largo de los siglos ha incorporado elementos renacentistas, barrocos y mudéjares, de modo que recorrer sus capillas y dependencias es también realizar un viaje por distintos momentos de la historia del arte.

Más sobre la catedral: los restos de Colón y su Giralda

A pocos metros descansa, literalmente, uno de los personajes más viajados de la historia. La tumba de Cristóbal Colón, un mausoleo obra del escultor Arturo Mélida, se encuentra en el brazo derecho del crucero, sostenida por cuatro heraldos que representan a los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra.

La tumba de Colón en la catedral de Sevilla / Istock / Yelena Rodriguez Mena

Fuera, la Giralda corona el conjunto con una historia igual de mestiza. Fue el alminar de la antigua mezquita, construido en estilo almohade, al que se añadió un cuerpo de campanas renacentista hasta alcanzar los 97,5 metros de altura. En lo más alto gira el Giraldillo, una escultura de bronce fundida entre 1566 y 1568 que representa el triunfo de la fe y que está considerada la escultura de bronce más grande de todo el Renacimiento europeo. Abajo, el Patio de los Naranjos y la Capilla Real, donde reposan Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio.

La Giralda de Sevilla / Istock / arcady_31

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