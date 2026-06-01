La Rioja, verano en todos los sentidos

Las cuatro estaciones enamoraron al poeta. Y a quienes visitan La Rioja. Pero el verano, en especial, supone un verdadero lujo para los sentidos. La retama, el laurel, el romero y el enebro perfuman los atardeceres. El aroma del sarmiento al fuego sale al paso. El sol se pone, redondo y colorado, como avergonzado de despedirse, tras cualquier colina, viñedo o meandro del Ebro sereno. El calor se siente en la piel. Sin embargo, los bosques de pino silvestre, hayas y robles que dominan el paisaje del parque natural de Sierra Cebollera proporcionan las umbrías en las que se refugian las parejas de corzos, las nutrias y el escaso visón europeo.

Para quienes prefieren un ritmo más tranquilo, existen rutas alternativas

Sus cumbres superan los 2.000 metros de altitud. Muy cerca, en el embalse de González Lacasa, el Club Náutico El Rasillo ofrece vela, windsurf y piraguas. Una opción inesperada en La Rioja. Los paisajes y mesones del Camero Viejo rodean el embalse. Imprescindible la visita a las cuevas de Ortigosa.

Rutas

Quien se acerque en moto, notará la caricia del viento en el rostro gozando la Ruta de los Tres Valles, un verdadero paraíso para el mototurismo. El itinerario suma 188 kilómetros y 1.303 curvas. Recorre las riberas de los ríos Najerilla, Iregua y Leza. Atraviesa 29 municipios llenos de encanto rural y buenos mesones. Para quienes tengan un menor sentido de la velocidad, las rutas para bicicletas de montaña muestran una Rioja que casa patrimonio cultural y naturaleza como pocas tierras. Pedalear por el camino verde del Cidacos es toda una experiencia para los sentidos. Claro que es a pie como se pueden tocar los paisajes. La Vía Romana del Iregua transcurre en un fascinante entorno natural que, además, guarda la memoria de siglos de historia. Y qué decir del Camino de Santiago, que ofrece algunos de sus más importantes hitos a su paso por La Rioja.

Familia en la ruta de los dinosaurios de Enciso / Turismo de La Rioja

Y en moto, a pie, en bicicleta, o como cada cual prefiera, resulta imprescindible la ruta de los monasterios que une Nájera con San Millán de la Cogolla. Sus monasterios de Suso y Yuso son Patrimonio de la Humanidad. Allí nació la más antigua manifestación escrita del español. Nájera impresiona con el Monasterio de Santa María La Real. No muy lejos, el monasterio de Cañas guarda una centenaria abadía cisterciense. Para quienes deseen sentir el tiempo, Enciso y su entorno conservan huellas de dinosaurios y bosques de hace millones de años con El Barranco Perdido.

La Rioja es un modo de vivir el verano de manera diferente: entre fiestas, paisajes, gastronomía y tradición

Un verano de batallas incruentas

Al aproximarse el verano, La Rioja se convierte en un disfrutón campo de pacíficas batallas. Cada 11 de junio, Logroño celebra San Bernabé y un asedio de hace 500 años que André de Foix tuvo que levantar. Por eso, la Cofradía del Pez distribuye peces fritos, pan y vino. Los días 20 y 21 de junio, Briones celebra sus Jornadas Medievales. La población retrocede al siglo XIV y el buen ambiente congrega a miles de visitantes en una cita declarada Fiesta de Interés Nacional.

Jornadas medievales en Briones / Turismo de La Rioja

La cercana Haro celebra la famosa Batalla del Vino el 29 de junio. Todo el mundo se pone morado —en el sentido más literal de la palabra—. Anguiano asombra por sus Danzadores sobre zancos. Y unos días después, San Asensio vive la Batalla del Clarete, con 30.000 litros de vino fresco hidratando la contienda.

Un modo de vivir

Además de paisajes, naturaleza y caldos extraordinarios, La Rioja cuenta con museos que atesoran arte de vanguardia y bodegas que siempre programan alguna experiencia enoturística. Sucede en las calles Laurel y San Juan, de Logroño, pero también en Ezcaray, Calahorra, Arnedo o Alfaro. Precisamente la tierra y el Ebro constituyen el secreto de una huerta que brilla más allá de sus fronteras. El espárrago de la cuenca del Cidacos, el Pimiento Najerano, la menestra, las pochas o el aceite de oliva virgen con DOP La Rioja forman parte de esa identidad.

Amanecer en globo sobre La Rioja / Turismo de La Rioja

Un amanecer en globo aerostático proporcion otro sentido a viajar por La Rioja y ofrece ocasión para recitar esta estrofa del Decir de La Rioja de Gerardo Diego: “El mundo se estrenaba a mis pies: fue el comienzo de este pasmo tan mío que no me avergüenzo”.

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