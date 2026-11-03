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Se llama "el Saint-Moritz catalán" y es donde pasa el invierno la élite de Barcelona: un lago rodeado de villas modernistas, pistas de esquí y uno de los valles más soleados del Pirineo

El destino favorito de la alta sociedad desde finales del siglo XIX

Puigcerdà, el Saint-Moritz catalán

Puigcerdà, el Saint-Moritz catalán / Istock

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Noelia Santos

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El encanto de Saint Moritz es único. Un complejo turístico alpino, muy exclusivo, situado en el valle suizo de la Engadin, y con mucho encanto: el lago es uno de los motivos principales de su atractivo. Lo singular es que en España contamos con rincones mágicos que recuerdan mucho al destino que, sin duda, es uno de los favoritos de la élite europea. Y está en el norte del país, en un lugar fronterizo entre España y Francia.

El encanto de St. Moritz en invierno

El encanto de St. Moritz en invierno / Istock

Y cuando decimos fronterizo, lo decimos con todas las letras, porque Puigcerdá, que así se llama el lugar al que viajamos hoy, es una localidad pirenaica dividida literalmente en dos: la historia quiso que una parte del municipio se quedara en España, y la otra en Francia. Esta es su historia.

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Sara Fernández García

Un lugar privilegiado entre Francia y España

La fundación de Puigcerdà está ligada a una decisión política y militar. El rey Alfonso I el Casto impulsó la creación de una nueva villa en el siglo XII, en un alto desde el que se dominaba la llanura de la Cerdanya. La fecha tradicional es 1177, aunque el Ayuntamiento advierte de que en el documento de ese año la población ya aparece como villa y que el lugar tenía antecedentes anteriores: en 1094 se menciona el castillo de Mont Cerdà.

Su posición estratégica, elevada sobre el valle y próxima a las rutas que comunicaban ambos lados de los Pirineos, favoreció el crecimiento del pueblo, hasta el punto de que en la Edad Media llegó a ser una de las poblaciones más importantes de Cataluña: hacia mediados del siglo XIV tenía entre 6000 y 6500 habitantes, según datos recogidos en la Gran Enciclopèdia Catalana.

El paisaje pirenaico de Puigcerdà

El paisaje pirenaico de Puigcerdà / Istock

En 1659, España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos, que estableció una nueva frontera y dividió la comarca de la Cerdanya entre ambos países. Puigcerdà quedó en el lado español, mientras que buena parte de la comarca pasó a Francia.

Con mucho encanto y un lago pirenaico

La singularidad de Puigcerdà, una localidad pirenaica con un lago bonito y estaciones de esquí cerca, está en que nació como una villa estratégica de frontera. La comparación con Saint-Moritz es más que evidente, y el lago es uno de los rincones más reconocibles. Su primera referencia documental conocida data de 1260, en plena Edad Media.

Y hoy sigue siendo un lago precioso rodeado de jardines, edificios señoriales, villas modernistas de tejas oscuras y una atmósfera alpina que recuerda muchísimo a la de los pueblos suizos. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando Puigcerdà comenzó a atraer a familias acomodadas de Barcelona y de otros lugares de Cataluña que buscaban pasar el verano en un entorno de montaña, con aire fresco y un paisaje abierto. La Gran Enciclopèdia Catalana sitúa el comienzo de esa función de veraneo y residencia secundaria en esa época y señala que el primer chalet data de 1866.

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Las villas modernistas que rodean el lago de Puigcerdà

Las villas modernistas que rodean el lago de Puigcerdà / Istock / ALEXANDRE AROCAS

Fue precisamente a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se levantaron las grandes casas y torres que hoy dan personalidad a los alrededores del lago. No todas responden a un modernismo estricto: hay una mezcla de eclecticismo, historicismo y arquitectura de inspiración modernista. Eran residencias de familias que querían mostrar su posición social y disfrutar de largas temporadas en la montaña, lo que hizo que este enclave tan singular se convirtiera en el lugar favorito de veraneo de las clases sociales más altas. Y así sigue siendo.

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