La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles: mosaicos originales, un teatro casi intacto y un museo subterráneo único en Europa

Mientras organices tu escapada a Cartagena vas a saber de antemano que vas a encontrarte con una ciudad llena de sorpresas tan solo con bajar unas escaleras en pleno centro: prepárate para viajar 2.000 años atrás en el tiempo. Justo debajo de los bares de tapas, del tráfico y de las plazas por donde pasean los vecinos, descansan los restos de Carthago Nova, una de las colonias más prósperas e influyentes que tuvieron los romanos en toda la península ibérica.

La ciudad de Cartagena, en Murcia / Istock / Hakat

Si pones rumbo a este rincón murciano no lo hagas pensando que solo vas a visitar un museo o un recinto arqueológico aislado a las afueras, porque aquí todo está en el centro. Al recorrer sus yacimientos subterráneos, pisar las calzadas de piedra por las que caminaban los legionarios o asomarte a los mosaicos intactos de sus antiguas casas, vas a ver cómo la Cartagena actual fue creciendo capa a capa justo encima de la urbe romana. Un plan comodísimo para patear a tu ritmo y empaparte de historia en cada esquina.

Adriana Fernández

El Teatro Romano que permaneció oculto bajo las casas durante siglos

El gran icono de esta ruta bajo tierra es su Teatro Romano, mandado a construir en tiempos del emperador Augusto entre los siglos I a.C. y I d.C. Tenía capacidad para unos 7.000 espectadores, una barbaridad de gente que da una idea del peso económico y político que tenía la ciudad. Lo más curioso es que estuvo totalmente desaparecido durante siglos, sepultado bajo barrios posteriores, hasta que en 1988 unas obras lo sacaron a la luz de forma casi milagrosa.

El anfiteatro romano de Cartagena (Murcia) / Istock / Orietta Gaspari

La visita empieza de la mano del arquitecto Rafael Moneo en el Museo del Teatro Romano. El recorrido te lleva bajo tierra a través de antiguas galerías y restos arqueológicos para desembocar ante el imponente escenario y las gradas del teatro.

Mosaicos, termas y casas romanas a pie de calle

El teatro es solo el aperitivo. Si quieres seguir descubriendo la antigua Carthago Nova, acércate al Barrio del Foro Romano. Allí vas a poder pasear por las aceras de las calzadas originales, entrar en las antiguas termas públicas y ver los santuarios donde los romanos rendían culto a sus dioses.

Los icónicos mosaicos de Cartagena / Istock / soniabonet

Muy cerca se encuentra también la Casa de la Fortuna, una domus del siglo I a.C. donde se conservan en un estado increíble sus mosaicos originales y pinturas murales. En sus habitaciones puedes hacerte una idea de cómo era el día a día, la decoración y la vida familiar de una casa acomodada de la época. Para organizarte bien, ten en cuenta que casi todos estos yacimientos están gestionados bajo la red de Cartagena Puerto de Culturas, así que te conviene sacar una entrada combinada si piensas visitar varios el mismo día.

Modernismo y gastronomía marinera

El centro histórico de Cartagena presume también de un patrimonio modernista bellísimo de finales del siglo XIX y principios del XX, con edificios tan llamativos como el Palacio Consistorial o la Casa Cervantes. Además, puedes dar un paseo bordeando el puerto deportivo hasta llegar a las puertas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, donde se custodian tesoros recuperados de barcos hundidos en el Mediterráneo.

Y para rematar la caminata como se merece, siéntate en las terrazas del puerto a probar la cocina local. Aquí el plato estrella indiscutible es el caldero del Mar Menor, un arroz meloso y potente cocinado con caldo de pescado de roca y ñoras que se sirve acompañado de un buen alioli casero.