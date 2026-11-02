Las raíces separadas de Ana Duato (58 años) y Miguel Bernardeau (29 años) están entre la ciudad donde ella aprendió a hacer arroz cada domingo y el pueblo de masías donde él pasó parte de su infancia

Ana Duato tiene una costumbre que no ha cambiado en décadas. "Sigo haciendo arroz todos los domingos para mantener la tradición familiar", contó en 2013. La aprendió en casa, en una familia donde, en sus palabras, "la mesa y el buen comer nos han unido mucho". Su hijo, Miguel Bernardeau, lo resume a su manera: "Mi madre, mis abuelos, mis tíos y mis primos son valencianos, así que soy de paella".

Ella pasó su infancia en Valencia. / Istock

Los dos nacieron en Valencia, ella en 1968 y él en 1996, pero sus raíces se reparten entre dos lugares separados por 21 kilómetros de carretera: la ciudad donde ella creció y Bétera, el pueblo de masías del Camp de Túria donde él pasó parte de su infancia.

Adriana Fernández

Ana Duato, la casa de los domingos

Ana Consuelo Duato Boix nació en Valencia el 18 de junio de 1968 y creció allí en los años setenta, en una casa donde la comida ocupaba un lugar central. Su padre, Joaquín Duato, era socio de un club de vinos y, según ella, "una persona que le gusta el buen vino, le gusta el buen comer". Su hermana mayor, Zulema Duato, acabó siendo sumiller y cocinera.

La paella: el plato imprescindible de Ana Duato. / Istock / Carlos Gawronski

De aquella cocina familiar le viene su forma de entender el plato que mejor representa a su tierra. Cuando le preguntan por la paella, no da recetas cerradas. "Hay 365 formas de hacer el arroz, una para cada día del año", dice. En otra ocasión explicó en televisión qué pone ella: pollo, conejo, garrofó, judía verde y alcachofa, si es temporada. Y dejó claro cuál es, para ella, la mejor: "la que haces con unos amigos a fuego de leña".

Ese arroz nació a pocos kilómetros de su casa, en los arrozales de la Albufera, el lago que se extiende al sur de la ciudad. La Valencia en la que creció guarda además la Lonja de la Seda, una lonja gótica de mercaderes que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1996, y el Tribunal de las Aguas, que se reúne cada jueves a la puerta de la catedral para repartir el riego de la huerta.

Albufera de Valencia. / Istock / Justino Bordallo

Su carrera empezó pronto. Debutó en el cine en 1987 con 'Madrid', de Basilio Martín Patino, y en los años siguientes encadenó películas como 'Un negro con un saxo' o 'El perro del hortelano', de Pilar Miró. La televisión la convirtió en una cara conocida en series como 'Brigada Central', 'Médico de familia', donde fue Irene Cerezo, 'Querido maestro' y 'Mediterráneo'. En 1989 se casó con el productor Miguel Ángel Bernardeau, con el que tendría a Miguel.

En 2001 llegó el papel de su vida. Durante 22 años y 413 episodios fue Mercedes, la madre de los Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', la serie que siguió a una familia de clase media desde el franquismo hasta la democracia y que se despidió en 2023. Desde diciembre de 2000 es, además, embajadora de buena voluntad de Unicef.

Ana Duato con el elenco de Cuéntame como pasó. / Gtres

Miguel Bernardeau, la masía de los abuelos

Miguel Bernardeau nació en Valencia el 12 de diciembre de 1996, hijo de Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau, pero no creció en la ciudad. "No he vivido en Valencia, pero he ido muchísimo", ha explicado. Buena parte de esas visitas tenían un destino concreto: la antigua masía de sus abuelos en Bétera, donde pasaba temporadas entre el campo y seis perros gigantes.

Calle de Bétera. / Wikicommons

El vínculo de la familia con el pueblo no se quedó en aquella casa. Su tía, Zulema Duato, la hermana sumiller y cocinera de Ana, dirigía hace más de una década un restaurante en Bétera, la Masía Romaní, donde la cocina de la familia pasó de la mesa de los domingos a la carta. Aquella casa ya no existe: en 2023 abrió en su lugar La Romana, con otro equipo al frente.

Plaza de Bétera. / Wikicommons

Miguel no siguió el camino de los fogones. Estudió arte dramático en Los Ángeles, en el Santa Monica College y en la American Academy of Dramatic Arts, y debutó en 2016 con un único episodio de 'Cuéntame cómo pasó', la serie de su madre. Dos años después llegó el papel que lo hizo famoso, Guzmán Nunier en 'Élite', de Netflix, al que dio vida durante cuatro temporadas. En 2024 fue Diego de la Vega en la serie 'Zorro' y su papel en 'Querer' le valió nominaciones a los Premios Feroz y de la Unión de Actores. En mayo de 2026 presentó en Cannes 'La bola negra', de Los Javis, donde interpreta a Rafael Rodríguez Rapún.

Bétera, el pueblo de las masías

Bétera está a 21 kilómetros de Valencia y tiene hoy más de 27.000 habitantes, pero su historia es mucho más antigua que la de su crecimiento reciente. Los íberos levantaron un poblado amurallado en Tos Pelat a partir del siglo VI antes de Cristo, y en su huerta se conservan los restos de una villa romana. En el siglo XI, los musulmanes fundaron la alquería de Bofilla, cuya torre sigue en pie.

Castillo de Bétera. / Wikicommons

El centro lo preside el castillo palacio de los Boíl, que creció a partir de una torre árabe levantada hacia el año 1000 y que hoy, restaurado, acoge la biblioteca municipal. Pero la gran seña de identidad de Bétera son sus masías de los siglos XIX y XX, grandes casas de labor repartidas por el término y rodeadas de campos. Cerca del 78 % del municipio sigue siendo tierra de cultivo, sobre todo naranjos, junto a algarrobos, olivos y almendros.

El calendario del pueblo gira en torno a las fiestas de la Virgen de Agosto, del 12 al 22 de agosto. El día 15, los vecinos hacen una ofrenda de albahaca, la planta del pueblo, y las fiestas incluyen la cordà y un concurso de paellas.