El primer Camino de Santiago de la historia sale de una catedral asturiana: más de 300 kilómetros que recorrió un rey en el siglo IX y hoy son Patrimonio de la Humanidad

El Camino Primitivo está considerado la primera ruta jacobea documentada y, desde el punto de vista histórico, es el itinerario original de peregrinación a Santiago de Compostela: el primer Camino de Santiago. Parte de la Catedral de San Salvador de Oviedo, en Asturias, y sigue los pasos del rey que está considerado tradicionalmente el primer peregrino jacobeo.

El trazado original tiene más de 1200 años / Istock

El origen de este trazado original, que tiene aproximadamente unos 320 kilómetros, se remonta al primer tercio del siglo IX. Según la tradición jacobea, hacia el año 834, el rey Alfonso II recibió noticias del descubrimiento de una tumba que se identificó con la del apóstol Santiago, en un lugar remoto de Galicia.

Adriana Fernández

El monarca, que tenía su corte en Oviedo, emprendió el viaje para comprobar el hallazgo y venerar los restos. Y esa ruta de peregrinación dio origen al itinerario que hoy conocemos como Camino Primitivo hacia Santiago de Compostela. Por aquella época las etapas eran diferentes, de hecho ni siquiera estaban definidas (al menos, a día de hoy, no hay ninguna documentación que las acredite según los historiadores).

Pero lo que sí está documentado es el hecho de que Alfonso II fue quien impulsó la construcción de una primera iglesia sobre el lugar del sepulcro y contribuyó a consolidar el culto jacobeo. Hoy su importancia es tal, que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no de manera aislada, sino como parte de la inscripción de la Ciudad Vieja de Santiago de Compostela.

La Catedral de Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad / Istock / SeregaYu

De la ruta primitiva al camino actual

La ruta actual une Oviedo con Santiago y atraviesa dos comunidades autónomas: parte desde Asturias, concretamente desde la catedral de Oviedo, pasando por los municipios de Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande y Grandas de Salime, entre otros municipios. De ahí pasa a Galicia, haciendo parada en A Fonsagrada, Lugo, Palas de Rei y Melide, como municipios más destacados de la ruta gallega hasta llegar a Santiago.

Según los datos del Ministerio de Cultura, se trata de una ruta que tiene alrededor de 320 kilómetros y en la actualidad se realiza entre unas 13 y 15 etapas. Como lo normal es realizar alrededor de una etapa al día, eso significa que suele tardar en hacerse entre 13 y 15 días.

Catedral de Oviedo, origen de este camino primitivo / Istock

Eso sí, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros trazados, la dificultad de este Camino Primitivo es alta por sus desniveles, puertos de montaña y tramos exigentes. A cambio, el paisaje es extremadamente excepcional: montañas asturianas, bosques, valles, aldeas rurales y un patrimonio medieval increíble.

Patrimonio de la Humanidad

El Camino Primitivo fue incorporado en julio de 2015 a la declaración de Patrimonio Mundial de los Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España. La UNESCO reconoció así cuatro rutas septentrionales, entre ellas el Camino Primitivo, por su importancia en el origen y desarrollo de las peregrinaciones jacobeas.

Su reconocimiento no se limita al recorrido paisajístico: también comprende conjuntos históricos y monumentos vinculados a la peregrinación, como la Catedral de Oviedo y la Cámara Santa, además de otros bienes patrimoniales del itinerario.