Ni Viena, ni Praga, el mercadillo navideño más bonito del mundo está en España, en la plaza barroca de piedra dorada que enamoró a Unamuno: con jardines iluminados, perfecta para recorrer a pie y probar el hornazo

A mediados de noviembre, todos los rincones de Europa empiezan a vestirse de Navidad. Las calles se engalanan con luces, los villancicos amenizan los paseos y las plazas principales se llenan de puestecitos, normalmente de madera, donde comprar artesanías y otros productos navideños. Grandes capitales como Viena o Praga son famosas por sus mercadillos, pero, como sucede con todo, a veces tenemos lo que buscamos mucho más cerca de lo que creemos.

Salamanca en Navidad. / Istock / Dolores Giraldez Alonso

España también cuenta con mercadillos navideños preciosos, como el de Salamanca, que se coloca en la plaza Anaya y sus inmediaciones. Este año, se celebrará del 26 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Como cada temporada, habrá puestos, talleres, espectáculos, decoración y diferentes elementos que crearán el mejor ambiente navideño, demostrando que no es necesario tomar un avión ni salir fuera para disfrutar de los encantos invernales.

Adriana Fernández

El mercadillo navideño más bonito de España

Además de los puestos que adornan el lugar donde se colocan, no hay que olvidar que el entorno es igual de importante. En Salamanca se escoge la plaza Anaya y no otra por su belleza y perfecta ubicación: en pleno casco histórico de la ciudad -declarado Patrimonio Mundial por la Unesco-, frente a las catedrales y junto al Palacio de Anaya; a unos pocos minutos caminando de la Universidad, la Casa de las Conchas, la Clerecía y la plaza Mayor.

El mercado navideño en la Plaza de Anaya, frente a la Catedral Nueva de Salamanca / Istock / qizai00

Este fue uno de los lugares de los que el filósofo, escritor y profesor Miguel de Unamuno se enamoró durante su estancia en Salamanca. De hecho, en la misma plaza hay un busto de bronce en honor al filósofo, esculpida en 1930 por Victorio Macho. Por esta plaza barroca de piedra paseaba a menudo, pues se encuentra muy cerca del que sería su hogar, la antigua Casa Rectoral en la calle Libreros. Allí residió durante su época como rector y compuso buena parte de su obra.

A día de hoy, el Palacio de Anaya es la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Unamuno, que obtuvo la cátedra de Lengua Griega en 1891 y fue rector de la institución, recibe múltiples homenajes tanto en este como en otros edificios vinculados a la universidad. Ha sido la figura cultural y académica moderna más influyente de la urbe. En el Paraninfo de la Universidad proclamó su famoso discurso al iniciar la Guerra Civil: "Venceréis, pero no convenceréis".

Navidad en Salamanca. / Istock

Un casco histórico más bonito en Navidad

La plaza Anaya, frente a la Catedral Nueva, es un espacio completamente abierto con jardines, arbolado y monumentos que se iluminan para la ocasión, como su popular secuoya gigante. Es un punto perfecto para descubrir a pie los secretos de una de las ciudades más bonitas e infravaloradas del país. Desde sendas catedrales o la plaza Mayor hasta el huerto de Calixto y Melibea, el convento de San Esteban o el Cielo de Salamanca en las Escuelas Menores.

La plaza Mayor de Salamanca en Navidad / Istock / PEDRE

Cerca de la plaza que nos ocupa, están los mejores obradores tradicionales donde se vende el famosísimo hornazo: una masa rellena de lomo de cerdo adobado, jamón, chorizo ibérico y huevo duro. Es la comida más emblemática de Salamanca. El plan perfecto es comprar uno en lugares míticos como Confitería la Industrial, la Tahona de la Abuela o Confitería Pastelería Santa Lucía y comerlo mientras paseas junto a los puestos navideños.