Crecieron a 80 kilómetros y se conocieron grabando un villancico: las raíces de Edurne y David de Gea están entre la capital de la Sierra de Guadarrama y la villa de Toledo con cinco Grecos

En diciembre de 2010, la Fundación Aladina, que acompaña a niños con cáncer, reunió a varios rostros conocidos para grabar un villancico solidario. Entre ellos estaban una cantante de 24 años que se había dado a conocer en 'Operación Triunfo' y un portero de 20 que, siete meses antes, había ganado la Europa League con el Atlético de Madrid en la final de Hamburgo contra el Fulham. Ella había publicado cuatro discos desde el concurso y era la Sandy del musical 'Grease'. Él acababa de asentarse en la portería del primer equipo y, medio año después, en el verano de 2011, se marcharía al Manchester United.

Edurne y David de Gea. / Gtres

"Para mí fue amor a primera vista, pero no fue conocernos y ya estar juntos, no", contó ella años después. Hicieron pública su relación en 2011 y se casaron el 1 de julio de 2023 en Menorca, pero sus historias empiezan a unos 80 kilómetros por carretera una de la otra, a ambos lados de Madrid. Ella, en Collado Villalba, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Él, en Illescas, en la comarca toledana de La Sagra.

Adriana Fernández

Edurne y la Piedra del Concejo

Edurne García Almagro nació en Madrid el 22 de diciembre de 1985, pero su familia, abuelos incluidos, vive en Collado Villalba, a unos 40 kilómetros al noroeste de la capital. Allí empezó a cantar. Con seis años se subió por primera vez a un escenario en un karaoke, y con nueve entró en Trastos, un grupo infantil de tres chicos y tres chicas que actuaba los fines de semana en las fiestas de los pueblos de toda España. El grupo se disolvió cuando ella tenía 14 años, porque, como ella misma explicó, "a los chicos empezó a salirles barba". En 2005 se presentó al casting de la cuarta edición de 'Operación Triunfo', donde quedó sexta, y en 2015 representó a España en Eurovisión con 'Amanecer'.

Calle de Collado Villalba. / Wikicommons

A pesar de los viajes, no ha cortado el hilo con el pueblo. "Aunque haya viajado mucho y conocido lugares increíbles, mi corazón siempre estará en Villalba", ha dicho.

Villalba tiene hoy más de 66.000 habitantes y está a 917 metros de altitud, pero en su término hay huellas de poblamiento desde el Neolítico, como el dolmen de Entretérminos, y restos de calzadas romanas. En el siglo XIII la repoblaron vecinos llegados de Segovia, en 1630 quedó unida a Alpedrete bajo el señorío de los Mendoza, y no volvió a separarse hasta 1840. La llegada del tren en 1861 partió el municipio en dos: el viejo pueblo, alrededor del Ayuntamiento, y Villalba-Estación, que creció junto a las vías.

Calle de Collado Villalba. / Wikicommons

En el casco antiguo sobrevive el lugar donde se tomaban las decisiones del concejo: la Piedra del Concejo, una gran roca de granito junto al Ayuntamiento, en la que se tallaron gradas en 1724 para que los concejales se reunieran al toque de campana. Muy cerca están la iglesia de Nuestra Señora del Enebral, renacentista, de los siglos XVI y XVII, y la Fuente del Caño Viejo, la más antigua del pueblo, con sillería de granito del siglo XVI.

La Villalba de los veraneantes

El ferrocarril trajo a finales del siglo XIX a los veraneantes madrileños, que levantaron casas de piedra cada vez más altas. Una de ellas es Villa Genarito, la casa modernista donde pasaba los veranos el escultor Mariano Benlliure, que la bautizó en honor de su mujer, la soprano Lucrecia Arana, célebre por interpretar a Genaro en la zarzuela 'La cruz blanca'. Hoy es un colegio de los Maristas. Otra es el castillo de Peñalba, una mansión centenaria convertida en centro cultural, con un jardín de pinos, cedros y setos en laberinto.

Para entender por qué los madrileños subían aquí hay que ir a la dehesa boyal, un encinar centenario que se recorre en un circuito de 3,5 kilómetros, o al mirador del pueblo, donde un panel ayuda a identificar 43 cumbres de la Sierra de Guadarrama.

De Gea, el portero que se crió en La Sagra

David de Gea nació en Madrid el 7 de noviembre de 1990, pero pasó casi toda su infancia en Illescas, y siguió viviendo allí cuando ya era futbolista profesional. Con 13 años, en 2003, entró en la cantera del Atlético de Madrid, y en 2009 debutó en el primer equipo. Un año antes, en 2008, Illescas ya le había entregado su premio al Mérito Deportivo, y en 2015 la Junta de Castilla-La Mancha le nombró Hijo Adoptivo de la región por sus vínculos con ella.

Vista aérea de Illescas / Istock

De aquellos años guarda una fotografía que publicó en sus redes por el día del portero: un niño agachado en un campo de fútbol, con guantes y un balón. La acompañó con una frase: "A veces los sueños se hacen realidad. Amo ser portero". En 2011 fichó por el Manchester United, donde jugó doce temporadas, y en agosto de 2024 firmó con la Fiorentina, con la que ha renovado hasta 2028.

Illescas tiene hoy más de 32.000 habitantes y es el tercer municipio más poblado de la provincia de Toledo, tras Talavera de la Reina y la capital. Es la cabecera de La Sagra, a unos 35 kilómetros tanto de Madrid como de Toledo. Alfonso VI la tomó en 1085, durante la conquista de Toledo, y ordenó reconstruirla. De las cinco puertas que tuvo su muralla solo queda una, el arco mudéjar de la Puerta de Ugena, que se cree del siglo XI. La torre mudéjar de la iglesia de Santa María fue declarada monumento nacional en 1920.

Parque Manuel de Vega. / Wikicommons

Cinco Grecos y una estrella

El gran tesoro de Illescas está en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, ligado al hospital que impulsó el cardenal Cisneros. En 1562, según la tradición, una joven llamada Francisca de la Cruz, a la que los médicos habían desahuciado, se curó tras rezar a la Virgen de la Caridad, y el santuario se convirtió en un gran centro de peregrinación. En 1603, El Greco recibió el encargo de su retablo mayor y de una serie de lienzos sobre la vida de la Virgen. De ellos, 'Los desposorios de la Virgen' está hoy en el Museo Nacional de Arte de Rumanía, en Bucarest, pero en Illescas siguen 'La Virgen de la Caridad', 'La Anunciación', 'La Natividad' y 'La coronación de la Virgen', junto a su 'San Ildefonso'. Son cinco Grecos en el lugar para el que se pintaron.

Interior del santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Illescas. / Wikicommons

La otra parada obligada está en la mesa. El Bohío, la casa de comidas familiar que dirige el chef Pepe Rodríguez, jurado de 'MasterChef', tiene una estrella Michelin desde 1999 y la mantiene en la guía de 2026. Su cocina reinterpreta los guisos manchegos con técnicas actuales. Cabe destacar que Illescas también escribió una página de la historia europea: en 1526, en la villa se celebraron los esponsales de Leonor de Austria, hermana de Carlos I, con el rey Francisco I de Francia.