En 1907, un pintor cordobés llamado Enrique Guijo llegó a una ciudad castellana a orillas del Tajo y pidió sitio en un taller llamado El Carmen. Allí pintó sus primeras piezas, entre ellas un plato con la cabeza de un guerrero que hoy se conserva en un museo. El oficio que había hecho famosa a aquella ciudad en tiempos de Felipe II llevaba décadas en horas bajas, y los alfareros que quedaban trabajaban lejos de los modelos antiguos.

Azulejo hisórico en Lisboa, Portugal / Istock

Un año después, Guijo fundó con el ceramista Juan Ruiz de Luna la Fábrica Nuestra Señora del Prado. Se propusieron recuperar la cerámica de siempre copiando las piezas de los siglos de esplendor, y lo consiguieron. La ciudad es Talavera de la Reina, Toledo.

La ermita que se convirtió en basílica

El nombre de aquella fábrica no era casual. La Virgen del Prado es la patrona de Talavera, y su templo está en los Jardines del Prado, junto a la Alameda, donde los bancos están revestidos de azulejos y un lago se cruza por dos puentes cubiertos de cerámica.

Parque Alameda en la ciudad de Talavera / Istock / JOSE L. VEGA

La tradición sitúa en ese lugar un templo romano dedicado a Ceres, la diosa de la agricultura, y cuenta que en el año 602 el rey visigodo Liuva II regaló a la ciudad la imagen de la Virgen. Felipe II la llamó "la reina de las ermitas". El edificio actual se debe sobre todo a la reforma de 1649, que diseñó el arquitecto barroco fray Lorenzo de San Nicolás.

Lo que lo hace único está en las paredes. Un zócalo de azulejos de metro y medio recorre el interior y los púlpitos, con piezas de los siglos XVI, XVIII y XX: la Virgen del Prado, escenas de la vida de Jesús, santos y, sobre todo, San Antón.

Detalle arquitectónico de la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina / Istock

Desde el vestíbulo, los paneles de cerámica cuentan la histroia de si mimos, reuniéndo los distiontros capítulos de Talavera untoa escenas bíblicas y otras, como las vi¡das de satos y referencias de poder, como es la figura de Carlos V. En lo alto, la cúpula del camarín de la Virgen se predenta de la mano del pintor Ruiz de Luna. A finales del siglop XX, el papa Juan Pablo II la elevó a basílica menor, y desde 1993 es Bien de Interés Cultural junto a los jardines. El catálogo de patrimonio de Castilla-La Mancha recoge el apodo con el que la conocen en la ciudad: "la Capilla Sixtina de la cerámica".

Cada primavera, el sábado siguiente a la Pascua, la basílica es el final del cortejo de las Mondas, una fiesta documentada desde el siglo XV y de Interés Turístico Nacional desde 2009. Termina con una ofrenda a la Virgen.

Un oficio que cruzó el Atlántico

La cerámica talaverana vivió su gran siglo en el XVI. Felipe II encargó azulejos de Talavera para el monasterio de El Escorial, con diseños del maestro flamenco Jan Floris.

Detalle de las baldosas cerámicas tradicionales en Talavera de la Reina / Istock

Esta apertura del oficio se reflejó no solo en el trabajo, también en sus trabajadores. A finales del siglo XVI, artesanos de la ciudad llegaron a Puebla, en México, donde el estilo se mezcló con la porcelana china que traía el Galeón de Manila y se creó una técnica mestiza llamada talavera poblana.

Por eso, cuando la Unesco lo inscribió en 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo hizo como una candidatura compartida: la cerámica artesanal de estilo talaverano de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo, en España, y de Puebla y Tlaxcala, en México. Los procesos de elaboración siguen siendo los del siglo XVI, y se transmiten en talleres familiares.

Fachada del Teatro Victoria en Talavera de la Reina / Istock

El museo del convento

Las piezas que Guijo y Ruiz de Luna tomaron como modelo se ven hoy en el Museo de Cerámica Ruiz de Luna, en el casco antiguo. Ocupa el antiguo convento de los agustinos recoletos, levantado en el siglo XVI, y su iglesia luce una fachada barroca de ladrillo que firmó el mismo fray Lorenzo de San Nicolás que reformó la basílica. Tras la marcha de los frailes, el edificio fue almacén y después escuela, hasta que el museo se instaló allí en 1996. La colección empezó siendo la de Juan Ruiz de Luna, y tras su muerte pasó al Ayuntamiento.

Ciudad de murales Fuera del museo, la cerámica sigue en la calle. En la Ronda del Cañillo, con un mural de 17 metros de largo que homenajea a los pescadores del Tajo sobre el río Tajo. La ciudad tiene una decena de talleres de cerámica que abren sus puertas a los visitantes.

Sus parques están llenos de cerámica. / Istock

El recorrido va desde los orígenes romanos y árabes hasta el siglo XX. Entre sus piezas está un retablo de San Juan Bautista hecho con 144 azulejos en el último tercio del siglo XVI, procedente de la iglesia de Marrupe, y un panel de 48 azulejos con la Virgen del Prado fechado en 1730. También está aquel plato del guerrero que Guijo pintó en 1907.