Es una auténtica desconocida, pero es la calle más bonita de España: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para visitar en otoño
Entre comercios y viviendas, esta galería modernista conserva el encanto de los antiguos pasajes europeos y es una parada imprescindible en una escapada a la provincia.
Si piensas en Albacete, lo más probable es que te vengan a la cabeza sus famosas navajas, las llanuras manchegas o esa parada técnica que casi todos hemos hecho alguna vez al cruzar la autovía hacia la playa. Sin embargo, muy pocos viajeros se imaginan que en pleno centro de la ciudad se esconde un tesoro arquitectónico que te deja sin palabras en cuanto lo cruzas. Hablamos del pasaje de Lodares, una impresionante galería comercial de hierro y cristal que parece transportarte a las calles de Milán o Nápoles.
Diseñado en 1925 por el arquitecto Buenaventura Ferrando Castells por encargo del empresario Gabriel Lodares, este pasaje nació para combinar comercios a pie de calle con viviendas aristocráticas en las plantas superiores. No nos extraña que tenga el muy merecido título de Bien de Interés Cultural. Es, además, una de las tres únicas galerías cubiertas de este tipo que se conservan en toda España. ¿Cómo no íbamos a querer recorrerla?
Una galería que parece sacada del centro de Italia
El pasaje de Lodares conecta dos de las arterias más animadas del centro: la calle Mayor y la calle del Tinte. En cuanto cruzas cualquiera de sus dos entradas (fíjate bien, porque la portada de la calle del Tinte es bastante más monumental y ancha que la otra) la vista se te va hacia arriba.
Sobre tu cabeza se despliega un enorme tragaluz acristalado sobre una fina estructura de hierro que baña de luz toda la galería. A los lados, las fachadas de los edificios se adornan con preciosos balcones, columnas jónicas y unas figuras escultóricas que homenajean a las artes, la industria y la riqueza de la tierra manchega. Te proponemos jugar a buscar la imagen de Mercurio, el dios romano del comercio, que está colocado ahí a propósito para bendecir los negocios que se instalaron en sus locales.
Qué ver en el centro de Albacete
Una vez que hayas fotografiado el pasaje desde todos los ángulos posibles y consigas la imagen perfecta, malo sería que no siguieses el paseo por el centro de Albacete. A tiro de piedra tienes la plaza del Altozano, considerada el kilómetro cero de la ciudad, desde donde puedes enfilar hacia la catedral de San Juan Bautista, un templo que tardó varios siglos en construirse y donde conviven varios estilos arquitectónicos.
Otra parada muy recomendable es el Museo de la Cuchillería, en la llamativa Casa de Hortelano, un edificio de fachada verde de inspiración modernista que cuenta la historia de los artesanos del acero en la ciudad. Si te gusta la cultura y el patrimonio único, acércate también a conocer el Teatro Circo, un espacio de finales del siglo XIX que acoge espectáculos teatrales y también pistas de circo. Y si el día acompaña y te apetece respirar aire puro entre árboles, el parque Abelardo Sánchez te ofrece un pulmón verde enorme en pleno centro (es el mayor espacio verde urbano de toda Castilla-La Mancha).
Platos de cuchara y ambiente otoñal
El otoño es probablemente la mejor época del año para que te dejes caer por Albacete. La temperatura es agradable para pasear y, si a mitad de trayecto te sorprende un chaparrón, la cubierta del pasaje de Lodares es el refugio perfecto.
Además, el frío otoñal es la excusa ideal para descubrir la contundente gastronomía de la zona. Tras una buena caminata, siéntate en las barres del centro a pedir un buen plato de atascaburras (ese reconfortante bacalao desmigado con patata, ajo, aceite y nueces), unas migas ruleras bien acompañadas o un plato caliente de gazpacho manchego.
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