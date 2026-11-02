La ruta de senderismo perfecta para noviembre: 3 kilómetros por el bosque elegido como el mejor cuidado de España, una hoz de roca caliza y un haya de más de 500 años

Durante años, los mineros de Villar del Puerto bajaban cada mañana a trabajar a las minas de Ciñera y Santa Lucía por un sendero que cruzaba un desfiladero de roca y un bosque de hayas. Para salvar el arroyo usaban un puente de troncos que los vecinos llamaban el "puente palos". Arriba, en los valles del Alto Bernesga, la Hullera Vasco Leonesa levantaba castilletes y viviendas obreras, y el carbón lo cambiaba todo. El bosque, en cambio, siguió en pie.

Una ruta de senderismo preciosa para hacer en noviembre. / Istock / A.A.P.

Hoy aquel camino de mineros es una ruta señalizada, a unos 40 kilómetros de León por carretera. En 2007, la organización Bosques sin Fronteras, con la Fundación Biodiversidad, eligió aquel hayedo como el Bosque Mejor Cuidado de España y se llama el Faedo de Ciñera.

Sara Fernández García

El pueblo del castillete

La ruta sale de la iglesia de Ciñera de Gordón, a unos 1.060 metros de altitud. El pueblo creció alrededor de la mina, y su historia sigue a la vista: el castillete del Pozo Ibarra, inaugurado en 1930, funcionó hasta 1997 y en 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural como conjunto etnográfico. No hay aparcamiento propio para la ruta, así que hay que dejar el coche en el pueblo.

Bosque de hayas de Ciñera, León / Istock / A.A.P.

El sendero remonta el arroyo de Ciñera por un camino ancho y casi llano. Tendrás que andar unos 35 minutos y algo más de dos kilómetros para que aparezcan las primeras hayas, pero merece mucho la pena.

Un hayedo sobre la roca

El Faedo es lo que los botánicos llaman un hayedo petrano. Las hayas crecen sobre un suelo muy fino, con la caliza a la vista, y sus raíces se agarran a las grietas de la roca, retorcidas alrededor de las piedras. Debajo de las copas apenas entra la luz y el suelo está siempre húmedo. En noviembre, ese techo se vuelve rojo y cobre, y las hojas caídas tapizan el camino.

Fagus, el árbol que tiene 500 años. / Istock / A.A.P.

En medio del bosque se levanta Fagus, el haya más conocida del paraje. Tiene unos 500 años y es el ejemplar más representativo del bosque. Alrededor de estos árboles corre también la leyenda de la bruja Haeda, que según la tradición popular vive en el hayedo.

El bosque forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, declarada por la Unesco en 2005. Entre las hayas viven lirones, trepadores azules, corzos y jabalíes, que se alimentan de los hayucos en otoño.

Río en el Faedo de Ciñera. / Istock / A.A.P.

Las hoces del Villar

Pasado el hayedo, el camino se encajona. A unos 2,7 kilómetros de la salida empiezan las hoces del Villar, un desfiladero de caliza gris que el arroyo de Villar ha ido abriendo durante miles de años, a golpe de crecidas y disolviendo poco a poco la roca. Las paredes son casi verticales y el fondo pasa buena parte del día en sombra.

Pasarela en el Faedo de Ciñera. / Istock

El agua ha excavado en el lecho las marmitas de gigante, pozas redondas talladas por los remolinos, y forma pequeños saltos entre las rocas. Para avanzar hay pasarelas, peldaños tallados en la piedra, un tramo con cadena y una pasarela colgada, así que conviene ir con calzado de montaña y prudencia. En las laderas soleadas crecen encinas, tomillo, romero y salvia, y junto al arroyo, quejigos y rebollos que conservan sus hojas secas todo el invierno.

La mayoría de la gente da la vuelta al final de las hoces, a la altura de Villar del Puerto. Ida y vuelta son unos 5,4 kilómetros, con unos 170 metros de desnivel y menos de dos horas de caminata. Quien quiera alargarla puede seguir hasta La Vid de Gordón, en un recorrido lineal de 11 kilómetros. En pleno invierno, con nieve, el tramo de las hoces tiene riesgo de aludes.