El pueblo más bonito de España para recorrer a pie en otoño y recoger níscalos y boletus: pinares infinitos, rutas entre bosques y un centro dedicado a las setas

¿Buscas una escapada para desconectar del ruido de la ciudad y conectar de lleno con la naturaleza en su momento más bonito del año? ¡Lo tenemos! Pon rumbo al noroeste de Soria. En pleno corazón de la comarca de Pinares te espera Navaleno, un pueblo rodeado por una marea verde de pinos silvestres y negrales que, cuando caen las primeras lluvias de otoño y refresca el ambiente, se transforma en el auténtico paraíso de la micología.

Es uno de los mejores lugares de España para recolectar setas. / Istock

No importa si tu plan es salir con la cesta de mimbre al brazo en busca de níscalos y boletus o si simplemente te apetece calzarte unas buenas botas y caminar entre árboles gigantes respirando aire puro. Navaleno es uno de esos rincones a los que el otoño les sienta muy bien y están de lo más presumidos.

Adriana Fernández

Un mar de pinos donde buscar níscalos y boletus

Cuando pasees por los montes de Navaleno te vas a adentrar en una masa forestal inmensa que te va a ir regalando sorpresas a cada paso. El protagonista indiscutible de estos pinares es el níscalo, que brota con fuerza, acompañado en bueños años por los tan cotizados Boletus edulis, famosos por su carne firme y su inconfundible sabor a avellana.

Pinares de Soria. / Istock

Eso sí, como bien sabe cualquier habitual del monte, la mico-suerte depende siempre de lo que haya llovido las semanas previas y de las heladas nocturnas. Si tu objetivo es volver a casa con la cesta bien surtida, antes de salir a patear te recomendamos que te acerques al pueblo a informarte de cómo va la temporada. Durante los meses de otoño, además, la localidad se llena de vida con jornadas micológicas, talleres de identificación y menús degustación en los restaurantes locales donde las setas de la tierra son las reinas absolutas de la mesa.

Rutas a pie para perderse entre árboles centenarios

El municipio cuenta con una red de senderos perfectamente señalizados que te permiten diseñar rutas a tu medida (aunque no seas ningún experto):

Ruta de Los Llanos: Una opción circular muy accesible de 6,7 kilómetros (algo más de dos horas a ritmo tranquilo) que sale del propio pueblo y atraviesa pinares hasta llegar a la Cruz de Piedra, un fantástico mirador hacia los picos de Urbión donde se conservan las ruinas de una antigua serrería hidráulica.

Una opción circular muy accesible de 6,7 kilómetros (algo más de dos horas a ritmo tranquilo) que sale del propio pueblo y atraviesa pinares hasta llegar a la Cruz de Piedra, un fantástico mirador hacia los picos de Urbión donde se conservan las ruinas de una antigua serrería hidráulica. El Anillo Verde: Un recorrido de unos 9,6 kilómetros de dificultad baja que arranca junto al Lavadero Viejo. Pasa por parajes tan bonitos como la Fuente de la Chorlita o Vallehondo y sube hasta el mirador de Cabeza la Fuente, desde donde tendrás una panorámica espectacular de las montañas.

Un recorrido de unos 9,6 kilómetros de dificultad baja que arranca junto al Lavadero Viejo. Pasa por parajes tan bonitos como la Fuente de la Chorlita o Vallehondo y sube hasta el mirador de Cabeza la Fuente, desde donde tendrás una panorámica espectacular de las montañas. Ruta de Brabojo: Si buscas un reto más largo para pasar buena parte del día en el monte, esta caminata roza los 20 kilómetros y se adentra en los bosques de Pinar Grande y Casarejos.

Un centro micológico pionero y consejos para la recogida

Para sacar el máximo partido a tu visita, haz una parada en el Centro Micológico de Navaleno, un espacio interactivo inaugurado en 2007 que te ayudará a entender mejor el fascinante reino de los hongos y a aprender a diferenciar sin riesgo las especies comestibles de las tóxicas.

Recolección de setas / Istock

Qué tener en cuenta antes de salir a recolectar Recuerda que estás en un entorno protegido y regulado. Ten en cuenta tres normas básicas: Saca tu permiso: Necesitas obtener la licencia de recolección del acotado micológico de Soria (puedes gestionarla fácilmente por internet o en los establecimientos del pueblo por un precio muy económico).

Necesitas obtener la licencia de recolección del acotado micológico de Soria (puedes gestionarla fácilmente por internet o en los establecimientos del pueblo por un precio muy económico). Usa los utensilios adecuados: Lleva siempre cesta de mimbre para permitir que las esporas caigan al suelo mientras caminas y usa la navaja para cortar el pie sin dañar el micelio subterráneo.

Lleva siempre cesta de mimbre para permitir que las esporas caigan al suelo mientras caminas y usa la navaja para cortar el pie sin dañar el micelio subterráneo. Respeto absoluto: Ante cualquier duda con una seta, no la arranques y jamás la consumas sin tener a garantía de un experto.

Escapadas imprescindibles a un paso de Navaleno

Puedes completar tu fin de semana explorando algunos de los parajes naturales más sorprendentes de Soria. A muy pocos minutos en coche tienes la entrada al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, con sus imponentes paredes de piedra caliza y la misteriosa ermita templaria de San Bartolomé escondida en su interior.

Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión / Istock

También puedes subir hasta la mítica Laguna Negra de Urbión, envuelta en leyendas y rodeada de acantilados oscuros y bosques de pino silvestre, o hacer un viaje en el tiempo paseando por las calles empedradas del pueblo medieval de Calatañazor.