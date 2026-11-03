El paseo marítimo más bonito del mundo está en España y lo cruza una avenida con diez esculturas de Dalí: una plaza de naranjos del siglo XV, kilómetros llanos junto a la playa y 300 días de sol

Marbella, esta pequeña localidad malagueña se ha consolidado como el destino más prestigioso y exclusivo de Europa, además de ser elegido como mejor destino europeo por European Best Destinations. No tiene nada que envidiarle a países como Mónaco o Malta, ya que para los turistas es uno de los municipios más destacados y con mayor influencia de España y de toda la Costa del Sol por sus prestigiosos campos de golf y su exquisita gastronomía.

Adriana Fernández

Su paseo marítimo, uno de los más atractivos del Mediterráneo, se conecta con la emblemática Avenida del Mar: un elegante paseo peatonal de mármol que une el histórico Parque de la Alameda con el litoral y exhibe una destacada colección de esculturas firmadas por Salvador Dalí. En el ámbito gastronómico, la ciudad brilla por la calidad de sus pescados y mariscos, donde el gran protagonista es el clásico espeto de sardinas asadas a la leña.

Marbella, Nueva Andalucía y zona de Puerto Banús / Istock / Alexe Marcel

Una parte muy personal de Salvador Dalí

Si eres un amante del arte y de las esculturas no te podrás perder este museo al aire libre, de acceso gratuito y disponible las 24 del día. Este espacio está formado por 10 imponentes esculturas de bronce diseñadas por el genio surrealista, con un tamaño superior a los dos metros de altura y pesos que llegan hasta los 200 y 400 kilos.

Su origen Fueron fundadas en Verona e instaladas de manera permanente en el año 1998.

Todas las obras muestran una parte muy íntima de Dalí, un recorrido visual por su imaginario onírico y temas frecuentes en su trayectoria. Empezando por Don Quijote sentado, una de las esculturas más famosas, interpretado bajo la óptica del surrealismo, homenajes íntimos a su esposa y musa como Gala asomada a la ventana hasta visiones reasimiladas de la mitología, entre las que destacan Perseo con la cabeza de Medusa, el dios Mercurio y el Hombre sobre delfín. Este paseo termina con la emblemática Mujer desnuda subiendo la escalera, el imponente Trajano a caballo, la caótica escena de Caballo con gente tropezando y el Elefante cósmico, famoso por sus extremidades infinitas y estilizadas.

La Avenida del Mar de Marbella / Istock / Orietta Gaspari

Marbella: una plaza de naranjos del siglo XV y 300 días de sol

Marbella es de las pocas ciudades con un microclima único en Europa gracias a su situación privilegiada geográficamente. Esto se debe gracias a la protección natural de la Sierra Blanca que actúa como escudo natural que frena los vientos fríos y retiene las masas de aire cálido en el Mediterráneo haciendo que su promedio a lo largo del año sea de 300 días de sol con una temperatura promedio de 18 grados.

Plaza de los Naranjos, Marbella, España / Istock / MICHAELA DVORAKOVA

En pleno casco antiguo se encuentra la famosa Plaza de los Naranjos, inaugurada en 1485 tras la reconquista cristiana de la ciudad por los Reyes Católicos. Está rodeada de casas blancas de arquitectura típicamente andaluza y custodiada por tres edificios históricos, el Ayuntamiento del siglo XV, la Casa del Corregidor del siglo XVI y la Ermita de Santiago, el templo religioso más antiguo de la ciudad, del siglo XV.

Coches deportivos de lujo y yates en Puerto Banús en Marbella / Istock / AndresGarciaM

Pero sin duda Marbella cuenta con un espectacular Paseo Marítimo que supera los 15 kilómetros de recorrido totalmente llano, ideal para pasear andando o en bicicleta. Conecta con el centro urbano y zonas pesqueras tradicionales como La Bajadilla, pasando por la icónica Milla de Oro; en este tramo se encuentran algunas de las propiedades más caras de Europa, así como los hoteles más emblemáticos e históricos de la Costa del Sol, hasta llegar al famoso puerto deportivo de Puerto Banús, el lugar de referencia para ver yates, coches deportivos de alta gama y dar un paseo entre boutiques de máximo lujo y restaurantes exclusivos junto al muelle.