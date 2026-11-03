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Lo siento Amalfi, pero el pueblo blanco frente al mar más bonito de Europa está en España: una iglesia de cúpulas de cerámica azul, callejones empedrados y temperaturas suaves

Cúpulas azules, miradores sobre el Mediterráneo y tradición marinera en un casco histórico protegido como Bien de Interés Cultural.

El pueblo blanco frente al mar más bonito de Europa está en España y guarda una iglesia de cúpulas de cerámica azul preciosa

El pueblo blanco frente al mar más bonito de Europa está en España y guarda una iglesia de cúpulas de cerámica azul preciosa / Istock / MiniMoon Photo

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Andrea De Los Santos

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A pocos kilómetros de algunos de los destinos más concurridos de la Costa Blanca, esta villa marinera conserva una imagen auténtica. Las casas encaladas y los balcones cubiertos de geranios, jazmines y buganvillas componen una de las estampas más reconocibles del Mediterráneo. La silueta de su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, está coronada por dos cúpulas de color azul intenso, motivo por el que se le conoce como 'la cúpula del Mediterráneo'.

El pueblo de Altea (Alicante)

El pueblo de Altea (Alicante) / Istock / MiniMoon Photo

Hablamos de Altea, una villa que está en la Marina Baixa, en la provincia de Alicante, desde donde se llega a unos 53 kilómetros por carretera. La historia cuenta que su pasado se remonta a las épocas íbera y romana, aunque buena parte de su identidad actual se forjó durante la dominación musulmana, cuando el territorio pertenecía a la taifa de Denia. Esa herencia todavía se reconoce al recorrer el Fornet, su casco histórico, con un trazado de calles estrechas, fachadas blancas y rincones llenos de encanto. De aquella muralla defensiva permanecen todavía la Torre de Galera y la de Bellaguarda, además de los accesos del Portal Nou y el Portal Vell.

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

Adriana Fernández

Un museo de arte al aire libre

Entre los aspectos que enamoran al viajero se encuentra el de la personalidad artística del municipio. En los bajos de las casas se abren pequeños talleres y estudios, mientras que galerías, tiendas de artesanía y balcones exhiben obras que convierten el paseo en una especie de museo al aire libre. En la parte alta del casco histórico se encuentra también la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, instalada en un antiguo liceo, y el Palau Altea, espacio cultural que acoge exposiciones y espectáculos de teatro, danza y ópera. ¡Es un paraíso para los amantes del arte!

El pueblo de Altea (Alicante)

El pueblo de Altea (Alicante) / Istock / amoklv

Pero eso no es todo, ya que Altea también conserva la memoria de su pasado pesquero. Calles como la del Pescadors, la del Mar o la de Sant Pere recuerdan los tiempos en los que los vecinos reparaban las redes y preparaban las barcas antes de salir a faenar. Hoy, el puerto, la cofradía y la lonja mantienen vivo ese vínculo con el mar. Cada tarde llegan las embarcaciones y se subasta el pescado que después protagoniza buena parte de las cartas de los restaurantes locales.

Las joyas que guarda este pueblo mediterráneo

El paseo clásico arranca en el Portal Vell, una de las puertas originales de la muralla, y sube por la calle Mayor hasta la plaza de la Iglesia. Arriba está la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Para llegar hasta ella hay que subir por la calle Major y sus escalones. El templo actual se empezó en 1901 y lo primero que atrae la mirada son sus dos cúpulas, de tejas vidriadas azules y blancas, cubren el crucero y la capilla de la Comunión.

Las cúpulas azules de Altea (Alicante)

Las cúpulas azules de Altea (Alicante) / Istock / Antonio Carlos Soria Hernandez

Su arquitectura mezcla elementos neogóticos y academicistas, con algunos detalles modernistas especialmente visibles en la cerámica de la cubierta y en sus figuras ornamentales. Junto a ella, el Mirador de la Plaza de la Iglesia ofrece una panorámica increíble que alcanza el litoral. Está además la Casa Cervantes, de principios del siglo XX y con elementos neomudéjares. ¡Pero hay mucho más! Más allá del núcleo histórico, los alrededores guardan otros rincones que completan la escapada.

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Cocina tradicional

Los arroces ocupan un lugar destacado en la cocina tradicional, desde las versiones con alubias y pulpo hasta las de cebolla y bacalao, sin olvidar las paellas, los arroces caldosos o el de bogavante. También merece la pena probar las cocas a la llumà, que antiguamente se doraban con el calor de una caña encendida junto al horno, y las cocas farcides, rellenas de pisto.

A unos 3,5 kilómetros se encuentra Altea la Vella, una pequeña pedanía con casas blancas, calles empedradas y la iglesia de Santa Anna. Desde allí, el Camí Font del Garroferet conduce hasta una necrópolis ibérica en la que apareció una estela funeraria de un guerrero de los siglos VI-V a. C., conservada actualmente en la biblioteca de Altea. También llama la atención el Templo del Arcángel Miguel, una iglesia ortodoxa rusa reconocible por sus cinco cúpulas doradas. ¿Te lo perderías?

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