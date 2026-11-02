Todos van a la costa gallega por el marisco, pero el pulpo más famoso de España se cocina en un pueblo de interior: una fiesta de Interés Turístico Nacional con decenas de toneladas en un fin de semana y un templo de granito único

Galicia y su marisco son dos cosas inseparables, casi dos palabras para un mismo lugar. Irse de Galicia sin probar sus percebes, sus vieiras o sus zamburiñas es todo un sacrilegio, igual que hacerlo sin degustar su maravilloso pulpo. El único inconveniente, si es que se puede llamar así, es que para probar el mejor pulpo no hay que ir hasta la costa, sino quedarse en un pueblo de interior de la provincia de Ourense, en Carballino -en gallego, O Carballiño-.

Esta pequeña ciudad de 15.000 habitantes es considerada "la capital mundial del pulpo", aunque no tiene salida al mar. La tradición se remonta a los siglos XII y XIII, cuando el Monasterio de San Clodio de Leiro cobraba los diezmos en productos de la costa, sobre todo en pulpo seco. Los vecinos de Carballino, entonces, empezaron a prepararlo y, poco a poco, a perfeccionar la técnica de generación en generación, hasta crear el gremio de los pulpeiros.

Sara Fernández García

La fiesta del pulpo que interesa a todo el mundo

Desde hace 60 años, cada segundo domingo de agosto se celebra la Fiesta del Pulpo de O Carballiño, declarada de Interés Turístico Nacional e Internacional desde hace ya varios años. El Parque Municipal, de 32 hectáreas, se llena de gastronomía y alegría. Además del famoso pulpo, del que se preparan decenas de toneladas en un fin de semana, se pueden degustar otros productos típicos locales como la empanada gallega, el pan de Cea o los vinos de Ribeiro.

El pulpo más famoso de Carballino / Istock / vicvaz

Se celebra también una romería, una muestra del variado y tradicional folclore gallego, donde se puede observar la riqueza de los trajes típicos, los bailes y las piezas musicales de diferentes puntos de la Comunidad. Algunas tocadas por músicos profesionales y otras entonadas por grupos de amigos o familias de manera espontánea. La Fiesta del Pulpo tiene incluso un himno propio, 'Pulpeiriña do Arenteiro', que homenajea a los pulpeiros y pulpeiras de Galicia.

El pulpo que se sirve en la Feria del Pulpo de Carballino / Istock / PRUDENCIOALVAREZ

El resto del año, se pueden comer pulpo y otras delicias de la tierra en diferentes locales repartidos por la ciudad. Algunos de los establecimientos más afamados son la Pulpería Fulchela, donde todo el mundo regresa; la Pulpería Carral, con un bacalao gratinado para chuparse los dedos -además del pulpo-; Casa Gazpara, con platos espectaculares y un ambiente de lo más acogedor; o la Pulpería Plaza, donde destacan sus croquetas de pulpo.

El templo de Vera Cruz diseñado por Antonio Palacios / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Un templo del siglo XX que diseñó Antonio Palacios

Más allá de esta delicia que se puede comer a lo largo de todo el año en diferentes locales de la ciudad, Carballino destaca por el templo de la Vera Cruz, que este año 2026 celebraba el 75 aniversario de su inauguración y el 175 aniversario de la llegada de la reliquia Lignum Crucis a la parroquia de San Cibrao. Es poca la longevidad del templo, en comparación con otros de Galicia o de España, pero no por ello se trata de un edificio de menor valor.

El templo de Vera Cruz en Carballino / Istock / Chris DoAI

Este templo fue encargado al arquitecto Antonio Palacios en 1942, y el 26 de junio del año siguiente se coloca la primera piedra. Se construyó íntegramente con materiales de la zona, granito y pizarra, convirtiéndose rápidamente en la obra más grandiosa e identificadora de la villa. El estilo es bastante ecléctico y difícil de definir, aunque se pueden observar influencias y trazos de la arquitectura histórica gallega, la inglesa, el atlantismo o vienesa.

La antigua casa de baños de Carballino / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Tradición termal gallega

Carballino es un pueblo famoso por su pulpo y por su increíble templo de granito firmado por uno de los arquitectos más grandes del siglo XX. Pero también cuenta con una importante tradición termal gracias a su balneario ubicado en la ribera izquierda del río Arenteiro. Una casa de baños inaugurada en el 1900 para tratar problemas intestinales, hepáticos y otorrinolaringológicos. A su alrededor, jardines y árboles centenarios que crean un lugar idóneo para desconectar.