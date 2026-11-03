El primer espacio natural de España declarado Patrimonio de la Humanidad es un bosque de niebla de millones de años: rutas entre barrancos y laurisilva prehistórica
Un bosque único en el mundo que ocupa el 10% de una isla Canaria en la que el clima siempre es suave, incluso en invierno.
De todos los paisajes increíbles que hay por España, hay uno que es realmente excepcional: no es simplemente un bosque húmedo y exuberante en una isla atlántica. Es, además de todo, uno de los mejores testimonios vivos de una vegetación que hace millones de años cubría buena parte de Europa y el norte de África. Y está en las Islas Canarias.
Se trata del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. Y si hay un dato que confirma su riqueza paisajística e histórica es el hecho de ostentar el título de ser el primer espacio natural de España inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986, por sus valores naturales y su extraordinaria biodiversidad.
Un bosque del Terciario que sobrevivió al cambio climático
Lo que esconde esta isla canaria es uno de los pocos bosques de laurisilva que quedan en el mundo. Con sus cerca de 4000 hectáreas (lo que supone alrededor del 10% de la isla), se trata de un bosque subtropical húmedo formado por árboles de hoja perenne, muchos de ellos con hojas parecidas a las del laurel. Durante el Terciario, es decir, hace millones de años, este tipo de vegetación ocupaba amplias zonas de Europa y el norte de África.
Cuando el clima del continente se volvió más frío y seco durante las glaciaciones del Cuaternario, estos bosques desaparecieron de buena parte de Europa. Sin embargo, encontraron refugio en los archipiélagos de la Macaronesia (es el nombre colectivo que recibe una región biogeográfica y oceánica del Atlántico Norte. Está formada por cinco archipiélagos volcánicos cercanos a Europa y al noroeste de África) y entre ellos destacan los de Canarias y Madeira. Y Garajonay conserva uno de los ejemplos mejor preservados de este ecosistema relicto.
El secreto de la niebla: un bosque que fabrica agua
Además de todo su valor histórico, geológico y natural, hay un dato más que hace que este bosque sea algo realmente singular, y es la niebla. Más allá de parecer un elemento atmosférico capaz de generar una estética dramática super atractiva, se trata de una condición que resulta esencial para la supervivencia de la laurisilva.
Los vientos alisios transportan aire húmedo desde el Atlántico. Al encontrarse con las cumbres de La Gomera, ese aire asciende, se enfría y forma el conocido mar de nubes. La vegetación captura parte de esa humedad, que acaba llegando al suelo y alimentando manantiales y arroyos.
Este fenómeno, que de por sí parece un efecto puramente cinematográfico, incluso teatral, se conoce como lluvia horizontal: el bosque aprovecha la humedad de las nubes y la transforma en agua disponible para su propio ecosistema.
Barrancos, roques volcánicos y senderos entre árboles gigantes
El parque se extiende por el macizo central de La Gomera, entre aproximadamente 700 y 1487 metros de altitud, y presenta una topografía muy abrupta, con paisajes que van desde Los Roques (impresionantes formaciones volcánicas que sobresalen entre la vegetación) all Bosque del Cedro, considerado como uno de los sectores más emblemáticos de la laurisilva (con senderos entre árboles cubiertos de musgo y un ambiente de humedad constante). Y luego está el Alto de Garajonay que, con 1487 metros, es el punto más elevado de la isla y ofrece vistas hacia otras islas canarias cuando la meteorología lo permite.
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