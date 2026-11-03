La región favorita de la clase media española en noviembre está repleta de gargantas de agua cristalina: una Reserva Natural y pueblos de entramado de madera

Suele decirse que el Valle del Jerte es un paraíso en primavera, que los cerezos en flor llenan el paisaje de vida y que parece que se pasea por un cielo de algodón. Pero cuando llega el otoño, la magia tiñe de verdad los paisajes con unos encantadores tonos rojizos en las copas de los árboles que pasan a crear una alfombra de hojas tan resbaladiza como fantástica. Es otoño, es noviembre, y es el Valle del Jerte de Cáceres en la época más mágica del año.

Este paisaje famoso en primavera es mucho más bello en otoño / Istock / Lamberto Jesús

Aunque es un lugar conocido por las flores blancas, más de un millón de cerezos cambian las flores por hojas ocres, naranjas y rojas en estas fechas. Es por eso que la clase media española lo elige como destino perfecto para el mes de noviembre. Y es que el otoño en el Jerte se vive y se siente de una manera distinta. Es es el motivo por el que, año tras año, se celebra la Otoñada, con actividades tradicionales programadas desde noviembre hasta diciembre.

Adriana Fernández

La fiesta en honor al otoño

Actividades como la fiesta de la Caída de la Hoja con degustación y cata de la matanza del cerdo, el Mercado Imperial en honor a Carlos V, la Toñá Piornalega o las Jornadas Gastronómicas Pastoriles se celebran en pueblos de una belleza ensordecedora. Cabezuela del Valle es uno de los más importantes y pintorescos, declarado Conjunto Histórico-Artístico por su casco antiguo medieval de calles porticadas y casas de entramado de madera.

Cabezuela del Valle en el Valle del Jerte / Istock / best travel photography

Aunque quizá el pueblo más llamativo por su ubicación y belleza sea Garganta la Olla, con una arquitectura típica serrana de gran valor, característica por sus casas blasonadas con balcones esquineros de madera, dinteles tallados y soportales empedrados. O bien, el pueblo más alto del valle y de toda Extremadura, Piornal, un lugar repleto de arte y tradición a medio camino entre el Jerte y La Vera, rodeado de imponentes gargantas y cascadas.

La cascada del Caozo, en Piornal / Istock / ABBPhoto

La cascada del Caozo, en Piornal, con 30 metros de caída, deja a cualquiera boquiabierto, así como la ruta que lleva hasta ella. Para pasear entre castaños, otro árbol típico de esta época del año, no se puede ir uno sin visitar Casas del Castañar. Desde allí se puede realizar la ruta de los castaños centenarios, un recorrido con ejemplares de hasta 700 años de antigüedad, como el Castaño Escondelobos, el de los Raelengos o el de la Fuente de las Escobachas.

El precioso pueblo de Garganta la Olla / Istock / Mario Elias Munoz Valencia

Una Reserva Natural entre pueblos de ensueño

Desde el pueblo que da nombre al valle, Jerte, se accede a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, la joya natural por excelencia de la comarca. Este espacio protegido de más de 6.800 hectáreas destaca por muchísimas cosas, pero sobre todo por su compleja red de arroyos, cascadas y gargantas de agua cristalina que esculpen la roca. Un entorno que va desde los 300 metros de altitud a la altura del río Jerte hasta los más de 2.000 en el cerro de El Estecillo.

Los Pilones en el desfiladero de la Garganta de los Infiernos / Istock / Rudolf Ernst

Su rincón más icónico y visitado es el de los Pilones, unas pozas circulares labradas en la roca por la erosión del río que hacen que las piedras sean lisas y sus aguas completamente transparentes. Mediante la ruta de los Pilones, un sendero circular de unos seis kilómetros, se puede disfrutar de los mismos pero también de saltos de agua como el Chorro de la Mea. Un auténtico edén para bañarse en verano y respirar durante el otoño.