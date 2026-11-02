Ni Estrasburgo ni Viena, uno de los mercados navideños más bonitos de Europa está a los pies de la "Dama de las catedrales" española: un Alcázar iluminado, ponche castellano y un Patrimonio Mundial

En diciembre, casi todo el que pasea entre las casetas de la Plaza Mayor de Segovia acaba haciendo el mismo gesto: se para con un vaso de vino caliente entre las manos y levanta la vista. Arriba, la catedral ocupa el cielo entero de la plaza. Pocos de los que la miran saben que no debería estar ahí.

Recreación del mercado de navidad de Segovia. / Imagen generada con IA.

Hace cinco siglos, la catedral de Segovia se levantaba en la otra punta de la ciudad, pegada al Alcázar. En 1520, durante la guerra de las Comunidades, los comuneros se atrincheraron en ella para asediar el castillo, y el templo acabó en ruinas. Carlos V mandó construir el nuevo lejos de la fortaleza, en el corazón de la ciudad, para que nadie volviera a usarlo como trinchera. Sus canteros pusieron la primera piedra en 1525 y levantaron un gótico tan fino y tan alto, con sus pináculos apuntando al cielo, que acabaron llamándola la "Dama de las catedrales".

Adriana Fernández

Las cinco y media, en el Alcázar

La mejor forma de vivir el mercado es llegar a él de noche, y la tarde empieza en la punta oeste de la ciudad, sobre el valle del Eresma. Allí está el Alcázar, el castillo del que salió Isabel la Católica el 13 de diciembre de 1474 para ser proclamada reina de Castilla, y cuya silueta sirvió de modelo para el castillo de la reina de 'Blancanieves'. En invierno, sus taquillas cierran a las 17.30, y subir a la torre de Juan II, de unos 80 metros, para ver caer la tarde sobre la meseta es el último plan de luz natural del día. La entrada con la torre cuesta 10 euros.

Alcázar de Segovia. / Istock

Cuando cierran las taquillas, el castillo cambia de aspecto. De viernes a domingo, los monumentos de Segovia se iluminan desde que anochece hasta la medianoche, y el Alcázar se recorta iluminado sobre el valle, en la punta de la ciudad. Desde la puerta del castillo, la calle baja hacia la catedral entre casas de piedra. El paseo hasta la Plaza Mayor dura unos minutos y, en diciembre, se hace ya con las farolas encendidas.

Las seis, en la plaza

Cuando se llega a la Plaza Mayor, la torre de la catedral se recorta contra el cielo oscuro y las casetas de madera ya tienen la luz encendida. Una treintena de puestos, seis de ellos de productores segovianos, venden miel, velas, jabones, muñecas hechas a mano, piezas de madera y dulces, y el mercado continúa por la plaza de Medina del Campo, junto a la iglesia románica de San Martín.

Mercado de Navidad de Segovia. / Turismo de Segovia

Entre los puestos gira un carrusel antiguo, y un tren navideño baja con los niños hasta el Azoguejo. Los pasacalles salen a las cinco y a las siete, y en las últimas ediciones se colocaron cañones de nieve artificial sobre las casetas, que dejan caer copos sobre la plaza aunque el cielo esté despejado.

Las siete, el Acueducto

A las siete en punto toca bajar por la calle Real hacia la avenida del Acueducto, donde arranca el primer pase de la galería de luces: catorce arcos luminosos a lo largo de 150 metros, junto a un cono de Navidad de 14,5 metros. Se repite cada hora hasta las diez.

Acueducto de Segovia en Navidad. / Istock

Al fondo de la avenida aparece el monumento que explica Segovia. Los romanos lo levantaron hacia finales del siglo I o principios del II, con bloques de granito colocados unos sobre otros sin ningún tipo de argamasa, y en la plaza del Azoguejo sus 167 arcos alcanzan 28,5 metros de altura. Casi seis metros de esa altura son cimientos. En 1985, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad la ciudad vieja y su Acueducto.

El famoso ponche Segoviano. / Istock

Después, el ponche

La noche en Segovia termina con su dulce castellano más famoso. Junto a la catedral, en 1926, el confitero Frutos García Martín creó en su obrador El Alcázar el ponche segoviano, que pese al nombre es un pastel: bizcocho emborrachado, yema y mazapán, con una rejilla de azúcar tostado marcada a fuego en la superficie. En 1929 ganó el gran premio de la Exposición Universal de Barcelona. Hoy se vende entero o por porciones en las confiterías del casco antiguo, y aguanta bien el viaje de vuelta.

Quien prefiera cenar tiene el cochinillo asado de las casas de siempre, como el Mesón de Cándido, a los pies del Acueducto, o el José María, cerca de la Plaza Mayor. En diciembre, las dos se llenan, así que conviene reservar.