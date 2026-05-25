La Andalucía más singular: de dunas a acantilados salvajes

Las playas de Andalucía constituyen un patrimonio natural con personalidad propia. El litoral, desde la Costa de Almería hasta la Costa Tropical granadina, la Costa del Sol en Málaga o la Costa de la Luz, que se extiende por Cádiz y Huelva, conforma un paraje natural idílico, unido al sol omnipresente. Repartida entre dos mares, el apacible Mediterráneo y el agresivo y emocionante Atlántico, la costa andaluza te brinda la posibilidad de perderte en sus rojos atardeceres y en sus aguas agitadas por el viento de levante.

Pero el litoral andaluz tiene mucho más que ofrecer a aquellos que deciden pasar las vacaciones en sus playas. Aquí también se encuentran múltiples espacios singulares que se pueden visitar en cualquier momento del año.

Acantilado del Asperillo (Almonte)

Entre Matalascañas y Mazagón, en el término de Almonte, emerge uno de los paisajes más sorprendentes del litoral andaluz: el Monumento Natural Acantilado del Asperillo. Se trata de un sistema de dunas fósiles, considerado el acantilado de este tipo más alto de Europa. Se despliega a lo largo de 12 kilómetros de costa en un espectáculo geológico único.

Acantilado del Asperillo / Shutterstock

Sus paredes, moldeadas durante miles de años por la sedimentación de arenas eólicas y aluviales, superan los cien metros de altura y guardan estratos de hasta quince mil años de antigüedad. El viento y el oleaje continúan esculpiendo este lienzo natural, donde se alternan tonos ocres, anaranjados y negros en formas ondulantes que parecen trazadas con precisión artística. En este enclave privilegiado del Parque Natural de Doñana, el visitante encuentra un refugio salvaje donde caminar, contemplar o simplemente dejarse llevar por la inmensidad del Atlántico.

Duna de Bolonia (Cádiz)

En la costa suratlántica de Cádiz, la Duna de Bolonia se alza como un prodigio natural que parece desafiar al horizonte. Con más de 30 metros de altura y un frente que supera los 200 metros, esta duna viva avanza lentamente impulsada por los persistentes vientos de levante, dibujando una silueta cambiante sobre la arena dorada.

Duna de Bolonia / Shutterstock

Situada en el istmo de Punta Camarinal e integrada en el Parque Natural del Estrecho, forma parte de uno de los sistemas dunares más singulares de Andalucía. Su estructura en media luna, conocida como barján, revela su carácter transgresivo: un paisaje en movimiento que se adentra en el pinar cercano, modelando el territorio a cada soplo de viento. A sus pies, la playa de Bolonia despliega un entorno casi intacto, de arena fina y dorada, muy frecuentada por los amantes del surf.

Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Nerja/Almuñécar)

Entre Nerja y Almuñécar se despliega uno de los tramos más impresionantes del litoral andaluz: el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Esta zona protegida, que se adentra una milla en el Mediterráneo, ofrece un paisaje abrupto donde la montaña se precipita hacia el mar en acantilados de hasta 75 metros.

Cascada de Nerja / Shutterstock

Entre sus relieves se esconden calas solitarias y playas salvajes, modeladas por la erosión sobre las últimas estribaciones de la Sierra de Almijara. Este enclave, de extraordinario valor ambiental, alberga una rica biodiversidad terrestre y marina: desde matorrales mediterráneos y especies botánicas únicas hasta praderas submarinas de posidonia que sustentan una vibrante vida marina. Un paseo en barco permite a aquellos que la visitan descubrir lugares poco accesibles y de gran belleza.

Cueva del Tesoro (Rincón de la Victoria)

En la costa oriental de Málaga, Rincón de la Victoria guarda un secreto que la distingue en toda Europa: la Cueva del Tesoro. Se trata de una de las escasas cuevas de origen marino conocidas en el mundo, un fenómeno geológico excepcional que comparte rareza con apenas dos enclaves más, situados en Asia y América Central.

Cueva del Tesoro / Shutterstock

Conocida también como Cueva del Higuerón, este enclave invita a un viaje donde se entrelazan historia, arqueología y leyenda. En sus galerías se han hallado vestigios del Paleolítico, de la Edad del Bronce y valiosas muestras de arte rupestre, testigos silenciosos del paso del tiempo. El recorrido revela caprichosas formas esculpidas por el agua durante milenios. Y mientras la imaginación se deja llevar, siempre queda flotando la promesa de un misterio: la leyenda de un tesoro oculto que, según cuentan, aún permanece en la cueva.

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