Parece Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos, pero es un pueblo de 208 habitantes de la Serranía de Ronda: todas sus casas están pintadas de azul

Seguro que te suena la ciudad azul de Marruecos, un entramado de calles de vibrante lapislázuli que recoge la practicidad de una cultura, su evolución histórica y la tradición religiosa que la envuelve. Símbolo del cielo, la divinidad y la oración, el tono que prima en la ciudad de Chefchaouen responde además a una función simple: ahuyentar a los mosquitos, así como regular las temperaturas que se acumulan en los callejones, siendo un color capaz de reflejar la luz intensa del verano, manteniendo así frescos los interiores.

Pero España esconde su propia Chefchaouen, bautizada, como no podía ser de otra manera, como la "ciudad pitufa", víctima de nuestra propia picardía, y en el Valle del Genal se esconde como la escapada perfecta para descubrir este octubre.

Chefchaouen, Marruecos / Istock

El 16 de junio de 2011, el pueblo de Júzcar, en la Serranía de Ronda, Málaga, dejó la pulcritud del blanco típico que distingue los pueblos de Andalucía. Encargado de acoger el estreno mundial de la película de Los Pitufos, de Sony Pictures, se había propuesto pintarlo entero de azul para promocionarla, enfocando la intervención en los edificios municipales, la iglesia y hasta el cementerio. El acuerdo preveía devolverlo al blanco cuando acabara la campaña pero hoy, a más de 600 metros de altitud, se mantiene como un faro cian rodeado de castaños.

Adriana Fernández

Un paisaje en cada calle

La torre cuadrada de la iglesia de Santa Catalina, del siglo XVI, asoma azul por encima de los tejados en cuanto se entra en el casco: un templo de la Serranía, con la estructura de cualquier iglesia de la zona, cubierto del mismo tono que las casas que lo rodean. Calle abajo, el cementerio sigue el mismo criterio, con sus muros y nichos también en azul. Para verlo entero basta un recorrido corto. Se sube a la iglesia, se baja hacia el cementerio y se termina en los miradores del Torichuelo y de San José, desde donde el azul del casco contrasta con el verde oscuro del valle. Por el camino aparecen murales y grafitis en las paredes, una ruta de arte urbano que se fue sumando al color.

Detalles arquitectónicos de Juzcar, ciudad española de Málaga / Istock / https://jesusnoguera.com

Júzcar tenía 208 habitantes a 1 de enero de 2025, según el INE. Es una cifra pequeña incluso para la Serranía de Ronda, y el pueblo ha oscilado alrededor de los doscientos vecinos durante toda la última década.

En agosto de 2017 llegó el cambio más visible desde el estreno. El Ayuntamiento comunicó que perdía la autorización para promocionarse con los personajes de la película, y a partir del 15 de agosto se retiraron las figuras y las referencias. El pueblo conservó el color y pasó a presentarse como Aldea Azul. No era su primer intento de tener marca propia: desde septiembre de 2012, comerciantes y Ayuntamiento ya lo promocionaban como Pueblo Azul.

La primera fábrica de hojalata de España

Una real cédula de Felipe V, fechada en 1726, autorizó en este rincón del Genal la instalación de la que se considera la primera fábrica de hojalata de España. La técnica venía de Alemania y era tan codiciada que la leyenda, recogida por la Guía Repsol, cuenta que el rey hizo traer por la fuerza a los dos ingenieros alemanes que la dominaban. Varias crónicas añaden que parte de los materiales llegaron hasta aquí a lomos de camello. La producción arrancó a mediados de 1731, cinco años después de la autorización real.

La Real Fábrica de Hojalata de San Miguel se levantó junto al río Genal, en el despoblado de Moclón, al sur del pueblo, un lugar elegido por su aislamiento y por el agua del río, además de por el bosque que alimentaba los hornos. Llegó a dar trabajo a más de un centenar de personas y producía hojalata y munición de artillería. Funcionó menos de un siglo, superada por la industria asturiana y vasca, y quedó en ruinas.

Antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Ronda / © 2026 Antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Ronda.

El edificio se puede visitar hoy, y ese es el motivo para desviarse. A principios de este siglo, Enrique Ruiz compró el recinto y lo restauró con materiales originales, un trabajo que recibió el premio Hispania Nostra en 2018. Ahora funciona como bodega ecológica, con energía solar y eólica y agua de manantial, y ofrece catas, comidas y cinco habitaciones para alojarse. Es propiedad privada, de modo que la visita guiada se concierta antes de ir.

Parque Nacional Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Provincia de Málaga / Istock

Castaños, riscos y mesa de serranía

Las Jornadas Micológicas de Júzcar están previstas este año del 9 al 12 de noviembre, y llegan con el castañar del Genal en su mejor momento. Este tipo de citas suele incluir salidas guiadas al monte, talleres para aprender a identificar especies y degustaciones en los bares del pueblo. Entre octubre y noviembre los castaños que cubren las laderas del valle amarillean y se recoge la castaña, uno de los productos que sostienen la economía de estos pueblos.

El entorno da para dedicarle más de un día. A las afueras, los Riscos de Júzcar forman un torcal de caliza modelado por la erosión. La garganta del río de la Zúa, con paredes de más de cincuenta metros según Deia, se recorre haciendo barranquismo. Alpandeire, el municipio vecino, es la cuna de Fray Leopoldo, el capuchino nacido allí en 1864 y beatificado en Granada en 2010, y punto de partida de la ruta senderista que lleva su nombre y que atraviesa también Júzcar. En el término municipal se cita además la Sima del Diablo, una de las cavidades de la zona. Cartajima, Faraján y Pujerra completan el circuito de pueblos blancos del valle, y Ronda queda a poco más de veinte kilómetros.

La micología es la actividad perfecta en esta zona en octubre. / Istock

En la mesa manda la cocina de serranía: castañas, setas en temporada, chacinas, migas, carrillera y codillo. En el propio pueblo hay tres direcciones: Tienda y Taberna El Casarón y el Hotel Restaurante Bandolero, ambos en la avenida Havaral, y el Bar Restaurante Casa Blanca, en el camino hacia Faraján.