Fue un nido de lobos y ahora es uno de los pueblos más bonitos que puedes visitar en otoño en España: casas de piedra y palacios medievales a las puertas de uno de los bosques más grandes y mejor conservados de Europa
Porque el norte de la península esconde algunos de los paisajes más bonitos del otoño.
Ochagavía es uno de esos pueblos navarros que invitan como ningún otro a ser descubiertos en otoño: casas de piedra con tejados inclinados, un río que atraviesa el casco urbano, un puente medieval y bosques de hayas y abetos en los alrededores. Está en el valle de Salazar, en el Pirineo navarro, y es una de las puertas de entrada a la Selva de Irati, uno de los grandes atractivos naturales de la zona, y el segundo hayedo-abetal más grande de Europa. ¿En serio hacen falta más motivos para escaparse ya a conocerlo? Sí, y te los vamos a enumerar.
Cinco motivos para visitar Ochagavía en otoño
Un casco urbano de arquitectura pirenaica
Sus casas tradicionales tienen fachadas de piedra, tejados muy inclinados, amplios portalones y escudos heráldicos. Algunas de las viviendas más destacadas pertenecen a los siglos XVIII y XIX, fiel reflejo del pasado hidalgo que tuvo el pueblo. Aunque cuenta con grandes referentes medievales, como los palacios de Urrutia, Iriarte y Donamaría.
El puente de piedra sobre el Anduña
Es una de las imágenes más reconocibles del pueblo. El río atraviesa el casco urbano y las casas de piedra se alinean en sus orillas. Esa mágica combinación entre el agua, los puentes y los tejados inclinados resulta especialmente fotogénica en otoño.
Un santuario románico del siglo XII
La ermita de Nuestra Señora de Muskilda se encuentra en las proximidades del pueblo. Destaca por su arquitectura y por las cubiertas tradicionales de tablillas de roble, además de su relación con las danzas y las fiestas locales.
Muy cerca de la selva de Irati
La gran excusa para descubrir Ochagavía en otoño es su proximidad a la Selva de Irati. El bosque se encuentra a unos 24 kilómetros por carretera y constituye uno de los grandes hayedos-abetales de Europa. En esta temporada del año, las hayas cambian de color y el paisaje adquiere tonos amarillos, cobrizos y rojizos; además, es una época propicia para escuchar la berrea del ciervo.
Un nido de lobos
El nombre en euskera, Otsagabia, suele relacionarse con otso (lobo) y kabia (nido). La presencia de lobos en el entorno también está vinculada a la historia ganadera del valle: el escudo tradicional del valle de Salazar representa un lobo con un cordero en la boca. Aunque no hay que confundirlo con un destino ideal para el avistamiento de lobos: las fuentes documentales consultadas dicen que el último avistamiento oficial de lobo tuvo lugar a mediados del siglo XX, aunque teniendo en cuenta la recuperación de este animal en toda la península, es más que probable que siga habiendo lobos merodeando por los alrededores.
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