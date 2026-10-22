Fue un nido de lobos y ahora es uno de los pueblos más bonitos que puedes visitar en otoño en España: casas de piedra y palacios medievales a las puertas de uno de los bosques más grandes y mejor conservados de Europa

Ochagavía es uno de esos pueblos navarros que invitan como ningún otro a ser descubiertos en otoño: casas de piedra con tejados inclinados, un río que atraviesa el casco urbano, un puente medieval y bosques de hayas y abetos en los alrededores. Está en el valle de Salazar, en el Pirineo navarro, y es una de las puertas de entrada a la Selva de Irati, uno de los grandes atractivos naturales de la zona, y el segundo hayedo-abetal más grande de Europa. ¿En serio hacen falta más motivos para escaparse ya a conocerlo? Sí, y te los vamos a enumerar.

Es uno de los bosques más impresionantes de Europa / Istock

Sara Fernández García

Cinco motivos para visitar Ochagavía en otoño

Un casco urbano de arquitectura pirenaica

Sus casas tradicionales tienen fachadas de piedra, tejados muy inclinados, amplios portalones y escudos heráldicos. Algunas de las viviendas más destacadas pertenecen a los siglos XVIII y XIX, fiel reflejo del pasado hidalgo que tuvo el pueblo. Aunque cuenta con grandes referentes medievales, como los palacios de Urrutia, Iriarte y Donamaría.

El típico pueblo del Pirineo navarro / Istock

El puente de piedra sobre el Anduña

Es una de las imágenes más reconocibles del pueblo. El río atraviesa el casco urbano y las casas de piedra se alinean en sus orillas. Esa mágica combinación entre el agua, los puentes y los tejados inclinados resulta especialmente fotogénica en otoño.

El puente de piedra sobre el río / Istock / INIGO ARZA

Un santuario románico del siglo XII

La ermita de Nuestra Señora de Muskilda se encuentra en las proximidades del pueblo. Destaca por su arquitectura y por las cubiertas tradicionales de tablillas de roble, además de su relación con las danzas y las fiestas locales.

Muy cerca de la selva de Irati

La gran excusa para descubrir Ochagavía en otoño es su proximidad a la Selva de Irati. El bosque se encuentra a unos 24 kilómetros por carretera y constituye uno de los grandes hayedos-abetales de Europa. En esta temporada del año, las hayas cambian de color y el paisaje adquiere tonos amarillos, cobrizos y rojizos; además, es una época propicia para escuchar la berrea del ciervo.

Un nido de lobos

El nombre en euskera, Otsagabia, suele relacionarse con otso (lobo) y kabia (nido). La presencia de lobos en el entorno también está vinculada a la historia ganadera del valle: el escudo tradicional del valle de Salazar representa un lobo con un cordero en la boca. Aunque no hay que confundirlo con un destino ideal para el avistamiento de lobos: las fuentes documentales consultadas dicen que el último avistamiento oficial de lobo tuvo lugar a mediados del siglo XX, aunque teniendo en cuenta la recuperación de este animal en toda la península, es más que probable que siga habiendo lobos merodeando por los alrededores.