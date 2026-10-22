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Fue un nido de lobos y ahora es uno de los pueblos más bonitos que puedes visitar en otoño en España: casas de piedra y palacios medievales a las puertas de uno de los bosques más grandes y mejor conservados de Europa

Porque el norte de la península esconde algunos de los paisajes más bonitos del otoño.

Es uno de los pueblos más bonitos del mundo en otoño.

Es uno de los pueblos más bonitos del mundo en otoño. / Istock

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Noelia Santos

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Ochagavía es uno de esos pueblos navarros que invitan como ningún otro a ser descubiertos en otoño: casas de piedra con tejados inclinados, un río que atraviesa el casco urbano, un puente medieval y bosques de hayas y abetos en los alrededores. Está en el valle de Salazar, en el Pirineo navarro, y es una de las puertas de entrada a la Selva de Irati, uno de los grandes atractivos naturales de la zona, y el segundo hayedo-abetal más grande de Europa. ¿En serio hacen falta más motivos para escaparse ya a conocerlo? Sí, y te los vamos a enumerar.

Es uno de los bosques más impresionantes de Europa

Es uno de los bosques más impresionantes de Europa / Istock

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Sara Fernández García

Cinco motivos para visitar Ochagavía en otoño

  1. Un casco urbano de arquitectura pirenaica

Sus casas tradicionales tienen fachadas de piedra, tejados muy inclinados, amplios portalones y escudos heráldicos. Algunas de las viviendas más destacadas pertenecen a los siglos XVIII y XIX, fiel reflejo del pasado hidalgo que tuvo el pueblo. Aunque cuenta con grandes referentes medievales, como los palacios de Urrutia, Iriarte y Donamaría.

El típico pueblo del Pirineo navarro

El típico pueblo del Pirineo navarro / Istock

  1. El puente de piedra sobre el Anduña

Es una de las imágenes más reconocibles del pueblo. El río atraviesa el casco urbano y las casas de piedra se alinean en sus orillas. Esa mágica combinación entre el agua, los puentes y los tejados inclinados resulta especialmente fotogénica en otoño.

El puente de piedra sobre el río

El puente de piedra sobre el río / Istock / INIGO ARZA

  1. Un santuario románico del siglo XII

La ermita de Nuestra Señora de Muskilda se encuentra en las proximidades del pueblo. Destaca por su arquitectura y por las cubiertas tradicionales de tablillas de roble, además de su relación con las danzas y las fiestas locales.

  1. Muy cerca de la selva de Irati

La gran excusa para descubrir Ochagavía en otoño es su proximidad a la Selva de Irati. El bosque se encuentra a unos 24 kilómetros por carretera y constituye uno de los grandes hayedos-abetales de Europa. En esta temporada del año, las hayas cambian de color y el paisaje adquiere tonos amarillos, cobrizos y rojizos; además, es una época propicia para escuchar la berrea del ciervo.

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  1. Un nido de lobos

El nombre en euskera, Otsagabia, suele relacionarse con otso (lobo) y kabia (nido). La presencia de lobos en el entorno también está vinculada a la historia ganadera del valle: el escudo tradicional del valle de Salazar representa un lobo con un cordero en la boca. Aunque no hay que confundirlo con un destino ideal para el avistamiento de lobos: las fuentes documentales consultadas dicen que el último avistamiento oficial de lobo tuvo lugar a mediados del siglo XX, aunque teniendo en cuenta la recuperación de este animal en toda la península, es más que probable que siga habiendo lobos merodeando por los alrededores.

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