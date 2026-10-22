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Sara Fernández García

Mario Pérez (23 años), el joven dueño de un bar en un pueblo de solo 100 habitantes en Cuenca: "El éxito es que no me tenga que ir"

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Criado en Valencia, Mario Pérez se independizó en el verano de2023 como cualquier joven de su edad. La única diferencia es que lo hizo en un pueblo de Cuenca con menos de 100 habitantes. Su Bar Haro es uno de los tantos proyectos que surgen entre los más valientes, aquellos que deciden arriesgar por tratar de encontrar una vida mejor en un lugar más pequeño. Porque las grandes ciudades no tienen todas las oportunidades.

No es fácil sacar adelante un negocio a día de hoy, y menos aún en el corazón de la Celtiberia conquense. Pero necesitamos a quien lo haga, a quien siga apostando por dar vida a los pueblos. Tras acabar sus estudios de gestión forestal, Mario empezó a trabajar como camarero en el pueblo de sus abuelos. Así estuvo durante dos años y a día de hoy ya tiene su propio local, cuyo nombre homenajea al establecimiento donde se crió su padre. Dale al play si quieres conocer la historia completa.