Prudencio, 90 años, vecino de un pueblo manchego de 18 habitantes: “Era una vida dura, pero había más amistad entre la gente”

El 28 de abril de 1936 nació en un pueblo de la Serranía Baja de Cuenca Prudencio Martínez Gómez. Noventa años después, toda una vida a sus espaldas, sigue viviendo en el mismo pueblo. Por entonces, cuando nació, aquel lugar contaba con un balneario de aguas sulfurosas que habían sido premiadas en París. Hoy tiene las mismas aguas milagrosas, pero tan solo 18 vecinos empadronados, y Prudencio se sigue contando entre ellos.

"Eso era una vida dura, dura", repite Prudencio cuando habla de los años en los que trabajaba con su padre, en conversación con el canal de YouTube VIVE TU PUEBLO, que le entrevista.

Por entonces sembraban la huerta y cavaban los quiñones a mano, las parcelas de cultivo que se repartían en el pueblo, y así fue, cuenta, "hasta que vinieron las cosas de los tractores y de las maquinarias". Trabajó en todo lo que había cerca. Estuvo en "la central que había ahí", en obras de movimiento de tierras y unos quince años con una máquina en las minas de caolín, junto a un hermano y sin dejar nunca el campo. Fuera vivió unos cinco años, en Motilla del Palancar. El resto, aquí, y de aquella época recuerda que "había más amistad quizás entre la gente", de la que hay ahora, recordando que las penas no lo hacían todo amargo.

Sara Fernández García

Dieciocho vecinos y una plaza

El paisaje de ese trabajo se reconoce todavía al llegar. Yémeda se asienta junto al río Guadazaón, y en sus orillas siguen las parcelas de huerta que se regaban con su agua. Un paseo por la orilla basta para situar lo que Prudencio describe. Hoy son dieciocho la cifra de empadronados según el INE, en un término municipal de unos 29 kilómetros cuadrados. El pueblo es de recorrido breve, con calles de pendiente suave y casas arregladas sin romper el estilo de la zona. En la plaza está la iglesia, y también los árboles que Prudencio habría colocado de otra manera, él los habría puesto "en el centro y, por un lado y por otro". Hoy cuida cuatro gallinas. Este año el huerto apenas le ha dado, y ha dejado parte de su tierra a otro vecino para que la plante.

Iglesia de Yémeda / Wikicommons / 19Tarrestnom65

La escuela, mixta, con chicos y chicas en la misma sala y bancos separados, cerró hace años, y los niños pasaron a estudiar en Carboneras de Guadazaón. Tampoco pasan ya trenes por la estación de Yémeda-Cardenete, en la línea que unía Cuenca con Utiel. La estación, sin embargo, sigue en pie, sin servicio, y Prudencio pide para todos los pueblos "buenas carreteras y buenas comunicaciones".

En lo que respecta al balneario, el agua sale del manantial de Yémeda a unos 16 grados, sulfurada, cálcica y fría. En torno a ella se levantó en el siglo XIX un balneario cuyas aguas, recomendadas para la piel y el reuma, ganaron un premio en la Exposición de París de 1878 y, ese mismo año, el edificio pasó a manos del Ayuntamiento y se presentó un proyecto para reabrirlo con la colaboración de la Diputación de Cuenca: 32 habitaciones, ocho cabinas de baño, piscinas, spa y un coste estimado de dos millones de euros.

Antiguo balneario de Yémeda / Wikicommons / 19Tarrestnom65

Entre 2017 y 2018 se levantó una ampliación de más de mil metros cuadrados con estructura ligera de madera. En diciembre de 2022, Voces de Cuenca contó que la Diputación devolvía 1,7 millones de euros de fondos europeos tras un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que ya había invertido unos 900.000 euros propios. El proyecto quedó en vía muerta.

Si la hubieran terminado, dice Prudencio, "el pueblo hubiera subido mucho más". Y añade, sin más: "Está a mediar".

De Cardenete a las pozas del Cabriel

Noventa años después de nacer aquí, Prudencio no le pone pegas al sitio. Primero cuenta que "el pueblo está muy bien. Sí, señor", y enseguida añade la frase que le retrata, la de alguien que ha visto abrirse y pararse casi todo: "El pueblo muy majo, ¿no lo ves?".

La iglesia parroquial de Cardenete, a un paso de Yémeda, fue declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional por un Real Decreto de 22 de diciembre de 1982, publicado en el BOE en febrero de 1983. Es la visita de más peso de los alrededores, y el pueblo conserva además su castillo. Desde Enguídanos sale la ruta senderista PR-CU-53, un circuito de unos 13,5 kilómetros que pasa por las Chorreras del Cabriel, declaradas Monumento Natural, donde el río forma pozas de agua turquesa. Conviene saber antes de ir que el número de visitantes diarios está limitado, que hay que reservar en la web oficial y pagar una tasa, y que el baño en las pozas se ha prohibido por riesgo de desprendimientos, según Escapada Rural. Solo se permite caminar por el sendero señalizado. En los tramos donde el cauce se estrecha, varias empresas organizan descensos de barranquismo con guía, la otra forma de conocer este tramo del Cabriel sin meterse por libre en el agua.

Detalles en Yémeda / Wikicommons / 19Tarrestnom65

En la mesa, la provincia tiene platos con nombre propio: morteruelo, ajoarriero y gazpachos de pastor. En Cardenete, La Rebotica sirve cocina casera, y quienes han comido allí citan las croquetas, la perdiz, las migas y el rabo.