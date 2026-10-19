El mejor pueblo de España para jubilarse tiene viviendas a 20.000 euros y está en Galicia: origen medieval, patrimonio protegido y los viñedos que impulsaron el vino del Ribeiro
La jubilación es un buen momento de volver a empezar en un pequeño pueblo alejado de todo.
Cuando llega el momento de jubilarse, lo que mucha gente busca conscientemente es la calma. Alejarse de todo, empezar de cero en un pueblo en mitad del campo y olvidarse de las prisas de la gran ciudad. Eso es algo que conocen muy bien los pueblos más encantadores de Galicia, como Leiro, en la comarca de O Ribeiro de la provincia de Ourense. Un pequeño municipio atravesado por el río Avia y rodeado de viñedos e historia.
Encontrar una vivienda entre 20.000 y 40.000 euros -de las que más necesitan reforma a las que menos- es fácil en este municipio de poco más de 1.500 habitantes repartidos por varias parroquias. Además de contar con unos precios que resultan impensables a día de hoy en el centro peninsular y en otros puntos clave de España, es uno de los mejores pueblos para jubilarse por diversos motivos, desde su paisaje hasta su historia y sus viñedos.
Monumentos históricos que hablan de la tradición vinícola
Leiro está ubicado en un entorno tranquilo, pero aun así, cuenta con farmacia, comercios de alimentación y centro de salud. La ciudad más cercana, con hospital y grandes tiendas, es Ribadavia, a solo 10 kilómetros. Más allá de lo práctico, está su belleza patrimonial e histórica. El gran protagonista de Leiro es el Monasterio de San Clodio. Algunas hipótesis sitúan su origen en el siglo VI, mientras que la primera referencia documentada es del año 928.
Es un antiguo cenobio benedictino que pasó a pertenecer a la orden del Císter. Pero aparte de ser un monumento de gran relevancia religiosa, durante la Edad Media, los monjes lo convirtieron en un importante centro agrícola que contribuyó a extender la vid por la comarca de O Ribeiro. Los vinos de la comarca obtuvieron la Denominación de Origen Ribeiro, siendo la más antigua de Galicia. Así, la tradición vitivinícola quedó más que consolidad en la región.
La Cruz de Caravaca, la "Divina Reliquia" protege los viñedos de las heladas y otras inclemencias del tiempo desde la fachada principal. Hoy ha sido rehabilitado como hotel monumental, aunque todavía conserva su iglesia tardorrománica, con elementos góticos añadidos a posteriori, y dos claustros de los siglos XVI y XVII. La economía, el paisaje y la identidad de los leiranos giran en torno a los viñedos y los vinos.
El puente medieval que salva el río
Muy cerca se encuentra el Puente medieval de San Clodio, del siglo XV, que salva el río Avia y conforma uno de los monumentos más reconocibles del pueblo. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Turístico en el siglo XX, junto al monasterio como conjunto. En el siglo XVIII lo reformaron y en 1809, durante la Guerra de la Independencia, fue escenario de cruentos enfrentamientos, aunque se mantuvo en pie perfectamente.
El casco antiguo tiene un carácter medieval muy marcado, con calles tradicionales que se han renovado con el tiempo, casas de piedra y pequeñas plazas que funcionan como punto de encuentro. Uno de los edificios más emblemáticos del centro es la capilla de San Pedro, del siglo XVI, que tuvo que rehabilitarse debido al deterioro de su cubierta y su estructura. Sin embargo, para dar un paseo entre viviendas antiguas, es mejor explorar su entorno.
Un entorno que envidiar
La localidad de Berán es una de las más bonitas, con trazado medieval, una iglesia de fachada barroca y casas tradicionales que resumen perfectamente el paisaje rural de O Ribeiro. Así como los pazos de Arenteiro, en el municipio vecino de Borborás, uno de los conjuntos históricos más interesantes de la zona. Cuenta con casas blasonadas, arquitectura tradicional y un puente medieval sobre el río Arenteiro, además de un sendero hasta el Pozo dos Fumes.
Si se quiere conocer el entorno natural, uno de los paisajes más singulares es el Monumento Natural de Pena Corneira, una formación rocosa vertical entre los municipios de Leiro, Carballeda de Avia y Avión con un peñasco de diez metros de altura casi inexplicable. Visto desde según qué puntos, recuerda a un cuerno y hay quien afirma encontrarle parecido a un unicornio de perfil. También es un precioso mirador sobre el paisaje de O Ribeiro.
Esta zona de Galicia es perfecta para encontrar el sosiego tras la jubilación. Es un lugar especial para quienes disfrutan de la naturaleza, el buen vino y la buena comida tradicional gallega. Un pueblo ideal para jubilarse cuando lo que se prioriza es la comodidad y la buena vida.
- La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje es 'el paraíso mundial de las setas': la escapada otoñal para comer boletus y níscalos, pasear junto al Duero y perderse entre pinares
- Ni Viena, ni Praga: el mercadillo de navidad más bonito del mundo está en España y es perfecto para visitar en 2026
- Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España: se llega por una ruta de senderismo fácil, está en una Reserva Natural y es perfecta para otoño
- El castillo más bonito del mundo está en España y tiene más de 700 años de historia: una enorme fortaleza medieval con torres puntiagudas y una arquitectura de cuento
- Nacieron a 284 kilómetros y se encontraron en una fiesta: las raíces separadas de Iker Jiménez y Carmen Porter unen una ciudad de murallas medievales y una capital de grandes palacios y museos
- España tiene su propio Partenón, pero casi nadie lo conoce: está en una de las regiones menos turísticas del norte y se levanta sobre 40 columnas corintias y un frontón triangular
- Es perfecto para visitar un fin de semana de otoño y está considerado el pueblo más bonito de España: pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y un castillo medieval de origen islámico
- Gabriel Rufián, 44 años, sobre el pueblo entre olivares de Andalucía donde están sus raíces: 'Es mi vida, es la sangre que me corre por las venas