El mejor pueblo de España para jubilarse tiene viviendas a 20.000 euros y está en Galicia: origen medieval, patrimonio protegido y los viñedos que impulsaron el vino del Ribeiro

Cuando llega el momento de jubilarse, lo que mucha gente busca conscientemente es la calma. Alejarse de todo, empezar de cero en un pueblo en mitad del campo y olvidarse de las prisas de la gran ciudad. Eso es algo que conocen muy bien los pueblos más encantadores de Galicia, como Leiro, en la comarca de O Ribeiro de la provincia de Ourense. Un pequeño municipio atravesado por el río Avia y rodeado de viñedos e historia.

Encontrar una vivienda entre 20.000 y 40.000 euros -de las que más necesitan reforma a las que menos- es fácil en este municipio de poco más de 1.500 habitantes repartidos por varias parroquias. Además de contar con unos precios que resultan impensables a día de hoy en el centro peninsular y en otros puntos clave de España, es uno de los mejores pueblos para jubilarse por diversos motivos, desde su paisaje hasta su historia y sus viñedos.

Adriana Fernández

Monumentos históricos que hablan de la tradición vinícola

Leiro está ubicado en un entorno tranquilo, pero aun así, cuenta con farmacia, comercios de alimentación y centro de salud. La ciudad más cercana, con hospital y grandes tiendas, es Ribadavia, a solo 10 kilómetros. Más allá de lo práctico, está su belleza patrimonial e histórica. El gran protagonista de Leiro es el Monasterio de San Clodio. Algunas hipótesis sitúan su origen en el siglo VI, mientras que la primera referencia documentada es del año 928.

El Monasterio de San Clodio de Leiro / Istock / KarSol

Es un antiguo cenobio benedictino que pasó a pertenecer a la orden del Císter. Pero aparte de ser un monumento de gran relevancia religiosa, durante la Edad Media, los monjes lo convirtieron en un importante centro agrícola que contribuyó a extender la vid por la comarca de O Ribeiro. Los vinos de la comarca obtuvieron la Denominación de Origen Ribeiro, siendo la más antigua de Galicia. Así, la tradición vitivinícola quedó más que consolidad en la región.

El entorno del Monasterio de San Clodio en Leiro / Istock / KarSol

La Cruz de Caravaca, la "Divina Reliquia" protege los viñedos de las heladas y otras inclemencias del tiempo desde la fachada principal. Hoy ha sido rehabilitado como hotel monumental, aunque todavía conserva su iglesia tardorrománica, con elementos góticos añadidos a posteriori, y dos claustros de los siglos XVI y XVII. La economía, el paisaje y la identidad de los leiranos giran en torno a los viñedos y los vinos.

El puente medieval que salva el río

Muy cerca se encuentra el Puente medieval de San Clodio, del siglo XV, que salva el río Avia y conforma uno de los monumentos más reconocibles del pueblo. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Turístico en el siglo XX, junto al monasterio como conjunto. En el siglo XVIII lo reformaron y en 1809, durante la Guerra de la Independencia, fue escenario de cruentos enfrentamientos, aunque se mantuvo en pie perfectamente.

El puente medieval de San Clodio sobre el río Avia en Leiro / Istock / KarSol

El casco antiguo tiene un carácter medieval muy marcado, con calles tradicionales que se han renovado con el tiempo, casas de piedra y pequeñas plazas que funcionan como punto de encuentro. Uno de los edificios más emblemáticos del centro es la capilla de San Pedro, del siglo XVI, que tuvo que rehabilitarse debido al deterioro de su cubierta y su estructura. Sin embargo, para dar un paseo entre viviendas antiguas, es mejor explorar su entorno.

Un entorno que envidiar

La localidad de Berán es una de las más bonitas, con trazado medieval, una iglesia de fachada barroca y casas tradicionales que resumen perfectamente el paisaje rural de O Ribeiro. Así como los pazos de Arenteiro, en el municipio vecino de Borborás, uno de los conjuntos históricos más interesantes de la zona. Cuenta con casas blasonadas, arquitectura tradicional y un puente medieval sobre el río Arenteiro, además de un sendero hasta el Pozo dos Fumes.

Los Pazos de Arenteiro en Boborás / Istock / Ruben Bermejo

Si se quiere conocer el entorno natural, uno de los paisajes más singulares es el Monumento Natural de Pena Corneira, una formación rocosa vertical entre los municipios de Leiro, Carballeda de Avia y Avión con un peñasco de diez metros de altura casi inexplicable. Visto desde según qué puntos, recuerda a un cuerno y hay quien afirma encontrarle parecido a un unicornio de perfil. También es un precioso mirador sobre el paisaje de O Ribeiro.

El Monumento Natural de Pena Corneira / Wikicommons. Elisardojm

Esta zona de Galicia es perfecta para encontrar el sosiego tras la jubilación. Es un lugar especial para quienes disfrutan de la naturaleza, el buen vino y la buena comida tradicional gallega. Un pueblo ideal para jubilarse cuando lo que se prioriza es la comodidad y la buena vida.