La ciudad favorita de la clase media española para irse de viaje es "el paraíso mundial de las setas": la escapada otoñal para comer boletus y níscalos, pasear junto al Duero y perderse entre pinares

Pocas ciudades viven la llegada del otoño con la intensidad con la que se celebra en Soria. Con las primeras lluvias de octubre se transforman los pinares de la provincia en un hervidero de buscadores de setas y las barras del centro se convierten en un desfile continuo de tapas a base de boletus edulis, níscalos, amanitas y trompetas de la muerte.

Plaza Mayor de Soria / Istock / 5

Del 14 al 28 de octubre, la ciudad celebra sus tradicionales Jornadas Micológicas, la excusa perfecta para planear una escapada en las que mezclar salidas al monte, talleres de cocina y el mejor ambiente gastronómico. Puedes combinar una mañana respirando aire puro entre bosques centenarios con una tarde paseando por un casco histórico lleno de joyas del románico y cerrar el día cenando en algunos de los mejores templos micológicos de España. ¡Estamos deseando escaparnos a Soria!

Adriana Fernández

La ruta de la tapa micológica: boletus y níscalos al plato

Si eres de los que disfruta comiendo bien, estás de suerte. En Soria la pasión por los hongos no se queda en el monte y se celebra por todo lo alto en la mesa. La ciudad acoge sus tradicionales Jornadas Micológicas (que incluyen talleres infantiles, exposiciones, charlas sobre buenas prácticas en la recolección y hasta espectaculares demostraciones de pastelería micológica) a las que se suma del 13 al 22 de noviembre la célebre Semana de la Tapa Micológica, organizada por ASOHTUR, donde más de 50 bares y restaurantes compiten por crear el mejor bocado de temporada. Por 3 euros cada tapa puedes probar una variedad inigualable.

Ya ha empezado la época de las setas, y Soria es el sitio perfecto para disfrutarla. / Istock

Para empezar tu ruta gastronómica lo mejor es perderte a pie por las inmediaciones de la Plaza Mayor y la animada calle Collado. Encontrarás desde elaboraciones tradicionales como unos boletus salteados con yema de huevo o unos níscalos guisados al estilo tradicional, hasta auténticas maravillas de alta cocina en formato miniatura con aromas a trufa o setas de cardo. Un consejo: consulta la programación oficial o pregunta en barra por las especies que han entrado el día, porque aquí la carta la dicta de forma estricta lo que se ha recogido esa misma mañana en el campo.

Aprender a buscar setas sin jugársela en el monte Si te apetece calzarte las botas de montaña y salir a buscar tus propios ejemplares, la provincia de Soria cuenta con miles de hectáreas de pinar y prados protegidos. Eso sí, para hacerlo bien hay que seguir un par de reglas básicas de convivencia y conservación. Lo primero es informarse sobre los terrenos regulados y sacar el correspondiente permiso de recolección a través de plataformas como Montes de Soria, una pequeña tasa que garantiza el aprovechamiento sostenible del bosque y el cuidado del entorno. Si es tu primera vez en el mundo micológico, olvídate de aventurarte a ciegas y no cojas jamás una seta de la que dudes. La mejor opción es apuntarte a alguna de las salidas guiadas o talleres de identificación que organiza la asociación Montes de Soria.

Soria es siempre un acierto

Más allá de la gastronomía, Soria tiene un ritmo tranquilo ideal para quienes no disfrutan del bullicio y el ajetreo de las grandes ciudades. Lo mejor es recorrerla caminando. Puedes arrancar en las márgenes del río Duero y recorrer el paseo arbolado lleno de alamedas que en otoño se tiñen de intensos tonos amarillos, dorados y ocre. Estamos convencidos que Soria está especialmente presumida en otoño, ya verás.

Plaza Mayor de Soria / Istock / t

Siguiendo el curso del agua llegarás a la ermita de San Saturio, un edificio espectacular del siglo XVII donde, según la leyenda, se retiró a hacer penitencia el patrón de la ciudad. Un poco más adelante te vas a cruzar con los arcos entrelazados del claustro de San Juan de Duero (declarado Monumento Nacional en 1882) y el entorno del antiguo monasterio de San Polo, un rincón envuelto en vegetación que parece sacado directamente de una leyenda de Bécquer.

De vuelta al centro, continúa tu paseo por la plaza Mayor, flanqueada por edificios históricos como la Casa de los Doce Linajes, la Casa del Común y el Palacio de la Audiencia. A pocos pasos te topas con la iglesia de Santo Domingo, cuya imponente portada románica es una de las mayores joyas arquitectónicas de Castilla y León, la iglesia de San Juan de Rabanera o la fachada del Palacio de los Condes de Gómara.

Plaza Mayor de Soria / Istock

Soria es también una ciudad de poetas e inspiración literaria. Aquí dejó su huella Antonio Machado, que llegó en 1907 para ocupar su cátedra de francés. Si quieres, puedes acercarte al instituto que lleva su nombre para ver el aula histórica donde impartía clase o pasear por la Alameda de Cervantes (conocida popularmente como La Dehesa) y dejarte llevar por el mismo ambiente que inspiró sus versos.