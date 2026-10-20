El Algarve donde el verano parece durar un poco más

En Cabanas de Tavira, al este del Algarve, el mar no aparece de golpe. Antes están la Ría Formosa, sus canales y marismas, y una franja de arena que separa las aguas interiores del Atlántico.

Aquí, la relación con el mar empieza mucho antes de pisar la playa de Cabanas. El paseo junto a la ría, las embarcaciones que van y vienen y el perfil de la isla al otro lado del agua forman parte de un paisaje que invita a recorrer la costa de otra manera.

Cruzar la Ría Formosa en barco convierte el camino a la playa en parte de la experiencia. / Golden Club Cabanas

Cuando llega el otoño, Cabanas invita a alargar el verano. La ría, la playa y los paseos junto al agua siguen formando parte de los días, con tiempo para estar al aire libre y disfrutar de la costa con calma.

Un Algarve entre la ría y el Atlántico

Cabanas de Tavira se encuentra en el Sotavento Algarvio, la zona oriental del Algarve, muy cerca de la ciudad de Tavira y estrechamente ligada a la Ría Formosa. Los orígenes de la localidad se remontan al siglo XVIII, cuando se inició la andadura en la industria atunera, dando lugar a las primeras pintorescas cabañas utilizadas para almacenar los aparejos de pesca. Durante más de dos décadas, estas cabañas sirvieron como residencias estacionales para los pescadores.

Ese pasado marinero ayuda hoy a entender la localidad. La Avenida Ria Formosa acompaña la orilla y abre las vistas al agua, donde las embarcaciones de pesca artesanal continúan formando parte del paisaje. Es un buen lugar para empezar a recorrer Cabanas antes de poner rumbo a la playa.

El camino a la playa también es parte del viaje

Subirse a una barca para ir a la playa puede convertirse, para los más pequeños, en toda una expedición; para los adultos, es una oportunidad de contemplar el paisaje desde el agua.

Durante la travesía se cruza ese espacio entre tierra y océano que define la Ría Formosa. Después del desembarco, un tramo a pie conduce hasta el Atlántico y a una playa que se prolonga a lo largo de unos siete kilómetros. Allí hay espacio para caminar, jugar, pasar unas horas junto al mar y, si las condiciones acompañan, darse un baño.

Golden Club Cabanas combina apartamentos y servicios hoteleros junto a la Ría Formosa. / Golden Club Cabanas

Descubrir Cabanas en familia

Junto al Parque Natural da Ria Formosa se encuentra Golden Club Cabanas, un resort familiar de tres estrellas que combina alojamiento en apartamentos con servicios hoteleros y sirve como base para descubrir Cabanas de Tavira y su entorno.

El alojamiento combina estudios y apartamentos con servicios hoteleros, una fórmula que aporta autonomía cuando se viaja con niños. También permite elegir entre distintos regímenes de estancia, desde solo alojamiento hasta opciones con comidas incluidas, para adaptar el viaje a las preferencias de cada familia.

Cabanas de Tavira combina playa, naturaleza y planes sencillos para disfrutar en familia. / Golden Club Cabanas

Golden Club Cabanas dispone durante todo el año de un servicio de barco para atravesar la ría y llegar a la playa. Este servicio está sujeto a los horarios disponibles en recepción y a las condiciones meteorológicas.

El resort permite organizar los días con flexibilidad y mantener cerca aquello que da personalidad a la escapada: el paisaje.

Un poco más de verano junto al mar

Cabanas de Tavira propone días sencillos: pasear junto a la ría, acercarse hasta la playa, dejar tiempo para estar al aire libre y terminar la jornada junto al agua. Una forma de descubrir el Algarve en familia y prolongar un poco más el verano.

Noticias relacionadas

Descubre Golden Club Cabanas y consulta la disponibilidad para tu próxima escapada en familia al Algarve. Además, los lectores pueden beneficiarse de un 5 % de descuento en las reservas realizadas a través de la web utilizando el código EP26. La oferta es válida para reservas efectuadas hasta el 31 de octubre de 2026 y para estancias comprendidas entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.