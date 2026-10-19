Seven Seas Prestige: una nueva forma de entender el ultralujo en alta mar

Más espacio, menos pasajeros, suites concebidas como auténticas residencias y una gastronomía que mira al Mediterráneo. Hablamos del Seven Seas Prestige, la gran novedad de Regent Seven Seas Cruises

Hay barcos que buscan impresionar por sus dimensiones y otros que prefieren hacerlo por cómo se viven. Seven Seas Prestige pertenece a ambas categorías. Su inauguración oficial está prevista para el 28 de diciembre de 2026 en Miami, desde donde emprenderá sus primeras travesías por el Caribe antes de poner rumbo a Europa el próximo verano.

Sus cifras explican bien su filosofía. Con 257 metros de eslora y 77.000 toneladas, Seven Seas Prestige tendrá capacidad para solo 822 pasajeros, atendidos por 630 tripulantes. Un 40% más grande que sus predecesores, pero con capacidad únicamente para el un 10% más de pasajeros que 'sus hermanos' de naviera. Una proporción pensada para reforzar esa sensación de amplitud que Regent convierte en una de las claves de su propuesta.

Salón de una de las suites del barco. / d.r.

Las 411 suites, todas con balcón privado, se reparten en doce categorías. La más espectacular es Skyview Regent Suite, presentada como la suite todo incluido más grande de la historia de los cruceros: 817 m² distribuidos en dos niveles, con un balcón envolvente de 344 m² y vistas de 270 grados sobre la proa. Dos dormitorios, gimnasio y sauna privados, ascensor, mayordomo, tratamientos diarios en Serene Spa & Wellness y coche con chófer y guía en cada puerto completan una experiencia difícil de asociar a la idea tradicional de camarote. El lujo elevado al infinito.

Prestige Suite / d.r.

Y es que todo en este barco respira clase y buen gusto. Su diseño busca mantener el mismo equilibrio entre grandiosidad y serenidad en todos sus ambientes. Starlight Atrium, el centro de la vida a bordo y concebido por Studio DADO, se articula alrededor de un techo acristalado y dos escaleras de caracol que recorren varias cubiertas. Tonos rosa empolvado, topo y crema, cuero plisado y vidrio soplado dibujan un interior inspirado en la arquitectura clásica y renacentista, pero llevado a un lenguaje contemporáneo.

Atrium del barco / d.r.

La gastronomía es otro de los grandes argumentos para embarcarse en esta maravilla flotante. A bordo habrá 11 enclaves gastronómicos, siete de ellos restaurantes de especialidad incluidos en la tarifa. La principal novedad es Azure, un restaurante mediterráneo con una propuesta que hace guiños a las cocinas marroquí, española, italiana, griega, israelí y libanesa. Junto a él convivirán nombres ya reconocibles para los pasajeros de Regent, como Compass Rose, Prime 7, Chartreuse o Pacific Rim.

Prestige Sette Marie (LaVeranda) / d.r.

Tras sus primeras rutas caribeñas, Seven Seas Prestige viajará a Europa para recorrer durante el verano de 2027 el Mediterráneo, la Costa Azul, las islas griegas, la costa adriática, el norte de Europa y los fiordos. Todo ello bajo la filosofía all inclusive de Regent, que incorpora excursiones ilimitadas, restaurantes de especialidad, vinos y licores premium, Wi-Fi y otros servicios.

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Sports Deck del Prestige / d.r.

Y para quienes entienden el viaje como una experiencia que merece ser vivida sin prisas, Regent Seven Seas Cruises propone de cara a 2029 una de sus travesías más ambiciosas: 'Eras of Exploration'. Una auténtica Vuelta al Mundo esta vez de 150 noches, los 80 días de Willy Fog se les quedaron pequeños, a bordo de Seven Seas Mariner®. Con salida de Miami el 6 de enero y llegada a Roma (Civitavecchia) el 5 de junio de 2029, la aventura a bordo recorre 7 continentes, 31 países y 70 puertos, e incluye 13 noches en puerto, 57 lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y hasta 326 excursiones, a lo largo de 37.212 millas náuticas. La experiencia incorpora además una gala pre-crucero en Miami y una propuesta todo incluido con eventos exclusivos en tierra y excursiones ilimitadas, entre otros servicios. Una forma de convertir cinco meses en alta mar en algo más que un gran viaje: la aventura de tu vida.