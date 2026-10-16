El destino europeo favorito de los mayores de 65 años en Navidad es una ciudad que resurgió de sus cenizas: con uno de los mercados navideños más antiguos de Europa y un casco antiguo de cuento

Mucho antes de que los mercadillos navideños se convirtieran en una auténtica atracción turística para viajeros de todo el mundo, esta ciudad ya conocía muy bien el invierno en todos los sentidos de la palabra. Núremberg (Baviera, Alemania) cuenta con uno de los mercados navideños más antiguos y famosos de Europa; pero también con una historia de destrucción que le obligó a renacer de sus cenizas. Por esa combinación tan curiosa enamora a los mayores de 65 (y a todo el mundo, en realidad).

Cuando uno pone un pie en Núremberg, tiene la sensación de estar en una ciudad medieval demasiado bien conservada. Y es que, al ser un punto tan importante para el antiguo imperio, Adolf Hitler la eligió como la Ciudad de los Congresos del Partido del Reich. Ese fue el motivo por el que, al caer Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, su centro histórico quedó reducido a escombros. Núremberg se reconstruyó a sí misma de una manera ejemplar.

Adriana Fernández

El casco antiguo que se perdió en la guerra

Alrededor del 90% del casco antiguo quedó derruido, por lo que la postal actual de la urbe es de edificios restaurados, arquitectura reconstruida y huellas de un pasado imperial y tormentoso a la vez. Pero esto no impide que el paseo por el centro sea arrebatador, sobre todo durante el invierno, cuando muchos días los tejados quedan cubiertos por un manto blanco de nieve que añaden aún más encanto si cabe a la ciudad.

Weissgerbergasse, la calle más bonita de Núremberg / Istock / Aliaksandr Antanovich

El encanto de los barrios medievales

Desde el castillo imperial (o Kaiserburg) se contemplan las mejores vistas, pero los lugares más bonitos son quizá el barrio de San Lorenzo y el de San Sebaldo. El barrio de San Lorenzo era el hogar de los artesanos y su iglesia homónima del siglo XIII es el monumento más interesante de sus calles. Mientras que el barrio de San Sebaldo daba cobijo a las familias más nobles, y de ahí que albergue una de las calles más bonitas de la ciudad, Weissgerbergasse.

El castillo imperial o Kaiserburg de Núremberg / Istock / adisa

El encanto medieval se traslada también al entorno del río Pegnitz, con puentes preciosos como el maxbrucke o el kettensteg, el puente colgante de hierro más antiguo de la Europa continental. El puente del Verdugo o henkersteg conduce a la isla de Trödelmarkt, donde se encuentra también la antigua casa del verdugo, hoy museo sobre este antiguo trabajo. Y desde el puente museumsbrücke se contemplan las mejores vistas sobre el Hospital del Espíritu Santo.

El Hospital del Espíritu Santo de Núremberg / Istock / NOLIMITPICTURES

Iglesias arrebatadoras

Iglesias que prácticamente rozan el cielo completan el recorrido por Núremberg. La de San Sebaldo, del siglo XIII, guarda los restos del patrón de la ciudad, siendo el templo más antiguo de la urbe que tuvo que ser reconstruido tras la guerra; mientras que la de San Lorenzo -ambas protestantes-, de la misma época, alberga en su interior un famoso sagrario, altares medievales e impresionantes vidrieras.

La iglesia de San Lorenzo de Núremberg / Istock / William Perry

Un mercado navideño único

Aunque quizá el punto más conocido sea Hauptmarkt, donde se encuentra la iglesia católica Frauenkirche, con una torre del reloj que tiene una peculiar función a las 12 del mediodía -no dejen de pasar por aquí a esa hora-. Es precisamente en este punto donde se sitúa el mercado navideño o Christkindlesmarkt, que estará abierto desde el 27 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2026 entre las 10:00 y las 21:00 horas.

El mercado navideño de Núremberg o Christkindlesmarkt / Istock / EMI

Más de 180 casetas de madera con tejados rojos y blancos llenan la plaza principal, donde se vende pan de jengibre, salchichas tradicionales, vino especiado, Lebkuchen, artesanías y figuras únicas de Núremberg. El Christkind es un angelito que sustituye a Papá Noel y puede encontrarse en forma de decoración en los puestos; así como los Zwetschgenmännla, pequeñas figuras elaboradas con higos y ciruelas pasas con una nuez como cabeza.

Las luces de Núremberg en Navidad / Istock / Lazar Adrian-Catalin

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