El destino de Extremadura donde Roma sigue presente: un espectacular conjunto arqueológico, teatro clásico y artesanía tradicional

La escapada perfecta no exist… ¡¡Oh, espera, espera!! Con este otoño atípico que estamos viviendo es momento de buscar ciudades que, fuera de temporada, sigan desplegando un sinfín de atractivos. Y, en esta ocasión no voy a decantarme por un destino playero, sino que me decido por una escapada cultural.

Martín Álvarez

Pongo rumbo a una ciudad que fue fundada como Augusta Emerita en el año 25 a. C. Su conjunto arqueológico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993, cuenta con algunos enclaves emblemáticos que me recordarán, a cada paso, que Roma sigue presente. ¿Sabes ya de qué destino te hablo? Sí, has dado en el clavo. ¡Bienvenido a Mérida!

Mérida ue fundada como Augusta Emerita en el año 25 a. C. / D.R.

Descubriendo Augusta Emerita

Para descubrir el Teatro y el Anfiteatro romanos tengo la suerte de contar con el mejor cicerone posible, Félix Palma, director y arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Paseo por el Teatro romano, inaugurado entre los años 16 y 15 a. C. bajo el patrocinio de Marco Agripa (sí, el del Panteón), que se levantó para conmemorar el nombramiento de Mérida como capital de la provincia Lusitania; de hecho, tal y como me cuenta Félix, hay una inscripción que lo certifica que se puede contemplar en los dinteles de lo que en su día era el palco de autoridades… Hoy solo algunos grupos de viajeros descubren este yacimiento que, en verano, cobra vida y recupera la función para la que fue concebido hace más de 20 siglos gracias al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El Teatro romano fue inaugurado entre los años 16 y 15 a. C. / D.R.

Durante el recorrido también me acompaña Pedro Blanco, gerente del Festival, que me cuenta todo lo relacionado con la organización y, además, me enseña los camerinos y el backstage por el que han pasado en esta última edición actores de la talla de Pepe Viyuela, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Miguel Ángel Muñoz, Angy Fernández o Carmen Conesa, entre otros.

La alcazaba musulmana más antigua

Y del Imperio Romano damos un salto hasta el año 835 para descubrir la alcazaba árabe mandada construir por orden de Abderramán II. Considerada la alcazaba musulmana más antigua de la Península Ibérica, fue concebida como recinto defensivo y administrativo y controlaba el acceso a la ciudad desde el puente romano mejor conservado del mundo.

La alcazaba controlaba el acceso a la ciudad desde el puente romano mejor conservado del mundo. / D.R.

Esta fortaleza emplea gran cantidad de elementos romanos y visigodos como sillares de granito, pilastras o capiteles que se incorporaron a los muros, los accesos e, incluso, al aljibe, una joya y construcción única en la Península Ibérica. Esta gran cisterna me deja sin palabras. Con una capacidad de sesenta metros cúbicos, el agua se ve cristalina y con pececillos nadando. Se encuentra adosada al dique romano, que es desde donde se filtraba el agua del Guadiana. También resultan imponentes los dos accesos, uno de entrada y otro de salida, ideados para facilitar el acceso a los animales de carga.

La joya de Moneo

Seguimos con los platos fuertes que ofrece Mérida (más allá de su exquisita gastronomía, que dejamos para otra ocasión) y nos acercamos al Museo Nacional de Arte Romano, que, además, este 2026 celebra el 40 aniversario de su actual sede, inaugurada el 19 de septiembre de 1986 y diseñada por el arquitecto Rafael Moneo.

El edificio es, sin lugar a dudas, una de las primeras obras maestras del navarro, marcando, además, un periodo muy fructífero en la producción arquitectónica española. El principal objetivo del arquitecto de Tudela fue que el museo tuviera impronta romana, siendo ya una obra de arte en sí mismo gracias al uso del arco de medio punto y el empleo de ladrillo y hormigón. Y, entre las joyas que alberga, me quedo con la cabeza de Augusto velado, cubierta por una toga y representando el poder del Imperio.

El Museo Nacional de Arte Romano celebra este 2026 el 40 aniversario de su actual sede. / D.R.

Artesanía emeritense: Terracota Mérida

La siguiente parada me lleva a entrar en contacto con la artesanía emeritense. En la misma calle que el edificio de Moneo, la de José Ramón Mélida, descubro Terracota Mérida, tienda y taller de cerámica de los hermanos Pérez Vinagre. Son la tercera generación de artesanos que ha seguido con la tradición familiar, pero han sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Piezas de Terracota Mérida, de los hermanos Pérez Vinagre. / D.R.

En el taller descubrimos piezas del proyecto Ars Fatum, que junto al diseñador Samuel López-Lago, les convirtieron hace una década en finalistas de los Premios Nacionales de Artesanía. También hay botijos, vajillas (muchos cocineros han sucumbido a sus creaciones y las lucen en sus restaurantes), o piezas de la colección 'arqueología del presente', compuesta por un total de 50 obras inspiradas en la cerámica arqueológica, pero con una visión contemporánea.

ILUNION Mérida Palace, ubicado en la plaza de España, es el único hotel de 5 estrellas de la ciudad. / D.R.

Hotel 5 estrellas: ILUNION Mérida Palace

Y, si en Roma el centro neurálgico era el foro romano (aquí te dejo 10 curiosidades muy interesantes), en Mérida, debemos trasladarnos hasta ILUNION Mérida Palace, el único hotel de 5 estrellas de la ciudad. Ubicado en la plaza de España, está formado por dos palacios históricos de los siglos XV y XVI, que constituyen un punto de encuentro tanto para los locales como para los viajeros. Su patio central es un auténtico tesoro, gracias a los azulejos de Juan Ruiz de Luna y su fuente de granito. Y, si miramos con más atención, podemos apreciar en los zócalos algunas escenas de la Reconquista, incluyendo la batalla de Clavijo, así como diversos escudos nobiliarios.

El patio central del ILUNION Mérida Palace es un auténtico tesoro, gracias a los azulejos de Juan Ruiz de Luna. / D.R.

Cuenta el establecimiento con 76 habitaciones, sauna, gimnasio y una piscina solárium en la azotea. Además, es pet friendly y ofrece una oferta gastronómica basada en la cocina extremeña. Pero, más allá de estas instalaciones, lo que de verdad hace especial tanto a este hotel como al resto de los 32 establecimientos de ILUNION Hotels es su política de inclusión y accesibilidad. Es, por ejemplo, la primera empresa española en recibir el Premio de la Ética de la Organización Mundial del Turismo por su labor en turismo accesible, y más de un 60 % de su personal está formado por personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

La escapada llega a su fin, pero me ha permitido disfrutar de una ciudad donde Roma sigue presente gracias a un espectacular conjunto arqueológico, teatro clásico y artesanía tradicional. Y pudiendo conocer el único hotel 5 estrellas de la ciudad, que, además, fomenta un turismo consciente, inclusivo y accesible.