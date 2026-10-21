Los 15 mercadillos de Navidad más bonitos de Europa en 2026: cuándo abren, qué ver y qué probar en cada uno

Los primeros en abrir están en Viena, donde el mercado del palacio de Schönbrunn arranca el 6 de noviembre, y el último en cerrar es el Adviento de Zagreb, que sigue hasta el 7 de enero de 2027. Entre medias, casi todos los grandes mercados navideños de Europa arrancan la última semana de noviembre, coincidiendo con el primer domingo de Adviento, que en 2026 cae el 29 de noviembre. El de Núremberg lo inaugura una joven vestida de Christkind el viernes anterior, y el de Dresde estrena su 592 edición el 25 de noviembre.

Unos cuantos mercados de navidad que ya deberías conocer en Europa. / Istock

La selección mezcla los clásicos centroeuropeos, los que llevan siglos en la misma plaza, con mercados más recientes que se han ganado un sitio por su escenario o su ambiente. Para cada uno se indican las fechas de 2026 cuando los organizadores ya las han publicado, y se avisa cuando todavía no son oficiales. Conviene confirmarlas antes de reservar, porque los horarios cambian en los días festivos, sobre todo el 24, el 25 y el 31 de diciembre.

Los 15 mercadillos de Navidad imprescindibles de Europa en 2026

Christkindelsmärik - Estrasburgo, Francia

Del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2026.

Mercado navideño de Estrasburgo. / Istock

El Christkindelsmärik nació en 1570 por una decisión del Consejo de los XXI de la ciudad, y es el mercado navideño más antiguo de Francia. Estrasburgo se presenta como Capital de la Navidad desde los años noventa, y más de 300 casetas de madera se reparten por las plazas del centro: la plaza Broglie, su emplazamiento histórico, la de la Catedral, la del Château, Petite France o la terraza Rohan. En la plaza Grimmeissen se instala un mercado OFF para creadores independientes. La imagen más reconocible es el Gran Abeto de la plaza Kléber, de unos 30 metros.

Para comer, lo típico son los bredele, las pastas navideñas alsacianas de anís, mantequilla o almendra, el pan de especias y un vaso de vino caliente.

Marchés de Noël de Colmar - Colmar, Francia

Del 23 de noviembre al 29 de diciembre de 2026 (el mercado gastronómico, hasta el 3 de enero de 2027).

Navidad en Colmar, Alsacia. / Istock

Colmar reparte seis mercados por su casco histórico, entre casas de entramado de madera iluminadas: los de los Dominicos, la Antigua Aduana, la plaza Jeanne-d'Arc, el de artesanos del Koïfhus, el gastronómico con noria y el de Petite Venise, pensado para los niños, junto al canal, en la plaza de las Six-Montagnes-Noires, con un buzón gigante de Papá Noel. Desde el 21 de noviembre hay además un Noël Féérique en la plaza Rapp.

Entre las especialidades que se encuentran en sus puestos están la tarte flambée, el kougelhopf, los bredele y el vino caliente.

Christkindlesmarkt - Núremberg, Alemania

Del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2026.

Christkindlesmarkt; Nuremberg, Alemania / Istock / EMI

El Christkindlesmarkt aparece por primera vez en un documento en 1678, y su apertura es un ritual: cada año, el viernes anterior al primer domingo de Adviento, el Christkind, una joven elegida para dos años, lo inaugura con un prólogo solemne. En 2026 será el 27 de noviembre a las 17:30. Ocupa la Hauptmarkt con hasta 180 casetas de techos de tela roja y blanca, junto a la Frauenkirche y la fuente Schöner Brunnen, y la ciudad monta además una Navidad infantil con atracciones históricas y paseos en diligencia. En 2025 recibió más de dos millones de visitas.

Hay que probar el Lebkuchen, el pan de especias de Núremberg, el Früchtebrot, un pan de frutas, y las pequeñas salchichas Rostbratwürste. El recuerdo más típico es un Zwetschgenmännle, una figurita hecha con ciruelas pasas.

Striezelmarkt - Dresde, Alemania

Del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2026.

Striezelmarkt, Dresde, Alemania. / Istock

Es el mercado navideño documentado más antiguo de Alemania: el príncipe elector Federico II le concedió el permiso en 1434. Este año celebra su 592 edición en la plaza Altmarkt, con 216 puestos. En el centro se levanta una pirámide navideña escalonada de 14,61 metros, que figura en el Guinness como la mayor de su tipo en el mundo.

El sábado 5 de diciembre se celebra el Stollenfest, la fiesta del Stollen, el bizcocho navideño de Dresde, con una pieza gigante de más de tres toneladas. El recuerdo que se lleva todo el mundo son los Pflaumentoffel, figuritas hechas con ciruelas pasas.

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht - Breitnau (Selva Negra), Alemania

Del 26 de noviembre al 20 de diciembre de 2026, de jueves a domingo.

Es, posiblemente, el mercado navideño más impresionante del mundo, y está en Alemania / Getty Images

Es el mercado con el escenario más insólito de la lista. Se monta en el fondo del barranco de Ravenna, en el Hofgut Sternen de Breitnau, cerca de Hinterzarten, bajo el viaducto de piedra del ferrocarril del Höllental, de unos 40 metros de altura, que al anochecer se ilumina con colores cambiantes. Unas 40 casetas de madera se alinean a sus pies, y todos los puestos de comida y bebida son de la Selva Negra.

Se prueban la trucha ahumada, el jamón de la Selva Negra, el Schäufele, una paletilla de cerdo, y los aguardientes de fruta de la zona. Aviso importante: solo se entra con entrada comprada en internet, con franja horaria, a 7,50 euros por la tarde y 9,50 por la noche, y las de 2026 ya están agotadas, según la web turística de Hochschwarzwald, aunque pueden reaparecer entradas sueltas en su tienda online. No hay taquilla en el lugar, el aparcamiento también se reserva y en los puestos suele pagarse solo en efectivo, porque la cobertura falla. El 10 de diciembre está reservado a los vecinos de la comarca.

Wiener Christkindlmarkt - Viena, Austria

Del 13 de noviembre al 26 de diciembre de 2026.

Mercadillo de Navidad en Rathausplatz, Viena. / Istock

Viena reúne más de una docena de mercados navideños, y el más grande es el de la Rathausplatz, frente al Ayuntamiento, abierto de 10:00 a 22:00. En 2025 tuvo 96 puestos. En el parque contiguo hay un tiovivo de 12 metros, un trenecito de renos, un recorrido de belenes y una pista de hielo, el Eistraum, que sigue abierta hasta el 6 de enero de 2027. Para alargar la visita, la Freyung acoge un mercado navideño desde 1772, y el del palacio de Schönbrunn abre del 6 de noviembre al 6 de enero.

En los puestos se toma Punsch, el ponche vienés, o vino caliente, y se pican castañas asadas, almendras garrapiñadas y Lebkuchen.

Salzburger Christkindlmarkt - Salzburgo, Austria

Del 19 de noviembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

Salzburger Christkindlmarkt, Austria. / Istock

Se monta entre la plaza de la Catedral y la Residenzplatz, en pleno casco histórico, y sus raíces se remontan a 1491, cuando se celebró el primer Tandlmarkt. Reúne casi un centenar de casetas con juguetes de madera, velas, cerámica, vidrio y figuras talladas, y cada día hay conciertos de metales desde las torres y coros frente a la catedral. Merece la pena cuadrar la visita con sus desfiles tradicionales: el de los Krampus, los diablos que acompañan a San Nicolás, el 5 de diciembre a las 18:30, y el de los Perchten, el 21 de diciembre a las 13:00.

Solo una decena de casetas son de comida. Las especialidades que destaca la oficina de turismo de Salzburgo son las almendras garrapiñadas, los Vanillekipferl, unas pastas de vainilla en forma de media luna, y el ponche de naranja.

Basler Weihnachtsmarkt - Basilea, Suiza

Del 26 de noviembre al 23 de diciembre de 2026.

Basler Weihnachtsmarkt / Istock

Basilea reparte su mercado entre la plaza Barfüsser, alrededor de la iglesia de los Franciscanos, donde se puede hacer una vela, y la Münsterplatz, frente a la catedral, con los puestos bajo un gran árbol decorado. En la Münsterplatz está también el Märliwald, un bosque de cuento para familias con talleres de fundición de estaño, velas, galletas de jengibre y forja, y un teatro de marionetas. Abre todos los días de 11:00 a 20:30. En 2021 fue elegido el mejor mercado navideño de Europa por European Best Destinations, según el cantón de Basilea-Ciudad.

La comida se concentra en la Claraplatz, con platos de queso y embutidos. El dulce de la ciudad son los Basler Läckerli, unas galletas de miel, almendra y fruta confitada, y en Navidad también se venden los Brunsli de chocolate y frutos secos.

Plaisirs d'Hiver - Bruselas, Bélgica

Del 27 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Mercado navideño en Bruselas. / Istock

Plaisirs d'Hiver cumple 25 ediciones y es más un recorrido que un mercado: un itinerario de casetas, atracciones y luces que va de la Grand-Place al Marché aux Poissons, por el centro de la ciudad. En 2025 registró unos 4,3 millones de visitas, según el Ayuntamiento.

Este año sus invitados de honor llegan del Pirineo francés: el Béarn y el País Vasco francés montarán un pueblo vasco-bearnés en la plaza de la Bolsa, con productos y gastronomía de Biarritz, Bayona, San Juan de Luz, Pau y los viñedos del Jurançon. El programa completo se presentará este otoño.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí - Praga, República Checa

Del 28 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Mercadillo navideño de Praga. / Istock

Es el mayor y más visitado de los mercados de Praga, con el Ayuntamiento y su reloj astronómico, la iglesia de Týn y un gran árbol iluminado alrededor. Sus puestos venden adornos de vidrio y de paja, belenes de cerámica y madera, juguetes de ganchillo y moldes de galletas, y hay programa diario de música y folclore. Abre de 10:00 a 22:00, y los puestos de comida, hasta medianoche.

Para entrar en calor se toma svařák, el vino caliente checo, o chocolate, junto con las especialidades de temporada de sus puestos de comida.

Advent Bazilika - Budapest, Hungría

Del 13 de noviembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

Mercado navideño de Budapest. / Istock / Kondoros Eva Katalin

Se instala frente a la basílica de San Esteban, con casi un centenar de artesanos húngaros, y en su última edición proyectó cada tarde, desde las 17:30 y cada media hora, un espectáculo de luz sobre la fachada del templo. Fue votado el mercado navideño más bonito de Europa en 2020, 2022, 2023 y 2024, según su propia web. A pocas calles, el Vörösmarty Classic Xmas abre las mismas fechas, hasta el 31 de diciembre, y convierte la estatua del poeta Vörösmarty en una gran bola de nieve.

La lista de lo que hay que probar es larga: el kürtőskalács, un bizcocho enrollado en un rodillo y asado sobre brasas, el lángos, una masa frita con ajo, nata agria y queso, el töltött káposzta, rollos de col rellenos, el bejgli de nuez o amapola y el forralt bor, el vino caliente húngaro.

Jarmark Bożonarodzeniowy - Cracovia, Polonia

Del 27 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Jarmark Bożonarodzeniowy en Cracovia, Polonia. / Istock / andrey danilovich

Ocupa la Rynek Główny, una de las mayores plazas medievales de Europa, alrededor de la lonja de los Paños, la Sukiennice, y con la basílica de Santa María, desde cuya torre suena cada hora el toque de trompeta, el hejnał. El 3 de diciembre se celebra en la plaza el concurso de szopki, los belenes cracovianos, una tradición incluida en la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, y del 9 de diciembre al 28 de febrero se exponen en el palacio Krzysztofory.

Se come oscypek, el queso ahumado de oveja de los Tatras, a la plancha y con mermelada de arándanos, pierogi, kiełbasa a la parrilla y grzaniec, el vino caliente polaco.

Advent u Zagrebu - Zagreb, Croacia

Del 28 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

Mercado de Navidad de Zagreb. / Istock / Bjanka Kadic

European Best Destinations lo eligió mejor mercado navideño de Europa tres años seguidos, en 2016, 2017 y 2018, el máximo que permite su votación. Se extiende por varias plazas a la vez, de la plaza Ban Jelačić a la plaza Europa y la de Eugen Kvaternik, y sube a la Ciudad Alta, con puestos en el mirador de Plato Gradec y a ambos lados del paseo Strossmayer. Varios barrios, de Trešnjevka a Sesvete o Novi Zagreb, montan además el suyo.

Hay que probar las fritule, buñuelitos espolvoreados con azúcar, el kuhano vino, el vino caliente con canela y clavo, las salchichas caseras y los štrukli, una masa horneada rellena de requesón y nata.

Jul i Tivoli - Copenhague, Dinamarca

Del 13 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Navidad en Copenhague. / Istock / Arjan de Jager

La Navidad en el Tivoli, el parque de atracciones del centro de Copenhague, combina mercado y parque, con más de 70.000 adornos navideños, miles de luces alimentadas solo con energía renovable, una pista de patinaje, todas las atracciones abiertas, la casa de Papá Noel y un tren de los elfos. Aquí, a diferencia de los mercados en la calle, se paga entrada: 210 coronas danesas para adultos y niños desde 8 años, aunque el precio varía según el día.

Sus casetas nevadas venden galletas de jengibre, bocadillos de cerdo asado y regalos personalizados.

Tallinna Jõuluturg - Tallin, Estonia

Del 20 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Mercado navideño de Tallín. / Istock

Se monta en la plaza del Ayuntamiento, rodeada de casas de comerciantes góticas y presidida por la torre del Ayuntamiento con la veleta del Viejo Tomás. Según la tradición local, en 1441 la Hermandad de las Cabezas Negras levantó aquí el primer árbol de Navidad público, algo que Riga, la capital letona, le discute. El árbol se enciende el 21 de noviembre a las 18:00, y la entrada es libre.

Lo típico es la verivorst, la morcilla estonia, con chucrut y patatas, las piparkoogid, galletas de jengibre, y el glögi, del que se sirven más de doce variedades, junto con el hipocrás, un vino especiado de origen medieval.

El mercado de Núremberg ha servido de modelo a otros fuera de Europa, entre ellos el Christkindlmarket de Chicago.