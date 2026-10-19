Este es el parque temático que Singapur prefiere que no veas: torturas, un inquietante pasadizo subterráneo y mil estatuillas que te llevarán directo al infierno

El calor denso y pegajoso del Sudeste Asiático me abraza a modo de recibimiento. Un “te he echado de menos” que me acompaña mientras recupero algunos de los lugares que descubrí hace años, cuando Singapur fue mi hogar. El sol de un agosto sin monzón quema sobre las colinas de Pasir Panjang. Ni siquiera la sombra de imponentes rascacielos, centros comerciales laberínticos y jardines futuristas parece proyectarse en este rincón donde, sorprendentemente, no se ven colas de turistas. No hay marcha atrás, me decido a entrar, una vez más, en el extraño infierno de Singapur.

Guardaba el recuerdo espeluznante y, a la vez, curioso de Haw Par Villa, una de mis primeras visitas cuando me mudé a la ciudad. Las imágenes se habían deformado con el tiempo y tenía una necesidad impetuosa de volver. Así que allí estaba, bajo un silencio sepulcral tan solo irrumpido por el graznido de un koel asiático elevándose hasta alcanzar el éxtasis.

Entre el arte, la mitología china y un leve toque de pesadilla: bienvenidos al jardín más surrealista de Singapur / istock

A mi alrededor, varias criaturas de colores estridentes y mirada desorbitada me alejan de las estampas más icónicas de la Suiza de Asia para conducirme, por una boca de piedra, hacia los tormentos más atroces del más allá. Un paisaje de pesadilla donde un hombre puede ser cortado por la mitad mientras varias personas esperan el turno de su destino ante diez tribunales.

¿Qué ocurre cuando mueres?

Haw Par Villa trata de dar respuesta a esta pregunta. De hecho, el parque cultural y religioso no nació con la intención de asustar, sino para enseñar cómo vivir y no temerle a la muerte.

Todo empezó con la historia de los hermanos Aw Boon Haw y Aw Boon Par. Los empresarios, nacidos en la actual Myanmar, se hicieron con una enorme fortuna perfeccionando una fórmula herbolaria creada por su padre y comercializada como Tiger Balm. Sí, el ungüento medicinal más famoso de Asia.

Boon Haw compró un terreno con vistas al estrecho de Singapur en 1935 como regalo para su hermano, pero el jardín familiar no tardó en encontrar una finalidad brillante, la de ejercer como valla publicitaria y escuela de valores taoístas y confucianos, con el fin de educar a una población mayoritariamente analfabeta.

Haw Par Villa restaca las leyendas chinas. / Istock

Durante décadas, antes de que adquiriera el nombre de los hermanos, el parque se llamó Tiger Balm Gardens y llegó a exhibir numerosas esculturas dedicadas a la mitología, la literatura y las leyendas chinas. Historias de castigo, tentación, justicia, fidelidad, honestidad, abuso de poder, monstruos y dioses trataban de acercar al público la cultura china y sus valores, pero, además, el espacio funcionaba como la mejor publicidad para el bálsamo. Un anuncio transformado en parque mitológico, que adquirió su terrible aspecto actual cuando Aw Boon Haw, tras la Segunda Guerra Mundial, reformó los jardines y los llenó de nuevas esculturas. En 1985, la oficina de turismo de Singapur asumió su gestión.

En sus 8,5 hectáreas destaca un espacio dedicado a los Diez Tribunales del Infierno, cada uno enfocado a determinadas faltas y castigos. Un recorrido macabro que ha sido el culpable de que gran parte de la población local siga teniendo pesadillas al recordar las excursiones de su infancia. Los demonios tienen rostros exagerados y las imágenes muestran torturas sin tapujos. La lección estaba clara: tus actos tienen consecuencias.

Esta especie de manual de la buena conducta es una bajada vertiginosa al inframundo para, posteriormente, subir de golpe y explorar cómo las diferentes religiones han imaginado la muerte y la vida en el más allá. Pero también sirve para mezclarse con leyendas como la de la “Serpiente Blanca”, que cuenta cómo una serpiente puede adoptar forma humana y enamorarse de un mortal.

¿Un parque que te enseña qué pasa si te portas mal? / Istock / KHALED ELADAWY

Además, entre 1990 y 2001, momento en que el recinto se privatizó, hubo un dragón de 60 metros que aproximó a Haw Par Villa a un complejo temático convencional, con atracciones y efectos especiales. En su interior se mostraban escenas relacionadas con los Diez Tribunales del Infierno. Finalmente desapareció y la entrada se hizo gratuita de nuevo.

Cómo llegar a Haw Par Villa

Curiosamente, para viajar al infierno no es necesario internarse en la selva del país. Tan solo habrá que salir por la boca de metro de Haw Par Villa, en la Circle Line, tras unos veinte minutos de trayecto desde del centro de la ciudad.

Ante sus puertas hay que tener mucho cuidado, pues las leyendas urbanas dicen que las estatuas cambian de postura de un día para otro y que el parque es un portal hacia el inframundo, especialmente durante el mes de los fantasmas hambrientos del calendario lunar chino, celebrado habitualmente entre agosto y septiembre para honrar a los espíritus de los difuntos.