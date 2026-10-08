El hervidero cultural europeo que tienes que visitar este otoño: 7 paradas imprescindibles

A medida que los días se acortan, una hipnótica luz ambarina envuelve los rincones de Flandes, la misma que Jan van Eyck inmortalizó en sus lienzos. La región se convierte en este momento del año en una irrechazable invitación a dejarse empapar por su efervescencia cultural. ¿Y qué mejor que hacerlo a golpe de pedal? Una estupenda forma de conquistar todos los atractivos artísticos que guardan las localidades flamencas. Por si fuera poco, la región ofrece múltiples opciones para disfrutar del destino sin barreras, tanto en el transporte como en rutas ciclistas, museos y experiencias de patrimonio histórico y gastronómicas.

Aunque en Flandes las distancias son cortas, las capas artísticas son infinitas. Cada ciudad despliega un extenso abanico de museos y espacios culturales con agendas imparables. Sin embargo, para captar el alma estética de otoño es recomendable pasar al menos una noche en cada una de sus ciudades.

El capitel del Ayuntamiento de Bruselas / Piet De Kersgieter

Primera parada: Bruselas, la puerta de entrada

La inmersión artística comienza en el centro cultural BOZAR de Bruselas, que este otoño presenta una esperada retrospectiva dedicada al pintor expresionista Jean Brusselmans con una muestra de 120 obras que rescatan su característica sobriedad geométrica. Es el mejor preámbulo antes de alquilar una bicicleta y adentrarse en la maravillosa red de carriles que conecta Flandes.

Design Museum Ghent / Filip Dujardin for Design Museum Gent

Gante, la gran reapertura del otoño

Perderse por las calles de Gante es adentrarse en un hervidero de creatividad. Después de cuatro años de renovación, que han servido para conectar edificios históricos con una arquitectura moderna caracterizada por la sostenibilidad y circularidad, este 3 de octubre reabre uno de sus grandes museos, el Design Museum Gent, con una exposición sobre el papel del diseño en la sociedad. Asimismo, resulta indispensable conocer el mundo de la pintora impresionista Jenny Montigny en el Museo de Bellas Artes, MSK. También en Gante, el diseño sale de los museos y se cuela por todos los rincones de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando la iluminación nocturna de la urbe invita a dormir frente al río Lys.

Museum Snijders & Rockoxhuis en Amberes / Erwin Donvil

Amberes, cosiendo un viaje 500 años atrás en el tiempo

Hacia el norte, Amberes rompe las reglas del tiempo entrelazando el siglo XVI con la moda contemporánea. La intimidad de la Casa Snijders & Rockox acoge una muestra inédita sobre la familia de pintores del Renacimiento Van Hemessen. La elegancia de la ciudad portuaria continúa en el MoMu con una exposición dedicada a los Seis de Amberes, los diseñadores que cambiaron la alta costura a nivel mundial. Tras un reconfortante almuerzo a base de stoverij, un delicioso estofado cocinado a fuego lento con cerveza negra, puede resultar interesante pedalear hasta el histórico Túnel de Santa Ana para cruzar bajo el río Escalda y contemplar la catedral gótica al atardecer.

Abdij van Park, en Lovaina / Jan Crab

Lovaina, una joya histórica restaurada

El viaje va ganando fuerza entre las animadas tabernas universitarias de Lovaina. En la ciudad, la Abadía del Parque festeja su reciente restauración con una muestra en la que 25 artistas contemporáneos dialogan con el patrimonio. Al amanecer, pasear por el Gran Beaterio medieval es excusa suficiente para visitar esta joya monumental de Flandes que es Patrimonio de la Humanidad.

Plaza Jan van Eyck de Brujas / Jan D’Hondt/Toerisme Brugge

Brujas: arte moderno a la carta

Al llegar a Brujas, el otoño guía los pasos hacia lugares en los que arroparse con el misticismo, como la iglesia de Jerusalén, pero también para sumergirse en un diálogo fluido y sorprendente entre la antigüedad y la modernidad en el nuevo centro de arte BRUSK. Pernoctar en Brujas permite caminar por el muelle de los Espejos bajo esa aura que inspiró a pintores y poetas.

Beguinaje de Santa Isabel, en Cotrique / Bas Bogaerts

Cotrique: donde vive el diseño

No muy lejos, Cortrique, reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa, muestra cómo el diseño moderno convive con estructuras históricas, siendo su espacio Abby el mejor ejemplo de ello, con la exposición After Nature, que conecta las obras del pintor Roelant Savery con artistas actuales para reflexionar sobre los ecosistemas.

La plaza central de Malinas / Milo Profi

La guinda del pastel en un itinerario cultural: gastronomía en Malinas

El viaje culmina en Malinas, la antigua capital de los Países Bajos borgoñones. El museo Hof van Busleyden propone un sorprendente viaje culinario a través de las mesas de los siglos XV y XVI. Y así, alrededor del mantel, Flandes demuestra que tiene todos los ingredientes para sellar una fascinante inmersión cultural.

Precisamente, esa cultura del banquete que el Hof van Busleyden rescata en sus salas, es el hilo conductor de todo recorrido por Flandes. Viajar por estas ciudades durante los meses otoñales es asistir a la pausa y en confort de una buena mesa para seguir convirtiendo el patrimonio en una vivencia cercana. Al cruzar las puertas de madera de los bruine cafes, el visitante encuentra cartas volcadas en productos de la tierra, como las endivias caramelizadas o las setas silvestres salteadas con mantequilla. Pero también es un buen momento para entregarse a reconfortantes guisos como el Mechelse Koekoek, el ave autóctona de Malinas que se cocina a fuego lento con la cerveza favorita del emperador Carlos V. Asimismo, los obradores de los maestros chocolateros en Brujas o Gante, muestran el mimo por el producto local, infusionado el cacao con cardamomo, pimienta o sal marina.

Al final de la jornada, siempre resulta recomendable quedarse a dormir en un hotel boutique ubicado en un antiguo convento o en una casa señorial frente a un canal para romper por completo con el hechizo del turismo masivo y disfrutar casi en soledad de todos estos rincones. Porque Flandes en otoño no ofrece un simple recorrido monumental, sino un enorme lienzo de cultura, experiencias y gastronomía que descubrir a golpe de pedal.

Más información en visitflanders.com.