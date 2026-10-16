Es uno de los destinos de moda de Europa en noviembre y es "barato a ojos del turista": alojamientos desde 15 euros y menú del día por apenas 10 euros

Hay ciudades que no buscan llamar la atención de los viajeros, pero que se convierten en el mejor destino para los que no quieren gastar demasiado dinero. Viajar por Europa siempre es una muy buena opción cuando entra la temporada de otoño, puesto que hay destinos de ensueño en el que se puede hacer una escapada barata a ojos del turista. Si lo que buscas es huir del frío extremo, las islas maltesas son el secreto mejor guardado para este noviembre, sin duda el destino de moda de toda Europa y la mejor opción si buscas algo aceptable al mejor precio posible.

Aquí encontrarás alojamientos desde 15 euros y menús de medio día por apenas 10 euros, una alternativa bastante asequible para aquellas familias que no se pueden permitir costes demasiado elevados. Pero no solo es un gran destino por lo barato que es, que también, sino que Malta es de esas islas que te enamoran y te harán querer saber más sobre su rica historia de más de 7000 años y por ser un importante plato de turismo y de cine como en las famosas películas: Ágora de Amenábar o Popeye en 1980.

Malta - Destino de viaje por el Mediterráneo / Istock / estivillml

Los mejores servicios a precios inimaginables

En noviembre es una de las mejores épocas para viajar, ya que los precios bajan de manera drástica y los alojamientos compartidos se vuelven en una de las mejores opciones para los turistas. Las zonas más recomendadas y baratas son la de San Julián y Silema, donde encontrarás verdaderos chollos como el Bookarest Hotel Malta, un sitio muy céntrico y moderno para pasar la noche por tan solo 15 euros. Otro que te recomendamos por si eres de mirar más de una opción es el Marco Polo Hostel Malta, perfecto para mochileros cuyo precio asciende hasta un total de 26 euros según el tipo de habitación que desees, todo un acierto asegurado.

Vista de San Julián, Malta / Istock / GEORGIOS TSICHLIS

Si eres de los que te encanta comer, pero tampoco te quieres gastar una millonada todos los días, lo bueno de Malta es la buena gastronomía que tiene y encima a uno de los mejores precios como es el caso del il Boccone, un pequeño local cerca de La Veleta donde podrás probar su increíble frita maltesa o sus sándwiches gourmet que te llenarán por completos con tan solo 9 euros. Muy cerca, también está el Italo Malta, que te ofrece un almuerzo de trabajo que incluye primer plato, plato principal con guarnición, bebida y postre por unos 13 € en total.

Malta - Destino de viaje por el Mediterráneo / Istock / estivillml

7000 años de historia y tres patrimonios de la Humanidad

La ciudad de La Valeta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y fundada por los Caballeros de la Orden de San Juan, una de las áreas más importantes y con más historia del mundo. Toda la capital es un monumento gracias a sus calles estrechas barrocas y sus baluartes dorados de piedra frente al mar. Dentro de ella destaca su gran secreto oculto, la Concatedral de San Juan, una fortaleza donde su interior está cubierto de oro, mármoles labrados y tiene la icónica pintura de La decapitación de San Juan Bautista de Caravaggio.

Paisaje costero en Hagar Qim y Mnajdra, Malta / Istock / JULIAN74

Otro de los Patrimonios que alberga estas islas se encuentra en la localidad de Paola. Hablamos del Hipogeo de Ħal Saflieni, el único templo subterráneo prehistórico conocido en todo el mundo y excavado directamente en la roca caliza alrededor del 4000 al 2500 a.C. que funcionó como santuario y necrópolis para más de 7000 personas. Por último e igual de importante, están los Templos Megalíticos de Malta, que agrupa siete templos prehistóricos repartidos entre las islas de Malta y Gozo. Los que más destacan son Ħaġar Qim junto con el megalito más grande de Malta, una piedra que pesa unas 57 toneladas; y Mnajdra, situada en un acantilado espectacular frente al islote de Filfla.