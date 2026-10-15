La ruta ideal perfecta para recorrer Países Bajos en bicicleta: canales infinitos, pueblos medievales donde demostrar si eres bruja y molinos batiendo el viento

El camino avanza junto a un canal sobre el que se bañan varios sauces llorones. A lo lejos, un molino marca un horizonte donde el cielo azul se recuesta sobre campos de un verdor infinito. Después aparece otro molino. Y otro más…

Este idílico paisaje fue perfilado durante siglos por los neerlandeses, quienes, mediante diques y canales, ganaron terreno al mar dando así forma a su historia. Una historia que hoy se puede explorar sobre una bicicleta en una emocionante ruta de fin de semana. ¿Comenzamos?

SÁBADO: Un itinerario desde Róterdam

Amanecemos en Róterdam, una urbe moderna y vertical que se aleja de las imágenes tradicionales del país. La noche anterior, un tren directo desde el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol nos trasladó en menos de una hora hasta la reina del Mosa para descansar plácidamente en The Usual, un céntrico alojamiento que aboga por el diseño ecológico gracias a sus espacios llenos de luz decorados con estupendos toques contemporáneos. Es el lugar perfecto para tomar fuerzas antes de emprender nuestra ruta.

Lo primero que tendremos que hacer es alquilar una bicicleta eléctrica. En establecimientos como See Rotterdam proporcionan toda la indumentaria necesaria para esta aventura, sin olvidar el cargador para la batería de la bici. Con nuestro transporte preparado, la primera parada puede ser Fenix, el nuevo museo de migración alojado en un histórico almacén portuario de 1923 que perteneció a la Holland America Line. Como no podía ser de otra forma, desde este edificio zarparon más de tres millones de emigrantes europeos con destino Estados Unidos y Canadá en busca de un futuro mejor.

La impresionante estructura Tornado del Museo FENIX es una de las últimas incorporaciones arquitectónicas de Róterdam. / Istock

Después de realizar un recorrido por las calles y puentes de la vibrante península de Katendrecht, toca poner rumbo a los atractivos arquitectónicos más reconocibles de Róterdam, las Casas Cubo del célebre Piet Blom y el moderno mercado Markthal. Bajo su impresionante cubierta acristalada y decorada con un enorme fresco de frutas y verduras se pueden degustar algunas especialidades locales.

Antes de cambiar de destino, haremos otra interesante parada frente al mural artístico “Make life great again”, situado en la calle Sophoclesstraat 4. La colosal obra tridimensional realizada por el premiado artista madrileño Sfhir sitúa el abrazo como el símbolo universal de la paz y una de las formas más puras de expresar amor y conexión.

Desde el muelle ubicado bajo el Puente de Erasmo tomaremos la línea 21 de waterbus con dirección Kinderdijk, embarcando junto a la bicicleta. Con una duración de alrededor de media hora, el trayecto supondrá una estupenda inmersión en el paisaje que nos espera durante las próximas horas. Al bajar del barco, la emoción se acelera mientras empezamos a pedalear hacia los 19 molinos de Kinderdijk. Construidos en el siglo XVIII para mantener seco el pólder de Alblasserwaard, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997. Conviene entrar en el molino-museo Museummolen Nederwaard para explorar sus entrañas. Las pequeñas salas de madera, comunicadas por estrechas escaleras, ascienden hasta su maquinaria, mientras cuentan el pasado de las familias que vivieron y trabajaron aquí.

Tras la visita da comienzo uno de los tramos más bellos del itinerario, con canales a ambos lados del camino que dan paso a verdes praderas en las que pastan vacas. En 19 kilómetros, que se realizan en aproximadamente una hora de pedaleo, aparecerá Nieuwport, una pequeña ciudad fortificada del siglo XVII que conserva intacta sus murallas en forma de estrella a orillas del río Lek. Desde este punto habrá que cruzar el río en ferry hacia Schoonhoven, con la bicicleta a bordo. Son apenas unos minutos de trayecto que nos dejarán en la conocida como “Ciudad de la Plata” debido a la tradición de plateros que se remonta a siglos atrás. En sus calles abundan los pequeños talleres y comercios dedicados al metal precioso desde el siglo XIV.

Nieuwpoort es una de las paradas imprescindibles en un recorrido en bicicleta por Países Bajos / Istock

Otra hora más a dos ruedas nos llevará a Gouda, el destino final de nuestro día. Este tramo transcurre siguiendo el curso del Vlist y atravesando nuevos parajes donde los molinos también son los grandes protagonistas.

Al anochecer, la plaza Markt, dominada por el Ayuntamiento, será el escenario idóneo para comenzar a tomarle el pulso a Gouda. Para la cena decidimos dejarnos seducir por el ambiente industrial de Lichfabriek, un restaurante alojado en la estructura de una central eléctrica del siglo XIX. Con cierto aire de loft neoyorquino y techos inmensos que regalan vistas al canal Gouwe, el establecimiento ofrece cocina contemporánea que acompañar con cervezas locales.

Compartiendo recinto histórico se encuentra nuestro alojamiento de la noche, City Hotel Gouda, un excelente refugio de cuatro estrellas que destaca por sus espacios de diseño moderno aderezados con guiños al patrimonio local.

DOMINGO: Qué ver en Gouda más allá del queso

Después de un reconfortante descanso y un contundente desayuno, que incluye panes y quesos de la región, toca adentrarse en la historia de la ciudad de la mano de su producto estrella. Para ello nos dirigiremos a Gouda Cheese Experience, un espacio que ofrece una visita interactiva diseñada para mostrar cómo se produce y comercializa este símbolo mundial. Un divertido juego de pistas motiva a los viajeros a conseguir un diploma, el broche perfecto tras realizar una cata guiada. La experiencia quesera se completa en la Weigh House, la casa donde antiguamente se pesaban los quesos después de su venta.

Otro de los productos icónicos de Gouda es el stroopwafel. Vendida en diferentes formatos a lo largo y ancho de todo el país, esta especie de barquillo relleno de sirope nació aquí en 1810 como una genialidad de los panaderos para aprovechar las migas sobrantes.

Con un queso y una caja de stroopwafels bajo el brazo, es hora de descubrir las calles que rodean la iglesia de Sint-Janskerk, famosa por sus 72 vidrieras realizadas en el siglo XVI. También merece la pena buscar el jardín del Museo Gouda, tomar un café en el patio del Weehuis Hotel, perteneciente al prestigioso sello Relais & Châteaux y caminar junto al canal Gouwe, entre las riberas de Hoge y Lage Gouwe, donde se pueden ver los antiguos bancos de pescado donde se vendía el pescado fresco.

Gouda, conocida por sus deliciosos quesos, ofrece un sinfín de atractivos / Istock

Llega el instante de subir a la bicicleta para continuar nuestra ruta hacia el norte siguiendo el Lange Linschotel en un práctico carril ciclista que discurre junto a la carretera. Oudewater aguarda 14 kilómetros después. La pequeña ciudad medieval está atravesada por un conjunto de canales flanqueados por casas levantadas entre los siglos XV y XVII. En una de ellas se encuentra la Heksenwaag, una báscula de brujas que durante el siglo XVI sirvió para probar si las personas que pasaban por ella eran brujas. La creencia popular sostenía que una bruja pesaba menos de lo normal, puesto que podía volar. Esta báscula salvó a numerosas personas de la quema en la hoguera gracias a un privilegio concedido por el emperador Carlos V que aquí demostraba su inocencia mediante un certificado.

Empieza a atardecer y, de vuelta en Gouda, se hace necesario decidir si prolongamos la aventura sobre dos ruedas hasta Róterdam o, por el contrario, tomamos un tren para devolver las bicicletas a tiempo y de una forma cómoda. Sea como fuere, después de dos días recorriendo Holanda a golpe de pedal, una cosa tenemos clara, las bucólicas postales de canales y molinos se descubren mejor cuando el agua marca el camino.