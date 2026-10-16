Vardzia, la ciudad secreta excavada en una cueva en Georgia que nació del grito de una niña

La carretera zigzaguea siguiendo el curso del río Mtkvari. Las montañas recortan el horizonte perfilando el camino mientras vigilan la frontera con Turquía. Al otro lado de la ventanilla vislumbro la silueta desafiante de la fortaleza Khertvsi asomándose sin vértigo al abismo del valle. Una curva más y… De pronto aparece una enorme cicatriz en el macizo. Vardzia se despliega ante mis ojos. Probablemente era el punto que más deseaba conocer en Georgia, y aquí estoy al fin, ante las oscuras bocas de túneles que perforan este titán pétreo de la desconocida y mágica región georgiana de Samtskhe-Javakheti, ubicada al sur del país.

Antes de emprender el camino de subida desde el fondo del valle, me froto los ojos incrédula, tratando de reconstruir mentalmente la vida cotidiana en una urbe subterránea de tal magnitud.

El complejo comenzó a construirse como refugio defensivo a mediados del siglo XII por orden del rey Giorgi III, ya que el territorio era una isla cristiana cercada por potencias islámicas en continua expansión. Tras su muerte, su hija Tamar continuaría el proyecto, llegando a convertirlo, además, en un gran centro religioso. Precisamente sería Tamar quien protagonizará la historia más fascinante de esta fortaleza excavada para esconder a toda una población de los imperios que buscaban devorar el Cáucaso.

¿Por qué se llama Vardzia?

Giorgi III no tuvo herederos varones. En el siglo XII este hecho equivalía a abrir las puertas a una posible guerra civil. La estricta ley georgiana nunca había contemplado la posibilidad de que reinara una mujer en solitario. Con el fin de blindar el trono, el monarca tomó la decisión de sentar a su lado a Tamar cuando tan solo tenía 12 años, forzando un correinado que cambiaría el destino del territorio.

Caminar por los túneles secretos de Vardzia es comprender cómo se defendía una de las culturas más resistentes del Cáucaso. / Istock

Fue precisamente en aquellos primeros años de aprendizaje cuando Tamar empezó a unirse a las grandes expediciones de caza de la corte. La leyenda cuenta que, durante una de ellas, la niña se perdió jugando entre los recovecos de la montaña. Tras horas de angustia por su búsqueda, Tamar respondió a los gritos de alarma de sus guardianes con un: “Aq var, dzia!”, que viene a traducirse como “Aquí estoy, tío”.

La curiosa anécdota acabaría sellando, años más tarde, la historia de este escondite de piedra hecho para ocultarse del enemigo. Pero la leyenda resulta aún más llamativa si tenemos en cuenta que la protagonizó la soberana más célebre de la Georgia medieval. Tamar gobernó entre 1184 y 1213, año en que falleció, un periodo de oro para la región, tanto política como culturalmente.

Cómo visitar Vardzia

La ciudad-cueva contaba con más de 3.000 estancias distribuidas en trece pisos entre los que se repartían panaderías, establos, iglesias, farmacias, viviendas, bibliotecas,… Todo conectado con un sistema de riego para distribuir agua potable por medio de canales de arcilla y hacerla absolutamente autosuficiente.

En la actualidad tan solo es posible recorrer una sexta parte de la estructura original. Hay tramos al aire libre, estrechos pasadizos y escaleras excavadas en la roca que conducen a plataformas donde atisbar aquella vida alejada de todo.

Caminando por sus galerías es fácil percibir cómo la montaña fue rebanada de manera perfecta dejando ver lo que ocultaban en su interior. Sucedió en 1283, cuando un terremoto sacudió este terreno llevándose por delante parte de la fachada de Vardzia y provocando grandes daños en todo el complejo. No obstante, Vardzia se negó a morir y subsistió como monasterio fortificado hasta que las tropas del persa Shah Tahmasp I y, más tarde, los otomanos, saquearon el lugar. La sucesión de guerras e invasiones terminarían por dejarlo en el olvido hasta que, en 1938, fue desempolvada por los soviéticos como Reserva Histórica y Cultural.

En el centro del complejo se alza la iglesia de la Dormición de la Virgen, vestida aún con frescos en los que destaca la representación de Tamar junto a su padre. Desde las cavidades más elevadas se obtienen unas vistas espectaculares del valle horadado por el Mtkvari.

Aunque una de las mayores sorpresas es descubrir que el acantilado también custodiaba vino en sus entrañas. Georgia se enorgullece de tener la tradición vitivinícola más antigua del mundo, originada hace más de 8.000 años, y las rocas de Vardzia eran propicias para mantener el vino. El ritual consistía en elaborar y envejecer el vino en kvreris, enormes vasijas de barro enterradas en el suelo.

Trece pisos componían esta fortaleza subterránea construida para proteger a todo un reino. / Istock

El conjunto conforma la Reserva Museo Histórico-Arquitectónica de Vardzia y continúa siendo un sitio de gran interés religioso debido a su tradición monástica, recuperada tras la caída del comunismo por un pequeño grupo de monjes ortodoxos. De hecho, durante el recorrido es fácil cruzarse con alguno.

El área de Vardzia junto a la cercana fortaleza de Khertvisi son parte de la Lista Indicativa de la UNESCO para convertirse en Patrimonio de la Humanidad.

La mejor opción para llegar a Vardzia es tomar como base la ciudad de Akhaltsikhe, donde es posible alojarse a la sombra de su castillo. Por otro lado, la localidad balnearia de Borjomi es un refugio perfecto para explorar el sur de Georgia y descubrir todos los secretos de esta región detenida en el tiempo.