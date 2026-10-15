La alternativa a Tromsø para buscar auroras boreales: una ciudad ártica con una catedral inspirada en las luces del norte

En Alta, al norte de Noruega, una catedral de formas curvas lleva al centro de la ciudad el movimiento de las luces del norte. Las auroras tienen aquí hasta su propia arquitectura. A orillas de un fiordo y cerca de la meseta de Finnmarksvidda, esta localidad ofrece una alternativa a Tromsø para quienes sueñan con viajar a Noruega : noches pendientes del cielo, historia grabada en piedra y encuentros con la cultura sami.

La cascada de Orvvosfossen, situada cerca de Gargia, muestra el paisaje más verde y desconocido de Alta durante el verano. / RolfSt / iStock

Alta, la ciudad de Finnmark que propone otra mirada al Ártico noruego

Alta se encuentra en Finnmark, en el extremo septentrional del país. Su posición al fondo del fiordo permite acercarse tanto a la costa como al interior. Frente a los pueblos pesqueros y las montañas junto al mar de las islas Lofoten , aquí el viaje también se adentra en bosques y mesetas. La nieve cambia los recorridos y la cantidad de luz disponible marca el ritmo de cada jornada.

La relación de Alta con las luces del norte tiene una historia científica. A finales del siglo XIX se construyó en el monte Haldde un observatorio para estudiarlas. La curiosidad por las auroras forma parte de la identidad local, mucho antes de que los viajeros empezaran a buscarlas con una cámara preparada.

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Qué descubrir de la catedral de las Auroras Boreales al museo de Alta

Consagrada en 2013, la catedral de las Auroras Boreales se reconoce por su torre en espiral y su revestimiento metálico. Sus curvas evocan las bandas luminosas que atraviesan el cielo. El edificio convierte un fenómeno cambiante en una silueta reconocible, incluso durante el día, cuando se puede observar cómo la luz modifica los reflejos de la fachada.

En Hjemmeluft, el museo de Alta introduce otra forma de mirar este territorio: los grabados rupestres representan animales, embarcaciones y escenas de caza. El conjunto está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Conviene distinguir la visita al museo del recorrido por las rocas: las exposiciones interiores se pueden conocer todo el año; los grabados exteriores se observan durante el periodo libre de nieve y hielo.

La catedral de las Auroras Boreales, uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Alta, iluminada durante el invierno. / mr-fox / iStock

Cuándo y en qué condiciones se pueden ver auroras boreales en Alta

¿Cuándo se pueden ver auroras boreales en Alta? La oscuridad y los cielos despejados son fundamentales para observar auroras. El otoño y el invierno permiten buscarlas; en el norte de Noruega la temporada puede comenzar a finales de agosto y prolongarse hasta finales de marzo. La actividad auroral, las nubes y la iluminación del entorno condicionan cada salida.

Alejarse de las luces urbanas ayuda, y los guías adaptan los recorridos a las previsiones. Como al preparar un viaje por los paisajes de Islandia , conviene dejar margen a la meteorología. Ninguna fecha ni excursión garantiza el avistamiento. Si quieres combinar las salidas nocturnas con otras experiencias en Alta, Club VIAJAR y PANGEA te ayudan a dar forma al viaje.

La alternativa a Tromsø para buscar auroras boreales: una ciudad ártica con una catedral inspirada en las luces del norte / YIGIT YUKSEL

La cultura sami, una historia ligada al territorio del norte

El pueblo sami mantiene una relación histórica con Sápmi, un territorio que abarca zonas de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. En Finnmark, el pastoreo de renos es una de sus expresiones culturales más conocidas. Acercarse a esta cultura implica escuchar a quienes la mantienen viva, conocer sus relatos y descubrir la artesanía tradicional, llamada duodji.

Alta también ocupa un lugar importante en su historia contemporánea. Las protestas contra el proyecto hidroeléctrico del río Alta reunieron a activistas sami y defensores del medioambiente. El vínculo con el paisaje incluye la defensa del territorio, una dimensión que aporta contexto a los encuentros culturales y evita reducirlos a una fotografía con renos.

Un reno camina sobre la nieve en el norte de Noruega, un animal estrechamente relacionado con la cultura y el modo de vida sami. / Sjoerd van der Wal

El fiordo de Alta y los paisajes que merece la pena conocer de día

El fiordo, el río y la meseta de Finnmarksvidda ofrecen motivos para salir antes de la búsqueda nocturna. En invierno se organizan recorridos con raquetas y trineos; en verano, el río permite explorar el paisaje en embarcaciones tradicionales. Cada estación propone experiencias diferentes: elegir un viaje para buscar auroras supone renunciar a la luz continua del sol de medianoche.

Quienes disfrutan de los paisajes de Escocia o los recorridos por las Rocosas canadienses encontrarán aquí otro destino para dedicar tiempo al entorno. El río Alta, sus bosques y el fiordo merecen espacio propio en el viaje, también cuando el cielo permanece cubierto.

Un puente atraviesa el paisaje nevado y las aguas del fiordo de Alta durante el invierno. / mr-fox / iStock

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Alta, surgen preguntas sobre la época, las noches que dedicar a buscar auroras o cómo combinar las visitas. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a ajustar el recorrido a tus intereses. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres, con experiencias y presupuesto adaptados a ti y un equipo que te acompaña.

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