Una de las islas más completas del Mediterráneo: pueblos de colores, murales políticos, torres prehistóricas y calas turquesas

Cerdeña tiene playas de aguas transparentes, pero su verdadera personalidad aparece al combinar el litoral con ciudades amuralladas, yacimientos prehistóricos, pueblos medievales, montañas y tradiciones que todavía siguen vivas. Viajar a Cerdeña permite descubrir una isla tan mediterránea como singular, capaz de recordar por momentos a Córcega y, al mismo tiempo, mantener una identidad completamente propia.

Las murallas y el casco histórico de l’Alguer se iluminan al atardecer frente al Mediterráneo. / Krivinis / iStock

Cerdeña, una isla que no se puede reducir a sus playas

Se puede llegar a Cerdeña en avión a través de sus tres principales aeropuertos. Alghero-Fertilia es la opción más práctica para recorrer el noroeste y visitar l’Alguer, Porto Conte o Stintino; Olbia-Costa Smeralda facilita el acceso al noreste, la Costa Esmeralda y La Maddalena; y Cagliari-Elmas permite comenzar la ruta por el sur de la isla. También es posible viajar por mar: desde Barcelona, Grimaldi Lines conecta con Porto Torres, una alternativa especialmente cómoda para quienes quieren embarcar su propio vehículo. Desde la península italiana también parten ferris hacia puertos como Porto Torres, Olbia y Cagliari. La mejor puerta de entrada dependerá, por tanto, de la zona elegida para iniciar el recorrido.

Cerdeña exige elegir bien la ruta. Sus dimensiones, la orografía y las distancias hacen difícil abarcarla entera en pocos días. El noroeste concentra ciudades históricas, acantilados y vestigios arqueológicos; el noreste reúne algunos de sus paisajes marinos más famosos; el interior descubre una isla montañosa y profundamente tradicional; y el sur combina la vida urbana de Cagliari con playas y antiguas ciudades abiertas al mar.

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L’Alguer, Capo Caccia y el carácter catalán del noroeste

L’Alguer, Alghero en italiano, conserva una relación histórica y cultural muy estrecha con Cataluña. El alguerés, una variante del catalán, continúa presente en la ciudad, en algunos rótulos, en los nombres de las calles y en tradiciones que han sobrevivido durante siglos.

El casco antiguo reúne callejuelas empedradas, pequeñas plazas, iglesias, talleres y bastiones levantados junto al mar. Las murallas ofrecen uno de los paseos más agradables de la ciudad, especialmente cuando la luz del atardecer cae sobre las torres defensivas y el perfil de Capo Caccia aparece en el horizonte.

Las estalactitas y estalagmitas de la Gruta de Neptuno se reflejan en las aguas de su lago interior, bajo los acantilados de Capo Caccia. / María José Cayuela

A pocos kilómetros se encuentra la Gruta de Neptuno, formada durante millones de años y decorada con estalactitas, estalagmitas y un gran lago de agua salada. Se puede llegar por mar desde el puerto de l’Alguer o descendiendo los 654 escalones de la Escala del Cabirol, siempre que las condiciones meteorológicas permitan la visita.

La costa es conocida como la Riviera del Corallo por su vínculo histórico con el coral rojo. En los talleres del casco antiguo todavía se elaboran joyas con este material, convertido en uno de los símbolos culturales y artesanales de la ciudad.

Capo Caccia aparece en el horizonte durante el atardecer contemplado desde las murallas de l’Alguer. / Jon Ingall

Bosa y Castelsardo, dos pueblos para continuar hacia el norte

Desde l’Alguer, la carretera costera que conduce hasta Bosa permite contemplar acantilados, pequeñas calas y un paisaje todavía poco urbanizado. Bosa aparece junto al río Temo, formada por casas de colores que ascienden hacia el castillo de Serravalle, conocido también como castillo de los Malaspina.

Su casco antiguo invita a caminar sin rumbo entre calles estrechas, fachadas coloridas y antiguos talleres. La localidad también está vinculada a la malvasía de Bosa, un vino de producción limitada que forma parte de la identidad de esta zona occidental.

Más al norte, Castelsardo se encarama sobre un promontorio rocoso frente al golfo de Asinara. El entramado medieval asciende hasta el castillo de los Doria entre escaleras, miradores y talleres dedicados a la cestería. Es uno de esos pueblos que demuestran que Cerdeña también se descubre a través de su arquitectura, su artesanía y su vida cotidiana.

Las casas de colores de Bosa se extienden entre el castillo de Serravalle y las orillas del río Temo. / Przemek Szatkowski Fotolingo

Costa Esmeralda y La Maddalena: el otro rostro del norte de Cerdeña

El noreste ofrece una imagen diferente. La Costa Esmeralda es conocida por sus hoteles exclusivos, sus puertos deportivos y sus calas rodeadas de granito y vegetación mediterránea. Porto Cervo representa su vertiente más sofisticada, pero el paisaje cobra mayor protagonismo al alejarse de los núcleos turísticos.

Frente a la costa de Gallura se extiende el archipiélago de La Maddalena, protegido como parque nacional. La isla principal está comunicada por ferry con Palau y sirve como punto de partida para navegar entre pequeñas calas, rocas de granito y aguas de tonalidades turquesas.

Caprera, unida a La Maddalena por un puente, conserva la casa en la que vivió Giuseppe Garibaldi. Spargi, Santa Maria y Budelli completan un escenario marino que conviene recorrer en barco, respetando las restricciones de acceso establecidas para proteger sus espacios más frágiles. Como sucede en otras islas mediterráneas accesibles por ferry, la navegación permite llegar a rincones que desde tierra permanecerían ocultos.

Las islas de Budelli, Razzoli y Santa Maria forman parte del archipiélago de La Maddalena, rodeado de aguas transparentes. / Travel Wild / iStock

Barbagia y Orgosolo: la Cerdeña que se esconde en el interior

Abandonar la costa permite conocer una isla mucho menos evidente. Barbagia es una región montañosa del centro de Cerdeña, vinculada históricamente al pastoreo, la artesanía, las celebraciones populares y una cultura que ha conservado rasgos propios.

Uno de sus lugares más conocidos es Orgosolo, cuyas fachadas están cubiertas por centenares de murales. Las pinturas empezaron a adquirir protagonismo durante la segunda mitad del siglo XX y relatan episodios políticos, luchas sociales, escenas campesinas y aspectos de la vida cotidiana. Pasear por sus calles equivale a recorrer un museo al aire libre que explica la memoria colectiva del territorio.

Muy cerca se extiende el Supramonte, un paisaje de mesetas calcáreas, barrancos y bosques. Esta zona descubre una Cerdeña de montaña que contrasta con las imágenes habituales de playas y clubes náuticos. Aquí adquieren especial importancia el senderismo, las tradiciones pastoriles y una gastronomía ligada al territorio.

Los murales cubren las fachadas y las calles de Orgosolo con escenas relacionadas con la vida rural, la política y la historia. / Flavio Vallenari

Los nuraghi y la civilización más misteriosa de la isla

Cerdeña conserva miles de construcciones nurágicas repartidas por su territorio. Estas torres de piedra, levantadas principalmente durante la Edad del Bronce, constituyen uno de los elementos arqueológicos más característicos de la isla.

Cerca de l’Alguer, el complejo de Palmavera reúne torres y restos de un poblado. La necrópolis de Anghelu Ruju conserva decenas de tumbas excavadas en la roca, conocidas como domus de Janas o casas de las hadas.

En el centro-sur destaca Su Nuraxi de Barumini, el conjunto nurágico más conocido de Cerdeña y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Incluir alguno de estos yacimientos en la ruta permite comprender que la historia de la isla comenzó miles de años antes de sus ciudades medievales.

El complejo nurágico de Palmavera conserva torres, muros y estancias construidos con grandes bloques de piedra. / Laura Zago / iStock

Cagliari y el sur: barrios históricos, lagunas y antiguas ciudades

Cagliari aporta el contrapunto urbano. La capital de Cerdeña se articula alrededor del barrio de Castello, elevado sobre una colina y protegido por antiguas murallas. Sus callejuelas conducen hasta las torres medievales, la catedral de Santa María y diferentes terrazas desde las que se contempla la ciudad.

La playa del Poetto se extiende junto al núcleo urbano, mientras que el parque natural de Molentargius permite observar flamencos en las lagunas situadas entre Cagliari y Quartu Sant’Elena. Esta combinación de patrimonio, mar y naturaleza convierte la capital en una buena base para explorar el sur.

A poca distancia se encuentra Nora, una antigua ciudad de origen fenicio que conserva restos púnicos y romanos frente al Mediterráneo. Hacia el sureste, Villasimius y Costa Rei completan el recorrido con playas, cabos y espacios protegidos. Es otra forma de disfrutar de esas calas mediterráneas que también definen destinos como Menorca, aunque con un paisaje y una historia propios.

Las terrazas y las fachadas históricas rodean la Piazza Carlo Alberto, en el barrio de Castello de Cagliari. / Fabio Michele Capelli

Qué se come y se bebe en Cerdeña

La gastronomía cambia a medida que avanza la ruta. En l’Alguer destacan el pescado, el marisco, la focaccia rellena y la langosta preparada a la catalana. En otras zonas aparecen los culurgiones, pasta rellena típica de Ogliastra; los malloreddus, elaborados con sémola; el porceddu asado; el pan carasau y quesos como el pecorino sardo.

Los vinos también ayudan a entender el territorio. El vermentino está especialmente vinculado a Gallura, mientras que variedades como el cannonau, la vernaccia y la malvasía expresan otras zonas de la isla. Sentarse a la mesa permite pasar de la Cerdeña marinera a la rural sin abandonar su identidad mediterránea.

Elaboración artesanal de culurgiones, la pasta sarda tradicional rellena de patata, queso y menta. / fabiano caddeo / iStock

Cómo organizar un viaje a Cerdeña con Club VIAJAR y PANGEA

Cerdeña es una isla extensa y las distancias pueden condicionar el recorrido. Club VIAJAR y PANGEA permiten diseñar una ruta adaptada a los intereses de cada viajero, escogiendo las regiones que merece la pena combinar y evitando convertir el viaje en una sucesión de largos desplazamientos.

Un asesor especializado puede incorporar alojamientos con encanto, visitas privadas, navegación por La Maddalena, bodegas, yacimientos arqueológicos, experiencias gastronómicas y tiempo libre junto al mar. De esta manera, es posible conocer la isla con calma y adaptar el recorrido al ritmo, los gustos y la época del año elegida.

La costa rocosa cubierta de vegetación de Cerdeña se abre paso entre las aguas transparentes del Mediterráneo. / Travel Wild / iStock

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