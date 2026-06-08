El mejor país para jubilarse es un paraíso en medio del Mediterráneo con miles de kilómetros de costa y 250 días de sol al año: barato y con 20 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad

La revista mensual Internacional Living ha llevado a cabo su Índice Anual de Jubilación Global, un informe que se realiza cada año y se analizan varios factores como el clima, el coste de vida y la vivienda para decidir cuál de todos es el mejor país para jubilarse. En el último informe, el número uno del ranking ha sido Grecia, aunque España también aparece entre las diez primeras de la lista.

Vista aérea del Templo de Poseidón en el Cabo Sounion durante la puesta de sol / Istock / Guven Ozdemir

En los últimos años, Grecia se ha convertido en el destino favorito de muchísimos jubilados europeos que quieren empezar de cero. Y es que lo tiene todo: un clima mediterráneo increíble, una historia fascinante y paisajes que te dejaran con la boca abierta. Además, cuenta con bastantes facilidades legales para mudarse, lo que lo convierte en el sitio ideal tanto si buscas descansar como si quieres vivir una experiencia totalmente nueva.

Adriana Fernández

Grecia: el mejor lugar para vivir después de jubilarte

Grecia ofrece programas de residencia que se adaptan a las diferentes necesidades, sobre todo para jubilados y aquellas personas que buscan estar en el país en un periodo de tiempo largo. Los permisos de residencia se emiten por 2 a 5 años y se pueden renovar. Después de 7 años viviendo en el país, podrás optar por obtener la ciudadanía.

En comparación con muchos países occidentales y vecinos, el coste de vida en este país es realmente bajo. Los jubilados pueden aprovechar una gran cantidad de descuentos tanto en museos, restaurantes, lugares de ocio, transporte y farmacias.

Vista aérea de la isla de Antipaxos cerca de Corfú, Grecia / Istock / ugurhan

Sin duda, uno de sus grandes atractivos es su clima mediterráneo. Tiene un clima agradable durante todo el año, sus inviernos son suaves y sus veranos son largos y tiene más de 250 días soleados.

Además, Grecia es considerada un país "verde" ocupando el puesto 17 entre 76 naciones en el Índice de Futuro Verde 2023. Esto también hace que la actitud hacia la vida sea mucho más relajada y la conexión con la naturaleza sea más auténtica.

Aldea de Assos en Cefalonia, Grecia / Istock / adisa

Otro de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es la atención sanitaria de alta calidad que este país tiene con costes asequibles. Los tratamientos más populares son la cirugía estética y la atención dental.

Pueblo pesquero de Klima, Milos, Greci / Istock / OGphoto

Los "imprescindibles" de la Antigua Grecia: una ruta por el olimpo de la historia

Grecia actualmente cuenta con 20 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Existe una gran variedad de monumentos prehistóricos, clásicos, bizantinos y modernos de todas las épocas históricas y en todo el territorio griego. Los principales están situados en Macedonia Central, Grecia Central y Oriental, Egeo Oriental y en el sur del Peloponeso. Entre todos los que más destacan son:

Templo de Erechtheion, Atenas. / Istock / MarioGuti

La Acrópolis de Atenas es el gran símbolo del país. Ver el Partenón de cerca, con el cielo azul de fondo, es una de las experiencias que tienes que vivir al menos una vez en la vida. Cuenta con obras maestras de la arquitectura doria y jónica entre las que destacan el Partenón, el Erecteón, los Propileos y el Templo de Atenea Niké, construidos en el siglo V a.C.

El sitio Arqueológico de Olímpica está ubicado en el Peloponeso, este santuario está dedicado a Zeus y fue el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos Antiguos, celebrados por primera vez en el 776 a.C.

Antiguo sitio de Olympia, Grecia / Istock / f8grapher

El Templo de Apolo Epicuro en Bassae fue el primer sitio de Grecia en ser incluido en la lista de la UNESCO. Este templo combina las tres arquitecturas clásicas como el dórico, jónico y corintio. Finalmente, la isla de Delos fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1990.

Según la mitología, este es el lugar de nacimiento de los dioses gemelos Apolo y Artemis. En la antigüedad, la isla fue no solo un santuario multicultural, sino también un puerto comercial.

la isla de Delos de Mykonos en verano durante el día / Istock / Zoroasto

Más allá del mito: el verdadero festín de los dioses griegos

La gastronomía de Grecia es el pilar de la dieta mediterránea. Se basa en la frescura de sus ingredientes, destacando el aceite de oliva virgen extra, el trigo, el cordero y las verduras de temporada. Aparte se añaden hierbas aromáticas y quesos tradicionales como el feta. Estos son los más destacados:

El plato más tradicional es la Musaka. Una lasaña sin pasta, elaborada con capas de berenjena, carne picada de cordero o ternera y una suave salsa bechamel.

Cazuela tradicional griega de patatas y carne con queso - moussaka / Istock / 5

Gyros y Souvlaki son las estrellas de la comida callejera. El gyro consiste en carne asada en un asador vertical muy similar al kebab, servida en pan de pita con verduras y salsa. El souvlaki se presenta en forma de brochetas de carne marinada.

Gyros o Doner Kebab / Istock / TheCrimsonMonkey

Los dolmades son rollitos de hoja de parra rellenos de arroz, cebolla, eneldo, menta y especias. Esta preparación se remonta a miles de años, reflejando las influencias otomanas de la cocina griega.

Uva Dolma, relleno hojas / Istock / FerhatMatt

Se sirven como entrante frío, aliñados con aceite de oliva y limón, o como plato principal caliente, a menudo acompañados de una salsa de huevo y limón llamada avgolemono.

En las tabernas tradicionales, puedes encontrarlos elaborados artesanalmente según recetas familiares transmitidas de generación en generación.

La melitzanosalata es una mezcla cremosa de berenjenas asadas mezcladas con ajo, aceite de oliva, limón y, a veces, yogur o mayonesa. Se asan tradicionalmente al carbón, lo que da al plato un sabor ahumado que lo distingue de otros países del mediterráneo.