El destino donde los elefantes viven en el desierto: un viaje por cauces secos y paisajes de roca para descubrir cómo se adaptan

En Namibia, las huellas de un elefante pueden atravesar un río sin agua a la vista. Sobre la arena quedan pisadas, ramas partidas y otras señales que los guías interpretan para orientar la búsqueda. Los elefantes del desierto de Namibia viven en un paisaje donde encontrar agua y alimento exige recorrer grandes distancias. Para quienes quieren viajar a Namibia , Damaraland permite acercarse a esa adaptación a través del propio terreno.

Un elefante adulto y su cría avanzan por el terreno árido de Damaraland, con las montañas al fondo. / Chris White

Damaraland, el paisaje del noroeste de Namibia donde buscar elefantes

Damaraland ocupa una extensa zona del noroeste del país, con llanuras de grava, montañas rocosas y cauces arenosos. La vegetación se concentra en determinados lugares, especialmente junto a los ríos. El contraste entre las laderas desnudas y las franjas de árboles ayuda a entender dónde se sostiene la vida en un territorio de lluvias escasas e irregulares.

Este paisaje añade una perspectiva distinta a una ruta por Namibia con dunas y safaris en Etosha . Aquí, la búsqueda de fauna obliga a prestar atención a las distancias y a los recursos dispersos. Una jornada puede transcurrir siguiendo indicios antes de encontrar animales, con tiempo para observar también las formas y los colores de la roca.

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Qué significa ser un elefante adaptado al desierto

Estos animales pertenecen a la misma especie que el elefante africano de sabana, Loxodonta africana. La expresión «del desierto» identifica a poblaciones acostumbradas a vivir en condiciones áridas. Sus hábitos de alimentación y desplazamiento les permiten aprovechar recursos separados por largas distancias, en un entorno muy diferente de las zonas con agua abundante.

Las unidades familiares suelen ser pequeñas, lo que reduce la presión sobre el alimento disponible. La experiencia de las hembras adultas y el conocimiento de los puntos de agua resultan especialmente importantes. Quienes disfrutan observando fauna durante un safari en Mozambique encontrarán aquí otro contexto para hacerlo: el paisaje condiciona tanto el recorrido de los animales como el de los viajeros.

Un elefante recorre los pastos secos y los matorrales de Damaraland bajo la luz de la mañana / Dave Collins

Cómo encuentran agua y alimento en un territorio árido

¿Dónde bebe un elefante cuando el cauce parece seco? Bajo la arena puede quedar agua, y estos animales son capaces de excavar con las patas y la trompa para alcanzarla. Un lecho sin corriente visible puede seguir ofreciendo recursos esenciales. La memoria de esos lugares ayuda a las familias a moverse por territorios donde las lluvias cambian la disponibilidad de agua.

La alimentación también obliga a desplazarse. Hierbas, hojas, cortezas y vainas forman parte de una dieta que aprovecha lo que ofrece cada zona. Los árboles de las riberas tienen un papel importante como fuente de alimento y sombra. Seguir la vegetación permite comprender mejor los movimientos de los elefantes.

Un elefante se lanza tierra sobre el lomo junto a una charca de la reserva natural de Onguma, próxima a Etosha. / JeremyRichards

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Un recorrido por el Huab y el Ugab, los ríos que dibujan el paisaje

El Huab y el Ugab conducen hacia el Atlántico, aunque sus cauces pueden permanecer secos en superficie durante largos periodos. Al recorrer sus valles se distinguen bandas de vegetación que contrastan con la aridez circundante. Para quienes disfrutan de los paisajes desérticos de Jordania , estas extensiones de arena y roca ofrecen otra manera de explorar un territorio árido.

La búsqueda se realiza con guías que conocen el terreno y valoran las señales del paso de los animales. Hay que mantener la distancia, evitar rodearlos y dejar libres sus desplazamientos hacia el agua o el alimento. Los avistamientos dependen de animales en libertad y nunca están garantizados. Observar sin interferir cobra especial importancia cuando cada desplazamiento supone un esfuerzo para encontrar recursos.

Un cauce fluvial y su franja de vegetación atraviesan un paisaje rocoso de Namibia. / Jens Otte

Twyfelfontein, las huellas de la fauna grabadas en la roca

En Twyfelfontein, la relación con los animales se descubre también en la arenisca. Este conjunto, reconocido como patrimonio mundial, conserva grabados de fauna, huellas y figuras geométricas realizados por comunidades cazadoras-recolectoras. Las representaciones formaban parte de un mundo de creencias y prácticas rituales, y el acompañamiento de un guía ayuda a distinguir detalles que pueden pasar inadvertidos.

El llamado Hombre León combina rasgos humanos y animales; otras figuras permiten reconocer jirafas y elefantes. La visita conecta la fauna del territorio con su historia humana. Cerca del conjunto, las columnas de piedra de los Órganos añaden interés geológico al recorrido: una parada para quienes también se fijan en las formaciones rocosas al explorar los paisajes de Islandia .

Grabados en Twyfelfontein. / Stephanie Periquet

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