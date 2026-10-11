El destino navideño favorito de la clase media española es una ciudad repleta de mercados navideños: un enorme árbol frente al Ayuntamiento, palacios iluminados y puestos de ponche caliente

En cuanto queramos darnos cuenta ha llegado la Navidad, así que, si tu intención es escapar a alguna ciudad donde todo se llene de magia, ya puedes ir reservando tu viaje. Te recomendamos una ciudad que lo tiene todo para vivir esta época como en un cuento. Cuando llega diciembre, Viena se llena de luces, árboles decorados y puestos donde se sirven ponche caliente, vino especiado y dulces.

Es una época especialmente agradable para recorrer la capital austríaca a pie / Istock / AZENDLESS

Es una época especialmente agradable para recorrer la capital austríaca a pie y así poder ver todo tipo de decoraciones. Del Rathaus y la Ringstrasse a la catedral de San Esteban, Schönbrunn o el Belvedere, el paseo por el centro te va a dar todo lo que buscas al llegar: arquitectura imperial, museos, cafés tradicionales y celebraciones navideñas que aparecen por distintos barrios de la ciudad.

Adriana Fernández

Rathausplatz es uno de los lugares más reconocibles de la Navidad vienesa. Frente al Ayuntamiento se instala cada invierno un gran árbol iluminado, mientras el parque se llena de luces y una pista de hielo ocupa parte de la plaza. Nosotros ya nos imaginamos calzándonos los patines para vivir la experiencia al completo estas navidades.

El edificio neogótico del Rathaus es el gran protagonistaa de la plaza y, al anochecer, con las fachadas iluminadas y el árbol encendido, es un buen punto de partida para recorrer el centro.

Desde Rathausplatz se puede caminar hacia la Ringstrasse / Istock / t

Desde Rathausplatz puedes caminar hacia la Ringstrasse y continuar hasta Stephansplatz. En diciembre, Graben, Kohlmarkt y Kärntner Straße se llenan de iluminación navideña y escaparates decorados. Graben destaca especialmente al caer la tarde, con sus grandes estructuras de luz entre edificios históricos. El paseo termina cerca de la catedral de San Esteban, en pleno centro de Viena.

Graben de Viena en Navidad / Istock / 5

Schönbrunn, Belvedere, Karlsplatz y las calles de Spittelberg

Viena tiene un millón de lugares que visitar, así que a ese paseo hay otros tantos puntos que puedes añadir para que la visita sea más completa.

No te olvides del Palacio de Schönbrunn, que cambia de ambiente durante el Adviento y frente a la antigua residencia de verano de los Habsburgo se colocan los puestos navideños. Hay un montón y vas a querer rercorrerlos todos. Hay que decir que Schönbrunn merece una visita más allá de la Navidad. Fue una de las principales residencias imperiales y está vinculada a figuras como María Teresa, Francisco José y la emperatriz Sissi.

Sigue por el Palacio Belvedere, donde los puestos se sitúan delante del Belvedere Superior, junto al estanque que refleja su fachada barroca.El complejo fue construido para el príncipe Eugenio de Saboya y hoy alberga una importante colección de arte austríaco. Aquí está el famosísimo cuadro El beso, de Gustav Klimt.

Termina con un paseo tranquilo por Spittelberg. Este antiguo barrio de Neubau tiene calles estrechas y casas de los siglos XVIII y XIX. Como al final de la tarde va a refrescar más, es ideal estar por aquí para probar sus restaurantes, bares y pequeñas tiendas.

Ponche caliente y dulces para combatir el frío

El Punsch es una de las bebidas típicas del Adviento vienés y se sirve caliente en diferentes variedades, también sin alcohol. El Glühwein, muy típico también de Alemania, está elaborado con vino caliente (normalmente tinto, pero también lo hay blanco si lo prefieres menos dulce) y especias, y es otra opción habitual.

Galletas de pan de jengibre y dulces en el mercado de Navidad en Viena, Austria. / Istock / Rostislav Glinsky

Las bebidas suelen acompañarse con almendras tostadas, galletas de jengibre y otros dulces. También hay opciones saladas, como salchichas, patatas y quesos. Y si llevas ya mucho tiempo en la calle de puesto en puesto seguro que empiezas a notar el frío. La buena noticia es que este es el epicentro de las cafeterías tradicionales y es otra de las experiencias clásicas de Viena que no puedes perderte.