Madeira, un oasis verde en medio del Atlántico

Uno de los grandes atractivos de Madeira es su paisaje. La isla ofrece numerosas rutas señalizadas que atraviesan laurisilva —bosque subtropical declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO—, recorren la vereda de las levadas y pasan por valles cubiertos de vegetación. El senderismo es, sin duda, la actividad estrella, pero antes de ponerse las botas de montaña, es importante mirar el mapa para ver si el sendero está abierto antes de iniciar la ruta. Una de las singularidades de la isla son las mencionadas levadas, una red de canales de riego excavadas a mano a partir del siglo XV que fueron creadas para transportar el agua desde las zonas húmedas del norte hacia el sur de la isla.